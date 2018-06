"Die Ladung der Dinge" lautet der Schreibanlass, ich will meine Studenten auf ihr Verhältnis zu Unbelebtem aufmerksam machen, zu Dingen ihres täglichen Gebrauchs und zu solchen, die sich auf dem Boden oder im Keller anfinden. Ich will ihre Aufmerksamkeit hinlenken zu diesen Ladungen und Entladungen, wenn einem Dinge "ans Herz wachsen" und wenn sie ihre Bedeutung verlieren, allmählich oder plötzlich. Darauf, dass die Dinge ja nicht selbst so geladen sind und nichts dafür können, wenn wir sie wütend zerscherbeln, dass die Ladung ja in uns steckt, weil wir mit den Dingen eine Geschichte haben, weil sie Requisiten sind unseres Lebenstheaters.

Dieser Artikel stammt aus Christ & Welt, den Extraseiten der ZEIT für Glaube, Geist und Gesellschaft.

Nun will ich Beispiele hören und sehe, wie sie vergeblich suchen und verwerfen, so alltäglich, wie ich dachte, ist diese Erfahrung für meine Studenten nicht. "Dinge haben für mich generell keine große Bedeutung", höre ich. Allgemeines Nicken, offenbar geht es vielen so. "Es gibt aber Dinge in Ihrem Leben, auf die Sie nicht verzichten können." Die gibt es wohl. Allerdings nur als Gattung, nicht als Individuum. Ein Tisch, ein Bett, ein Handy, jedes austauschbar, nichts, woran das Herz hängen würde. Am Fahrrad vielleicht, aber das wird immer wieder geklaut, ist also auch ein Durchläufer. Ich bin erstaunt und versuche es mit Beispielen vom Gegenteil, von Dingen, die einen Hausaltar besetzt halten, die einem sozusagen heilig sind, nicht im religiösen Sinne. "Und, ja, wirklich heilige Dinge, Reliquien. Wissen Sie, was ich meine? Das waren und sind immer noch Dinge, die streng verwahrt seit Jahrhunderten überdauern, zu denen man sich auf lange Pilgerwege begibt, um deren Besitz Kriege geführt worden sind. Deren Bedeutung so übergroß ist, dass ihr bloßer Anblick eigentlich eine Enttäuschung sein müsste. Ist er aber nicht. Dieser übergroßen Ladung wegen, die der Betrachter da hineinlegt. Gibt es gar nichts annähernd Ähnliches in Ihrem Leben? Kein Ding, das Ihnen unersetzbar ist? Oder so unaushaltbar, dass Sie es im Affekt oder zeremoniell vernichten müssen? Mein Vater hat seinen Ehering in die Jauchegrube geworfen. Ahnen Sie, wie es ihm dabei ging?"

Martin Ahrends lebt als Schriftsteller in Berlin.

Nein, eher nicht. Mein Schreibanlass scheitert an der verbreiteten Wegwerfmentalität: "Es gibt nichts, worauf ich nicht verzichten könnte. Ist das gut? Ist das schlecht?" Es ist gewiss nicht nur schlecht, dass für meine Studenten alle Dinge ersetzbar sind. Und dann haben sie eine andere Idee: das Weggeworfene zu heiligen, Plastikmüll aus den Weltmeeren zu einer quasireligiösen Skulptur aufzutürmen, mitten auf dem Marktplatz, gleich neben der Kirche.