DIE ZEIT: Herr Innensenator, Hamburg stellt 300 neue Polizisten ein, das klingt, als wäre die Stadt gefährlicher geworden und die Politik müsse reagieren. Ist das so?

Andy Grote: Nein. Wir wollen das erreichte Sicherheitsniveau stabilisieren und nicht erst handeln, wenn uns eine krisenhafte Entwicklung dazu zwingt. Die haben wir nicht, aber es gibt Trends. Hamburg wächst, es gibt mehr Einwohner, mehr Touristen, mehr Besucher jeder Art, auch mehr Geflüchtete. Das bedeutet alles mehr Arbeit für die Polizei – auch bei Präventionsarbeit, bei Information und Vertrauensaufbau. Dazu kommen Extremismus, Terrorgefahr, Präsenz in der Öffentlichkeit, eine Zunahme in bestimmten Deliktsbereichen, etwa der Einbruchskriminalität. Da ist die Polizei als Garant von Sicherheit gefordert.

ZEIT: Als Sie vor vier Monaten die aktuelle Kriminalstatistik erläutert haben, sagten Sie, die Sicherheitslage sei stabil. Das klang noch nicht, als müssten Sie eine neue Lage mit zusätzlichem Personal bewältigen.

Grote: Muss ich auch nicht. Ich will das grundsätzlicher sagen: Jede Stadt, jede Regierung, auch der Senat in Hamburg, gibt den Menschen ein Sicherheitsversprechen. Sicherheit ist ein Grundbedürfnis. Sie ist die Basis des Zusammenlebens in einer liberalen, offenen, toleranten Großstadtgesellschaft. Kein Zweifel: Wir leben in einer Zeit, in der Unsicherheit in bestimmten Bereichen zunimmt. Unsicherheit ist schädlich für die Stabilität unserer Demokratie. Deshalb hat Sicherheit als Grundvoraussetzung von Freiheit für mich eine so große Bedeutung. Wer in Angst lebt, lebt nicht frei. Auch deshalb darf es keine Zweifel geben, dass wir das Sicherheitsbedürfnis der Menschen ernst nehmen.

ZEIT: In Hamburg gibt es eine große Gruppe von Wählern ohne Parteibindung, denen Dinge wie Führung, Ordnung und Sicherheit sehr wichtig sind. Geht es nicht auch um die Stabilität einer sozialdemokratisch geführten Regierung?

Grote: Wir tun, was jede verantwortliche Regierung tun muss: Wir schützen unser freies Zusammenleben. Jeder soll sich in der Stadt frei bewegen können, egal, ob als Frau am Wochenende auf St. Pauli oder als Mann, der als Geflohener in Hamburg lebt: Die Polizei schützt sie.

ZEIT: Hamburg wird nun mehr Polizisten haben als je zuvor. Noch mehr als nach der Einstellungsoffensive von Schill und der CDU-Regierung, die dann folgte. Im Rückblick: War deren Politik richtig?

Grote: Ich will gar nicht bewerten, was zu früheren Zeiten unternommen wurde ...

ZEIT: ... nur zu!

Grote: Mein Eindruck ist jedenfalls nicht, dass das eine wirklich solide Politik war.

ZEIT: Damals wuchs der Polizeiapparat sehr schnell und wurde auch sehr schnell wieder kleiner.

Grote: Sehen Sie. Das soll bei uns gerade nicht passieren. Wir haben auch nicht vor, Polizisten aus anderen Bundesländern abzuwerben. Wir wollen auf Jahre mehr Polizisten ausbilden und Personal aufbauen. Damit ist auch ein klares Signal verbunden: Wir wollen keine Zweifel aufkommen lassen, dass die Sicherheit gewährleistet ist.

Dieser Artikel stammt aus dem Hamburg-Teil der ZEIT Nr. 29 vom 7. Juli 2016. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

ZEIT: Wie wichtig das ist, hat die SPD ja schmerzhaft lernen müssen.

Grote: Ja, alles richtig. Aber verglichen mit 2001 ist die Zeit heute insgesamt ein bisschen unruhiger.

ZEIT: Wegen der Bedrohungslage?

Grote: Nicht nur. Wir haben auch eine aggressivere Haltung und eine andere Stimmung im politischen Diskurs, nicht nur bei Facebook. Ich nenne mal ein Beispiel: Überall, wo jetzt über Bürgerverträge zu Flüchtlingsunterkünften verhandelt wird, kommt die Forderung nach mehr Polizei. Und die Menschen fragen auch, ob die Polizei ihre Aufgaben verlässlich erfüllen kann. Für diese Menschen ist nicht nur die Flüchtlingssituation ein Thema, sondern auch Salafismus, Angst vor Terror und, und, und. Da kommt einiges zusammen.

ZEIT: Geht es um echte Sicherheit vor echten Gefahren, oder geht es um gefühlte Sicherheit?

Grote: Das kann man nie trennen. Gefühlte Unsicherheit ist tatsächliche Unsicherheit.

ZEIT: 78 Prozent aller Hamburger fühlen sich in ihrer Stadt sicher oder sehr sicher. Ist das eine gute Zahl?

Grote: Ich glaube, es ist im Vergleich zu anderen Großstädten eine gute Zahl. Ich hätte aber nichts dagegen, wenn sie noch ein bisschen höher wäre.

ZEIT: Aber was tut man gegen unbegründete Angst? AfD-Wähler fühlen sich durch Kriminalität viel stärker bedroht als alle anderen Wählergruppen, aber sie wohnen nicht in Stadtteilen mit besonders starker Kriminalitätsbelastung.

Grote: Das ist ein bekanntes Phänomen. Es ist häufig so, dass sich die Menschen am meisten vor dem fürchten, was ihnen im Alltag erfreulicherweise gar nicht begegnet. Im Moment ist das Unsicherheitsgefühl in den wohlhabenderen Stadtteilen vielleicht etwas größer, weil wir dort mehr Einbruchskriminalität haben.