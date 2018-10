DIE ZEIT: Herr Kaim, angenommen, Sie fahren mit dem Auto über eine Kreuzung und sehen, dass Frau Scholz einen Unfall hat. Helfen Sie ihr?

Markus Kaim: Natürlich.

ZEIT: Herr Fuest, macht Herr Kaim das Richtige?

Clemens Fuest: Ja.

ZEIT: Warum? Er ist nicht schuld an dem Unfall.

Fuest: Es gibt eine moralische Pflicht, Menschen in Not zu helfen.

ZEIT: Auf der Welt sind Millionen von Menschen in Not. Müssen wir diesen Menschen also helfen?

Imme Scholz: Man muss helfen, wenn man die Möglichkeit hat. Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt. Wir haben diese Möglichkeit.

Kaim: Wir müssen den Begriff "helfen" genauer definieren. Wir sind nicht schuld, wenn Menschen im Mittelmeer ertrinken, aber wir dürfen auch nicht wegschauen. Eine ganz andere Frage ist, ob wir diese Menschen auch bei uns aufnehmen und falls ja, unter welchen politischen und rechtlichen Voraussetzungen.

Clemens Fuest leitet das Ifo Institut für Wirtschaftsforschung

Fuest: Wir haben es mit einer klassischen Dilemmasituation zu tun: Je mehr Leute wir aus Seenot retten und nach Europa bringen, desto mehr Leute werden in See stechen. Deshalb muss man darüber reden, ob es nicht besser ist, diese Leute zurückzubringen oder – Modell Australien – sie irgendwo unterzubringen, wo sie nicht sein wollen.

Scholz: Vielleicht ist es besser, nicht von Schuld zu sprechen, sondern von Verantwortung. Der Westen hat eine Verantwortung für diese Menschen. Wir haben mit dazu beigetragen, dass die Welt so ist, wie sie ist.

ZEIT: Sie meinen: Es geht ihnen so schlecht, weil es uns so gut geht?

Fuest: Das sehe ich anders. Der Hauptgrund für Flucht und Not ist Krieg und politische Instabilität. Man kann sagen, dass militärische Interventionen, etwa im Irak, diese Instabilität befördert haben. Aber ich teile nicht das Argument, dass die Weltwirtschaftsordnung die Armen ärmer und die Reichen reicher macht.

Imme Scholz ist Vizedirektorin des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik (DIE)

Scholz: Einspruch! Die Kolonialzeit ist mit dafür verantwortlich, dass es in vielen Ländern bis heute nicht gelingt, stabile politische und ökonomische Institutionen aufzubauen. Bis ins 19. Jahrhundert hinein wurde vielfach ein System der Ausbeutung errichtet, das häufig nach der Unabhängigkeit von den neuen Eliten übernommen wurde. Und auch die heutige Weltwirtschaftsordnung bietet viele Hürden für die Integration der Entwicklungsländer.

ZEIT: Vor ziemlich genau hundert Jahren wurde das Sykes-Picot-Abkommen unterzeichnet, das im Nahen Osten willkürlich Grenzen festlegte. Ist es schuld am Elend in der Region?

Markus Kaim ist Fellow der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP)

Kaim: Ich kann mit diesem Argument nicht viel anfangen. Es suggeriert ja, es gäbe richtige, also natürliche Grenzen und falsche, also unnatürliche Grenzen. Nur in einem Bruchteil der Länder auf der Welt korrespondieren jedoch die staatlichen Grenzen mit ethnischen Territorien. Die längste und – wenn man so will – unnatürlichste Grenze der Kolonialzeit liegt übrigens zwischen den USA und Kanada. Beiden Ländern geht es gut damit. Grenzen sind also das, was man daraus macht. Niemand hat die Herrscher des Nahen Ostens davon abgehalten, mit ihren Nachbarstaaten ein gutes und kooperatives Verhältnis aufzubauen. Dass das koloniale Erbe schuld sei, wird in vielen betroffenen Ländern von den politischen Eliten oft nur als Scheinargument benutzt, um von Korruption, Misswirtschaft und dem eigenen Versagen abzulenken.

Scholz: Der Westen hatte doch wenig Hemmungen, mit autoritären Regimen zusammenzuarbeiten, wenn dadurch die Ordnung aufrechterhalten werden konnte. Demokratie lässt sich nicht einfach so verordnen. Die Menschen müssen die Erfahrung machen, dass es sich lohnt, Konflikte zivil zu bewältigen. Wenn man das systematisch verhindert, ist es nicht ganz fair, nur die betroffenen Länder für die undemokratischen Zustände verantwortlich zu machen. Das Mobutu-Regime im Kongo hätte es ohne die Unterstützung der USA nie so lange gegeben – und natürlich haben wir davon profitiert, dass wir Öl billig aus den Ländern der arabischen Welt beziehen konnten.

Kaim: Erstens: Als das Sykes-Picot-Abkommen vereinbart wurde, waren die Ölvorkommen des Nahen Ostens noch gar nicht bekannt. Zweitens: Wir haben es mit Staaten zu tun, die 60, 70 Jahre unabhängig sind. Da muss man irgendwann mal die Geschichte als treibende Kraft in den Hintergrund treten lassen und sagen: So, Leute, jetzt seid ihr eures Glückes Schmied.