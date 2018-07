Wir können die Zahlen ignorieren wie die Schockbilder auf der Zigarettenpackung. Wir können darüber lachen – es sind ja nur Zahlen. Trotzdem ist es eine Kränkung: Wir Männer sterben um Jahre früher als die Frauen. Zum Glück ist ein Ende der schreienden Ungerechtigkeit in Sicht. Denn wir holen auf. 1980 konnten sich die Frauen noch über eine Lebenserwartung freuen, die 6,7 Jahre über der unseren lag. Heute ist die Differenz laut Statistischem Bundesamt auf müde 5 Jahre zusammengeschmolzen. Frauen dümpeln bei 83,1 Jahren herum. Der Junge, der heute geboren wird, darf mit knackigen 78,2 Jahren rechnen. Stammt er gar aus Baden-Württemberg, wird er im Schnitt 79 Jahre und 4 Monate alt. Tendenz, wo man hinschaut: steigend.

Die Lebenserwartungsschere schließt sich also langsam, aber sicher. Warum? Wegen des Neuen Mannes. Der lebt nämlich gesund. Er ist athletisch, fit, muskulös und Inhaber eines Waschbrettbauchs. Oft läuft er Marathon. Man findet ihn zum Beispiel auf dem seit einigen Jahren stattfindenden Männerkongress in Düsseldorf oder auf Veranstaltungen wie "MännerLeben", wo er Vorträge zum Thema "PSA-Test – Fluch oder Segen?" oder über die "Männersache Yoga" hört. Und: Er spricht über seinen Penis! "Die jüngere Generation von Männern weiß mittlerweile, dass der Penis ein wichtiger Indikator für die generelle Männergesundheit ist", sagt der Hamburger Männerarzt (Androloge) Frank Sommer. Erektionsstörungen können tatsächlich ein Frühwarnzeichen dafür sein, dass ein Herzinfarkt droht. Weil die Blutgefäße im Penis deutlich enger sind als die großen Herzkranzgefäße, machen sich Gefäßwandverkalkungen mitunter zuerst in Durchblutungsstörungen des Penis bemerkbar.

Allerdings ist es ein mühevoller Weg vom Couch-Potato zum Neuen Mann. Uns begleiten nicht nur Ärzte und Fitnesstrainer, sondern auch Bataillone von Pillen- und Pulverhändlern, die uns mit Muskelaufbaustoffen und Vitalitätsoptimierern versorgen wollen. Um der Herausforderung Frau standzuhalten, werden Potenzmittel, Mikronährstoffe für die Spermaqualität und Zinktabletten für die Aufrechterhaltung des Testosteronspiegels angepriesen. Da wird so mancher Neue Mann ganz schwach.

Dieser Text gehört zu ZEIT Doctor – dem Ratgeber, der hilft, gesund zu bleiben. Lesen Sie hier weitere Artikel zum Thema Gesundheit

Dabei galt doch noch vor nicht allzu langer Zeit: Echte Kerle reden nicht über Weicheier-Themen wie Gesundheit oder Sexualität. Angeblich sind Männer schon evolutionär der Sorglosigkeit verpflichtet. Wer denkt etwa über Kratzer, Wunden oder fehlende Gliedmaßen nach, wenn der Säbelzahntiger kommt? Wer kontrolliert seinen Blutdruck, wenn es um das eigene standing geht?

Kein Wunder, dass mehr als 80 Prozent sich für gesund oder sehr gesund halten, wie Frank Sommer bei einer Befragung von 1.500 Männern ermittelte. Mann weiß schließlich, dass Symptome auch herbeigeredet werden können. Dass Bandscheibenvorfall oder Herzschmerzen von selbst verschwinden, wenn man sie nur nicht beachtet. Also gehen wir lieber gar nicht zum Doktor. Oder nur, wenn’s was Ernstes ist. Finger ab. Raucherbein. Motorradunfall. Pumpe.

Wie man(n) sein Leben verlängert Wie man(n) länger lebt: Heiraten Wer steinalt werden möchte, sollte »eine positive Einstellung zum Leben haben und sich nach Möglichkeit dauerhaft binden – denn optimistische Menschen in einer stabilen Partnerschaft leben länger«. Das schreibt der Internist und Männerarzt Rolf-Dieter Hesch in seinem Buch Absolut Mann. Eine höhere Lebenserwartung wird vor allem Ehemännern jenseits von 45 Jahren versprochen; verheiratete Frauen leben dagegen nur dann länger, wenn ihre Beziehung gut ist. Nach einer aktuellen schwedischen Studie erwartet 65-jährige verheiratete Männer ein um 4,1 Jahre längeres Leben als unverheiratete (Frauen: 3,6 Jahre Unterschied). Ob es eine Rolle spielt, dass Frauen ihre Männer gern zum Doktor schicken, wie manche Ärzte behaupten, ist allerdings unerforscht. Ein Ergebnis jedoch spricht auch gegen die Lebensverlängerung durch die Ehe: Forscher der Uni Basel haben zusammen mit Kollegen herausgefunden, dass Verheiratete eher an Übergewicht leiden. Im Durchschnitt bringen sie zwei Kilo mehr auf die Waage. Umziehen Schon innerhalb Deutschlands kann ein Mensch durch einen Wohnortwechsel kurz nach der Geburt zumindest statistisch acht Lebensjahre gewinnen: In Starnberg beträgt die Lebenserwartung 81 Jahre, in den Städten Hof, Emden oder Eisenach sind es nur 73 bis 74 Jahre. Das ergab eine Datenauswertung der Bundestagsabgeordneten Sabine Zimmermann von der Linkspartei. Global gesehen, kann der Wohnort sogar noch krassere Auswirkungen haben, wie die Studie Global Burden of Disease zeigt. In Lesotho währt ein Leben 45 Jahre. In Japan werden Männer im Durchschnitt 80, Frauen fast 87 Jahre alt. Erstaunlich? Wohl kaum: Die Lebenserwartung ist dort hoch, wo die Menschen wirtschaftlich gut gestellt sind. Die Länge eines Lebens ist eben auch eine Frage von Arm und Reich, weil der Lebensstandard die Gesundheit maßgeblich beeinflusst. Auch Daten des Robert Koch-Instituts belegen diesen Zusammenhang. Für Männer liegt der Unterschied in der Lebenserwartung zwischen der niedrigsten und der höchsten Einkommensgruppe bei 10,8 Jahren, für Frauen sind es 8,4 Jahre. Verzicht üben Jede Stunde Fernsehen verkürzt das Leben eines Erwachsenen um 21 Minuten – das haben Forscher der australischen Queensland-Universität berechnet. Extrem-Glotzer, die sechs Stunden am Tag fernsehen, können ihr Leben demnach mittels TV-Verzicht um fast fünf Jahre verlängern. Bis zu 17 Jahre Lebenszeit verliert ein 40-Jähriger laut einer Untersuchung des Deutschen Krebsforschungszentrums, wenn er viel rotes Fleisch isst, täglich mehr als zehn Zigaretten raucht und sich zwei große Bier genehmigt. Wer also auf das Fußballgucken während der Europameisterschaft nicht verzichten will, kann sich ja ersatzweise beim Rauchen, am Grill oder mit dem Alkohol zurückhalten.

Man kann dafür auch historische Gründe anführen. Bietet doch die Medizingeschichte kaum ein schrecklicheres Thema als die Männergesundheit im engeren Sinne – also alles, was mit Erkrankungen des männlichen Urogenitalraums zu tun hat. Diese waren bis in die jüngste Zeit mit einem Tabu belegt. Man denke an die Prostata. Selbst Gebildete wissen oft weder, was und wo die Prostata ist, noch, wozu sie dient. Und kaum ein Mann wagt unter Kollegen zu verbreiten, dass er beim Urologen oder gar beim Andrologen war. In der Geschichte führten die tabuisierten Probleme mit der Prostata zu allerhand blutigen, schmerzhaften und mörderischen Therapien, wovon etwa Jürgen Thorwald in seinem Buch Der geplagte Mann berichtet. Darin zitiert er einen Wiener Chirurgen, der 1929 als Betroffener die Prostata als Geißel Gottes bezeichnete – zur Bestrafung des Mannes für Unzucht und schmutzige Gedanken.