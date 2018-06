Mit ihren Zuckerstoffen und Geschmacksverstärkern kann uns die Original-1A Holsteiner Supermarkt-Schinkenmettwurst fein nicht aus der Bahn werfen, so wenig wie mit ihrem Natriumglutamat, ihrem Natriumascorbat, ihrem Natriumnitrit, mit ihrem Antioxidationsmittel oder mit ihrem Salpeter, denn diese Inhaltsstoffe sind uns seit Jahren so vertraut, dass sie uns echt wurst sind, aber was uns original-1A umhaut jetzt, ist der neuerdings auf die Verpackung gedruckte Wunsch "Alles Gute für Sie!", der von Herzen kommt, von einfühlsamen Schweineherzen, die sich danach verzehren, von uns verzehrt zu werden, und die sich gleichwohl selbstlos sorgen um unser Wohl, darin ganz ähnlich den muslimischen Meieristen der Schwälbchen Molkerei Bad Schwalbach, die uns auf ihrer Ayran-Trinkjoghurt-Tüte "Einen guten Ramadan" wünschen, danke, und wir grüßen zurück, täglich beim Öffnen des Kühlschranks, den interkulturellen Zwist zwischen Schwein und Ayran durch das Zwischenschieben der Butter etwas mildernd