"Das ist doch Manipulation", sagt die Tochter, "diese PIOS …" – "Was?" – "Diese Partei zur Integration des Ostdeutschen Stammtisches. So darf sie sich nicht nennen, sonst kann sie ihre Funktion nicht erfüllen. Und die Medien müssen mitspielen, müssen sie brav schelten und missverstehen, die PIOS muss der Außenseiter bleiben, um alle die mitzunehmen, die sich als Außenseiter fühlen. Das ist reiner Machiavellismus." –

Martin Ahrends lebt als Schriftsteller in Berlin.

"Das ist die hohe Staatskunst. Der Herr Gaul war lange Chefredakteur in Ostdeutschland, der weiß, was er tut. Seine Anhänger werden lernen, sich politisch korrekt zu artikulieren. Parteien sind ja auch Schulen der Demokratie. Und wenn so ein PIOS-Bruder erst in der Talkrunde sitzt oder vorm Mikro steht, wird er bald an seine Grenzen stoßen. Die kann er dann nicht mehr auf die da oben projizieren." –

"Aber das ist doch Budenzauber, das Gegenteil von Demokratie. Und überhaupt: Was man uns Verbrauchern an Verantwortung für die ganze Welt aufhalst, das hat auch nichts mit Demokratie zu tun. Was brauchen wir schon? Das meiste von dem, was wir zu brauchen glauben, haben sie uns eingeredet. Sie tun so, als wären wir souverän in unseren Entscheidungen als Verbraucher, dabei ist es umgekehrt: In dem Prozess, den wir den Wirtschaftskreislauf nennen, sind wir Verbraucher nicht der Kopf, der sieht und hört und sich allerlei Gedanken macht, bevor er etwas schluckt, nein, wir sind der demütig kontrahierende Enddarm. Sie haben uns weich gekocht, wir fressen ihnen aus der Hand." –



"Wem denn, wer ist ›sie‹?" –

"Ich glaube, das ist alles politisches Kalkül: Dass wir als Verbraucher oder Steuerzahler oder Autofahrer ein schlechtes Gewissen haben sollen. Wer permanent eine Leiche im Keller hat, weil er wieder das Billige gekauft und bei der Steuer geschummelt und nicht das Rad genommen hat, der ist einfach besser regierbar. Ein schlechtes Gewissen ist staatstragend." –

"Da kannst du recht haben, aber …" –

Dieser Artikel stammt aus Christ & Welt, den Extraseiten der ZEIT für Glaube, Geist und Gesellschaft.

"Und die Kirche war immer mit den Mächtigen im Bunde, mit all den Kaisern und Königen ebenso wie mit den Diktatoren der Welt. Immer hat sie das Bestehende stabilisiert. Ein Instrument der politischen Macht, das die Menschen entweder aufs Jenseits vertröstet oder sie im Bann ihres schlechten Gewissens gefangen hält …" –

"He, jetzt bringst du alles durcheinander. Ich behaupte das Gegenteil: Kirche befreit zum zivilen Ungehorsam, denn sie befreit von schlechtem Gewissen. Und von falscher Projektion meiner Angst und Minderwertigkeit auf die da oben. In der Kirche gibt es nur den da oben, und der taugt nicht zum Sündenbock."