Das Y hat seinem Ruf erneut Ehre gemacht. Bekanntlich lässt sich mit diesem Buchstaben nur selten ein "Bingo" (oder "Scrabble") platzieren, und so gelang dieses Kunststück auch in der zweiten Runde des Scrabble-Sommers keinem Mitspieler. Aber das Y erlaubt sogar ohne 50-er-Bonusprämie üppig dotierte Züge. Wie beim Topwort der Woche, dem SATYR. Auf H1–H5 gelegt, brachte er stolze 74 Punkte. Knapp 600 Teilnehmer schlugen uns den (so der Rechtschreib-Duden) "Waldgeist und dionysischen Begleiter" vor. Fortuna entschied sich für Eva Feix aus Büdingen. Die Leserin gewann die Einladung zum ZEIT- Scrabble-Turnier, das im Herbst in Rheinsberg stattfindet.

Wir gratulieren! Auf die Plätze kamen GRAY (D12–D15) und diverse Verlängerungen von STÄRKE bis zum Prämienfeld H15 mit jeweils 48 Zählern. Mit den sieben Buchstaben auf dem Bänkchen geht es nun in die dritte Runde. Wie üblich lautet die Frage: Welcher Zug bringt die optimale Punktzahl?

Die dritte Folge ist beendet. Mit dem wertreichsten Wort spielen wir am Donnerstag weiter.

WICHTIGER HINWEIS! Die Scrabble-Seite wird jeweils montags ab 12 Uhr (Eingabeformular verschwindet) und donnerstagmorgens (neue Scrabble-Runde mit Eingabeformular) aktualisiert.

Das sind unsere Preise:

Eine Mittelamerika-Kreuzfahrt für 2 Personen

auf der "Mein Schiff 4", dem vierten Wohlfühlschiff von TUI Cruises, von La Romana (Dominikanische Republik) über Ocho Rios, Montego Bay, Cozumel, Belize, Roatán, Puerto Limón, Colón, Cartagena und Santo Domingo zurück nach La Romana. Balkonkabine, "Premium Alles Inklusive", An- und Abreise von (und nach) einem deutschen Flughafen, Termin 9. bis 23. Dezember 2016. Gewinnen kann, wer mindestens einmal die optimale Scrabble-Lösung findet.

20-mal die Duden-Profi-Box Deutsch

Rechtschreibung, Grammatik und Fremdwörterbuch: In dieser limitierten Ausgabe, die im September neu erscheint, finden Sie alles, was Sie brauchen, um die deutsche Sprache wirklich zu beherrschen. Gewinnen kann am Ende der neun Wochen jede gültige Einsendung.

9-mal: ZEIT-Scrabble-Turnier

Jede Woche verlosen wir unter jenen Mitspielerinnen und Mitspielern, die den besten Spielzug gefunden haben, eine Einladung zum 17. ZEIT-Scrabble-Turnier, das vom 30. Oktober bis zum 6. November 2016 im Maritim Hafenhotel Rheinsberg stattfindet. Für jeweils eine Person: An- und Abreise per Bahn, Transfer zum Hotel, Unterkunft mit Halbpension und Turnierteilnahme.

Als Trostpreise verlosen wir am Ende der neun Wochen unter allen Mitspielern, die mindestens einmal eine gültige Lösung eingesandt haben, 20 Scrabble-Spiele aus dem Hause Mattel.

Spielregeln: Mit dem wertreichsten Wort, das uns vorgeschlagen wird, spielen wir nächste Woche weiter. Es zählen nur Wörter, die im Duden, "Die deutsche Rechtschreibung", 26. Auflage, verzeichnet sind. Es gelten die allgemeinen Scrabble-Regeln in Verbindung mit dem Turnierreglement (www.scrabble-info.de). Über alle Gewinne entscheidet das Los, sie können nicht in bar ausgezahlt werden und sind nicht übertragbar (im Fall der Kreuzfahrt auch nicht auf eine andere Reise). Die Punkte aus den einzelnen Runden werden automatisch registriert und addiert, wenn Sie jedes Mal unter demselben Namen und derselben Anschrift teilnehmen. Pro Person und Woche wird nur eine Einsendung gewertet: die mit der höchsten Punktzahl. Weitere Informationen unter www.zeit.de/newsletter