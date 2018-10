Durch die weiten Fenster fällt warmes Licht in den Raum, in dem nichts zu hören ist außer tiefen Atemzügen. Auf einem roten Stuhl sitzt ein groß gewachsener, schlanker Mann mit gesenktem Kopf, gebannt den Blick auf die Tischplatte gerichtet. Vor Stefan Kindermann breiten sich 64 Quadrate aus, 32 in Schwarz und 32 in Weiß: Schach. Ein Brett. Ein Spiel. Gemacht für 32 Figuren, 16 in Schwarz und 16 in Weiß. Wenn aber Kindermann auf dieses Feld blickt, dann ist dort nichts schwarz-weiß. Dann öffnet sich ein Raum unendlicher Möglichkeiten und unvergleichlicher Schönheit. Dann befindet sich dort eine ganze Welt.

Stefan Kindermann ist 56 Jahre alt und seit 1988 Großmeister im Schach. Er ist einer von nur sieben Österreichern, die diesen Titel auf Lebenszeit tragen. Kindermann und Schach verbindet eine fünfzigjährige Geschichte, die von glorreichen Siegen und schmerzvollen Niederlagen erzählt. Seit seinem ersten Zug war Schach ein Segen für ihn – und immer auch ein Fluch. Niemals war es nur ein Spiel.

Heute ist es zudem sein Geschäftsmodell: Der Schachgroßmeister trainiert nicht mehr stundenlang am Computer und studiert Partien seiner Gegner. Kindermann trainiert Topmanager und Entscheidungsträger von Unternehmen wie Siemens, die Deutsche Bahn, Microsoft Schweiz oder Raiffeisen IT Österreich. Er gibt Coachings in der Bayerischen Staatskanzlei und hält Seminare bei Werder Bremen oder beim Pharmariesen Roche.

An diesem Julitag sitzt Kindermann in der Münchener Schachakademie, die er 2005 mitbegründet hat und seither führt. Vor ihm liegt ein Schachbrett ohne Figuren. Dennoch lässt er immer wieder die Hand über das Brett gleiten, macht Zug um Zug, verschiebt Bauern und Türme, die nur er sehen kann. "Im Schach liegt eine Ästhetik, die es nirgendwo sonst gibt. Aber auch etwas Groteskes, etwas Humorvolles", sagt Kindermann. "Nur ein Schachspieler kann das wirklich verstehen."

Im Laufe seiner Karriere hat Stefan Kindermann ein Dutzend Meistertitel errungen, er fuhr zu Schacholympiaden und Weltmeisterschaften. Rund 2500 offizielle Partien hat er bisher gespielt. In seiner besten Zeit zählte er zu den besten 70 Spielern der Welt. "Wo ich heute liege, weiß ich gar nicht genau. Irgendwo um den 500. Rang," sagt er und will es so klingen lassen, als würde es ihn nicht kümmern. Doch in seiner Stimme schwingt Wehmut mit.

Große Turniere spielt er nur noch selten, nach und nach hat er sich aus dem Profigeschäft zurückgezogen. Weil die Konkurrenz zu groß und das Geld zu wenig wurde. "Ich kann nicht mehr mithalten", sagt er. Als er im vergangenen Jahr ein letztes Mal am Vienna Chess Open teilnahm und den hohen Festsaal des Wiener Rathauses betrat, wusste er, dass er keine Chance auf den Turniersieg hatte. "Aber ich wollte zumindest bester Österreicher werden", sagt er. Das hat er geschafft.

Im Jahr 2010 entwickelte Kindermann ein siebenstufiges Strategiekonzept für Topmanager. Unterstützt hat ihn Robert von Weizsäcker, dem Sohn des früheren deutschen Bundespräsidenten, der selbst Schachspieler und Professor für Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft an der TU München ist. "Königsplan" nennt Kindermann sein Konzept, es basiert auf den Denkweisen und Strategien eines Schachspielers.

"Ein Schachspieler ist wie ein Chef in einem Unternehmen", sagt Stefan Kindermann. Die Figuren entsprächen den Mitarbeitern. Jede Figur habe ihre Aufgabe und müsse zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle zum Zug kommen. "Ein guter Schachspieler spricht mit seinen Figuren", sagt er. "Der spürt, ob sein Springer traurig ist oder der König Angst hat."

Kindermann war sechs Jahre alt, als ihm seine Eltern die Schachregeln erklärten. Geboren wurde er 1959 als Sohn eines Politikwissenschaftlers und einer Philosophin in Wien. Als er ein Jahr alt war, erhielt sein Vater eine Professur in Freiburg, später an der Uni München. Seitdem lebt Stefan Kindermann in der bayerischen Hauptstadt.

Seine erste Partie spielte er erst als Elfjähriger. Ein Schulkollege forderte ihn heraus, Kindermann verlor. Daraufhin trainierte er jeden Tag. Nicht, weil ihm das Spiel so gefiel, sondern weil er eine Revanche wollte. "Ich war schon immer ein schlechter Verlierer", sagt Kindermann. Er bekam sein Rückspiel und gewann.