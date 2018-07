Die kleine Countryband / Die heute jeder kennt / Sie hat’s nicht immer leicht gehabt / Sie spielte schon in Hamburg / Als es noch keine Panik gab", so stellt die Band Truck Stop sich selbst vor, im Song Der Wilde, Wilde Westen. Ein kleiner Seitenhieb, eine kurze Erinnerung daran, dass die Geschichte der Musikstadt Hamburg nicht nur von Siegern geschrieben wird und mehr umfasst als Udo, Hamburger Schule, Deutschrap und Musicals.

Hamburg, das war auch mal die zentrale Anlaufstelle für Countrymusik mit deutschen Texten, das Nashville der Bundesrepublik. Gunter Gabriel wäre da natürlich zu nennen, aber vor allem die 1973 gegründeten Truck Stop, die vermutlich wichtigste und erfolgreichste deutsche Countryband. Ein seltsamer Superlativ ist das, klingt wie: "der wichtigste Reggae-Sänger Lapplands". Das ganz große Publikum erreichte die Band deswegen auch nie, und trotzdem haben sie ihren festen Platz gefunden, irgendwo zwischen Schlagerradio und Auftritten beim ADAC Truck-Grand-Prix.

Ein bisschen unfair ist das, weil Truck Stop nur wenig mit Schlagerstars wie Helene Fischer oder Andrea Berg verbindet. Davon kann man sich überzeugen, wenn man ihre neue Best-of-CD Unser Hamburg hört, auf der sie zum ersten Mal alle Hits der vergangenen 40 Jahre versammeln, die sich um ihre Heimatstadt drehen. Man findet dort Klassiker wie den Titelsong der Vorabendserie Großstadtrevier, aber dass die Band eine echte Lücke füllt in der popkulturellen Selbstbetrachtung dieser Stadt, liegt an ihren Trucker-Songs.

Dieser Artikel stammt aus dem Hamburg-Teil der ZEIT Nr. 29 vom 7. Juli 2016. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Truck Stop haben früh von US-Vorbildern wie Dave Dudley gelernt und verstanden, dass es für Country-Interpretation eine spitze, aber zuverlässige Zielgruppe gibt: Lastwagenfahrer. Cornflakes, Hamburg–Amsterdam von 1980 erzählt beispielsweise auf anrührende Weise von einem Trucker, der sich vor dem, was heute Burn-out heißt, retten muss. "Die Ochsentouren pack ich nicht mehr an / Jetzt fahr ich Cornflakes, Hamburg–Amsterdam", singen Truck Stop, mit genauso viel Reststolz in der Stimme, wie man sie einem lyrischen Ich noch zutraut, das ein halbes Leben auf dem Bock gesessen und geschuftet hat.

Die Erlösung ist die Strecke Hamburg–Amsterdam, da findet er das kleine Glück am Rande der Autobahn: "Bei Milli gibt’s Kaffee, so ist es Brauch / Und was ich sonst brauch, gibt’s bei Milli auch." Das klingt nach alter gemütlicher BRD, als noch ein paar Extrapausen drin waren.

Wie anders das heute ist, hört man in Berlin Hamburg Eurokai. Eine Miniatur aus dem Hamburger Hafen, die von den Lkw-Fahrern an den Terminals erzählt und davon, wie sie gegängelt werden von "Disponenten, die Druck machen".

Elbvertiefung Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Ich bin mit der Datenschutzerklärung einverstanden. Jetzt anmelden

Solche Songs sind nicht nur für die Zielgruppe Selbstvergewisserung, sie haben eine kritische Funktion. Um in dieser arbeitsteiligen Welt zu wissen, was den Beruf des Lkw-Fahrers ausmacht, brauchen wir ein Kulturprodukt, das uns davon erzählt. Nichts anderes tun Truck Stop. Ohne Herablassung das Leben von Arbeitern schildern: Das ist Kunst – und politische Praxis.