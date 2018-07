Das Menschsein lässt sich nicht deckeln." Es ist ein Satz, der einen politischen Gegner k. o. schlagen kann. Alois Stöger sagt ihn ruhig und leise, fast en passant. Man könnte ihn überhören. So wie den Nachsatz: "Wer die Mindestsicherung kürzen möchte, der hat ein Problem mit der Aufklärung." Der Sozialminister sitzt versunken in einem roten Sessel in seinem Büro am Wiener Stubenring. Draußen ist es brütend heiß, im Eck brummt eine Klimaanlage, und der SPÖ-Politiker erklärt, was er von der gerade brandaktuellen Debatte um die Mindestsicherung hält – nämlich gar nichts: "Warum soll ich einem fünfjährigen Kind etwas wegnehmen, weil es noch nicht selbst arbeiten kann, oder einem 80-Jährigen, wenn er die Arbeitsfähigkeit verloren hat?"

Alois Stöger wirkt zufrieden. Kein Regierungsmitglied wurde so oft abgeschrieben wie der 56-jährige Oberösterreicher, keiner hat so lange politisch überlebt – erst als Gesundheits-, dann als Infrastruktur- und seit Beginn des Jahres als Sozialminister.

Schon wenige Monate nach seinem Eintritt in die Regierung im November 2008 fiel der Boulevard über den gelernten Maschinenschlosser her. Seither gilt Stöger als permanenter Ablösekandidat. Doch er hat Journalisten, Verleger und die eigenen Genossen Lügen gestraft, mittlerweile ist er der längstdienende SPÖ-Minister.

Auf den ersten Blick ist Stöger ein widersprüchlicher Politiker: farblos und wenig öffentlichkeitswirksam, links, feministisch und Metallgewerkschafter, einflussreich und gut vernetzt. Er ist der Albtraum der PR-Strategen. Wenn er im Fernsehen auftritt, beschleicht den Zuseher das Gefühl, der Minister wolle möglichst rasch wieder verschwinden.

Er wolle Politik wieder "auf das Grundsätzliche herunterbrechen", sagt Stöger über sich, und nicht einfach nur dort auftauchen, "wo die Medien mit den größten Scheinwerfern sind – vor so einer populistischen Politik graut mir".

Dieser Artikel stammt aus der Österreich-Ausgabe der ZEIT Nr. 30 vom 14.7.2016. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Als Bundeskanzler Christian Kern im Nationalrat vor wenigen Wochen seine Regierungserklärung vortrug, saß Stöger links neben ihm. Ein wenig zusammengesunken, die Hände im Schoß, den Blick oft nach unten gerichtet und den Stuhl zurückgeschoben. Es wirkte, als könne er nur schwer die Freude darüber verbergen, noch immer hier zu sein. Wieder hatte seine Ablöse als fix gegolten, wieder war es falsch. Stöger blieb.

Kern weiß, was er an ihm hat: Stöger ist sein einziges Regierungsmitglied mit jahrelanger Erfahrung, das drei Ministerien und deren Abläufe kennt. Er weiß, wenn ihn ein Gegenüber in Verhandlungen über den Tisch ziehen will, und er hat selbst ein großes Repertoire an Finessen und Tricks dafür auf Lager.

Aber die Verbindung zwischen den beiden Herren reicht noch viel tiefer: Als der damalige ÖBB-Chef Kern im vergangenen Herbst seinen großen Auftritt hatte, während Tausende Flüchtlinge über den Wiener Westbahnhof nach Deutschland weiterfuhren, war das Kanzleramt alarmiert: Hier drohte ein Konkurrent zum Medienliebling aufzusteigen. Kern galt schon lange als möglicher Nachfolger Werner Faymanns und musste, so die Order, aus dem Rampenlicht verschwinden, egal wie. Der Befehl galt Alois Stöger. Er war da gerade Infrastrukturminister, doch er weigerte sich. Wie so oft, wenn der Kanzler und dessen Mastermind Josef Ostermayer mit Wünschen an ihn herantraten.

Aufgewachsen ist der 1960 geborene Alois Stöger in Allerheiligen im Mühlkreis mit vier Schwestern. Der Vater war Bergarbeiter bei der Kamig, die Mutter Hausfrau. Auf einem halben Hektar Grund um das Haus grasten Kühe, gackerten Hühner und wuchsen Obst und Gemüse für den Eigenbedarf.

In der Hauptschule saß Stöger im B-Zug für leistungsschwächere Schüler. Anschließend ging er als Lehrling zur Voest, kam in Kontakt mit der Gewerkschaftsjugend und war begeistert davon. In den roten Abendkursen, Wochenendseminaren und Weiterbildungseinrichtungen fiel er als wissbegierig und fleißig auf, er wurde Jugendvertrauensrat in seinem Unternehmen und stieg in der Gewerkschaft auf. "Mit ihm konnte man schon immer gut streiten", erzählt Wolfgang Katzian, damals Jugendsekretär der Gewerkschaft der Privatangestellten und heute deren Vorsitzender. "Stöger bringt seine Überzeugungen manchmal mit einem roten Kopf zum Ausdruck", sagt Katzian, "aber er ist auch bereit, seine Meinung zu ändern."

Im Haushalt mitzuhelfen, war Stöger von klein auf gewohnt. Im Gegensatz zu vielen Altersgenossen war es für ihn auch in einer Partnerschaft nicht ungewöhnlich, Hand anzulegen. Das kam nicht überall gut an. Freunde von damals erzählen, Stöger sei in der Voest von manchen verhöhnt worden, weil er zu Hause bügelt und kocht. Als die erste Ehe scheiterte, zog er seine Tochter alleine groß und gründete ein gemeinschaftliches Wohnprojekt mit anderen Familien in Gallneukirchen.