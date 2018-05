Mehr Großstadt geht eigentlich nicht als zwischen zwei Parkhausschranken. Es liegen Auspuffabgase in der Luft, und man spürt den Erlebnisdurst, der den Vorortpendler am Samstag in die Innenstadt getrieben hat. Dazu ein Hauch von heimlichen Agententransaktionen im Autoscheinwerferlicht. Wie schade, dass man den Hamburger Parkhäusern bisher wenig Aufmerksamkeit schenkte.

Dieser Artikel stammt aus dem Hamburg-Teil der ZEIT Nr. 30 vom 14. Juli 2016. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Überraschend und erfreulich deswegen diese Nachricht: Das World Architecture Festival hat die Nominierten für seinen "World Building of the Year"-Preis bekannt gegeben, darunter zwei Hamburger Gebäude. Die Stadtteilschule Bergedorf und, tatsächlich: das 2014 fertiggestellte neue Parkhaus am Flughafen! Es hört auf den schlichten, aber griffigen Namen P1, und für schlappe drei Euro Parkgebühr kann man sich persönlich davon überzeugen, dass die Nominierung für das Architektenbüro Riegler Riewe in Ordnung geht.

Eine echte "Hochgarage" ist hier entstanden, wie es noch hieß, als das Automobil gerade erfunden war und man in Art-déco-Bauten parkte statt im Verbundbaukasten. Das P1 fließt als abgerundetes Dreieck an der Ostseite der Terminals entlang, die Fassade aus schmalen Betonquerstreben wirkt wie die einer Fußballarena. Innen bleibt eine Fläche als Atrium frei, minimalistisch mit Bäumen bepflanzt, die man aus den offenen Treppenhäusern bewundert. Wer hier die Orientierung verliert oder sich ängstigt, dem ist nicht mehr zu helfen. Jedenfalls nicht vom Architekten.

"Parkhäuser liegen im Herzen der Stadt", schreibt der Stadtforscher Jürgen Hasse, "und gehören doch zu ihrem Verdauungstrakt." Heißt aber noch lange nicht, dass dieser Trakt nicht einen Besuch wert wäre, sogar abseits des nominierten P1.

Auch eine Einfahrt wert: das Parkhaus Rödingsmarkt, wo zwei gegenläufige weiße Rampen sich zu einem kathedralenhaften Ausblick hinaufschrauben, besonders wenn die Sonne hoch steht und durch die lochverzierte Decke Lichtmuster wirft.

Oder das Saturn-Parkhaus mit der blauen Leuchtfassade: Hier sind die Stellplätze direkt an der zweispurigen Wendelrampe. Getrieben von der Sehnsucht nach Flachbildschirmen und Musikanlagen, dreht der Fahrer in einem ewigen Bergauf Bahnen um sich selbst. Beton gewordene Geschichtsphilosophie: Es geht immer nur im Kreis, denkt der Mensch, aber irgendwann kommt er doch an. Dort fällt ihm dieses Bild wieder ein: 1997 stürzte in Der Morgen stirbt nie von hier aus James Bonds BMW auf die Mönckebergstraße. Ein Parkhaus war es, das dem internationalen Kinopublikum damals von Hamburg im Gedächtnis blieb.

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Ich bin mit der Datenschutzerklärung einverstanden.

Und die Zukunft? Wenn die Autos sich bald autonom bewegen? Die Hochgaragen werden nicht verwaisen, zu schön sind ihre Rampen und Verstecke. Die Umwidmungen am P1 bahnen sich schon an. Die Wendelrampe ragt ein Stockwerk über das Gebäude hinaus, wie eine Schanze – dieses Stück Blinddarm-Architektur mit hervorragender Aussicht nutzt inzwischen die Planespotter-Gemeinschaft als Aussichtsplattform. Manchmal kann sich der Besucher auch ungestört herumtreiben auf dieser Abschussbahn in den Himmel. Dann merkt er: Das Parkhaus kann ein romantischer Ort sein. Und für einen Moment tatsächlich das beste Gebäude der Welt. Mindestens.