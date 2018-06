Im Prinzip verfüge ich über eine stabile Gesundheit. Glücklicherweise mag ich Obst und Gemüse gerne und trinke jeden Tag ohne Mühe mindestens vier Liter Wasser und Tee. Mein Arzt freut sich über meine guten Werte beim jährlichen Gesundheitscheck. Wahrscheinlich hat das auch etwas mit den guten Genen zu tun. Mütterlicherseits waren das Bauern, ich schätze mal, dass ich davon bis heute profitiere, ich kann zupacken und bin wirklich nicht zimperlich. Aber auch ein so robustes Wesen wie ich ist nicht vor jeder Krankheit gefeit. Diagnose Bandscheibenvorfall. Es war eine irritierende Erfahrung, dass mir mein Körper nicht so problemlos gehorchte wie eine Konfirmandengruppe. Erschwerend kam hinzu, dass ich gleich für eine längere Zeit aus dem Verkehr gezogen wurde, um mich konsequent krankengymnastischen Übungen zu widmen, die mir helfen sollten, eine Operation zu vermeiden. Ich hätte sogar nicht einmal heimlich arbeiten können, denn dank eines Taubheitsgefühls in den Fingern war Schreiben oder Tippen einfach nicht möglich. Ich fiel also im Pfarramt aus, und das von einem Tag auf den anderen. Glücklicherweise war mein Kollege sehr verständnisvoll und organisierte die Vertretung, sodass ich mich beruhigt meiner Wiederherstellung widmen konnte.

Dieser Artikel stammt aus Christ & Welt, den Extraseiten der ZEIT für Glaube, Geist und Gesellschaft.

Merkwürdigerweise hat mir diese Auszeit tatsächlich einen sekundären Krankheitsgewinn beschert. Denn nie zuvor habe ich so viel Zuneigung von meiner Kirchengemeinde erfahren wie in dieser Zeit. Ich bekam Blumensträuße vor die Tür gestellt, ein Mann schleppte ein Stehpult vorbei, damit ich fürderhin meinen Rücken beim Lesen schonen solle, ich erhielt Gymnastikbälle und Therabänder für das häusliche Training als Geschenk, und Menschen schrieben mir, dass sie für mich beten und mir gute Besserung wünschen und sich schon jetzt darauf freuen würden, wenn ich wieder mit ihnen Gottesdienst feiern könnte. Meine Predigten wären so interessant. Ich war richtig gerührt. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Mir war nicht klar, dass mich die Leute so mögen.

Im Nachhinein habe ich überlegt, dass ich den Menschen wahrscheinlich vorher kaum Gelegenheit gegeben hatte, mir ihre Zuneigung zu zeigen. Es ist offenbar schwierig, einer Pfarrerin zu zeigen, dass man sie gern hat. Möglicherweise hat ihnen auch mein Ausfall gezeigt, dass sie etwas vermissen, wenn ich nicht da bin.

Angela Rinn ist habilitierte evangelische Theologin, Mitglied der EKD-Synode und Pfarrerin in Mainz-Gonsenheim. Unter dem Namen Vera Bleibtreu schreibt sie Krimis.

Knapp zwei Monate später war das Gefühl in den Fingern wiederhergestellt und ich konnte wieder arbeiten. Ich habe dann allen, die an mich gedacht haben, herzlich gedankt. Nicht zuletzt dank ihrer Zuwendung macht mir die Arbeit jetzt viel mehr Freude als vorher. Natürlich ist das Modell nicht zur Nachahmung geeignet. Es ist wahrscheinlich keine gute Idee, sich krankschreiben zu lassen, um auf die Sympathiebekundungen der Kirchengemeinde zu warten. Aber möglicherweise ist es eine gute Idee, einem Menschen auch ohne äußeren Anlass zu zeigen, dass man ihn mag und schätzt – das gilt für Pfarrerinnen und Pfarrer genauso wie für andere Berufsgruppen.