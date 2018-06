Die Gründung der Deutschen Islam Konferenz (DIK) vor zehn Jahren war eine europäische Sensation. In keinem anderen Land war es gelungen, auf höchster Staatsebene ein Gespräch mit Muslimen anzuschieben, dessen Ausgang offen war. Der damalige Innenminister Wolfgang Schäuble hatte nicht nur Vertreter muslimischer Verbände eingeladen, wie in Frankreich, England oder den Niederlanden, sondern auch säkulare Muslime, die sowohl mit den Verbandsvertretern als auch untereinander im Streit lagen.

Die DIK wurde für alle Beteiligten zu einem Abenteuer. Hier trafen die Söhne der Gastarbeiter, als Vertreter der Muslime zu Dienstwagen und Büros gelangt, auf ihre wütenden und artikulierteren "Schwestern": etwa die Anwältin Seyran Ateş, der vom Ehemann einer Mandantin in den Hals geschossen worden war, oder die Autorin Necla Kelek, die in Büchern über Importbräute und beschnittene Jungen den Islam als Religion der Unterdrückung ins Visier genommen hatte. Alles kam zur Sprache: Männer und Frauen, Islam und Demokratie, Säkularismus und Laizismus, Terrorismus und Islamophobie.

Vom Schwarzwälder Boten bis zu CNN, alle beobachteten das Husarenstück des Konservativen Wolfgang Schäuble, den die eigenen Leute beargwöhnten und die Grünen beneideten. Es wurde geschrien, mit den Türen geknallt, rausgegangen – aber immer, um wieder reinzukommen. Eine Familienaufstellung halt.

Dennoch ist die Bilanz traurig. Die Islamkonferenz war zwar eine Erfolgsgeschichte, was die staatliche Seite angeht. Es wird seither viel mehr Energie und Geld in die Ausbildung muslimischer Theologen und in den Islamunterricht an Schulen gesteckt als zuvor; die Zeit der Gleichgültigkeit gegen die Moscheen ist vorbei; die CDU nennt Muslime nicht mehr "Ausländer". Aber es ist bezeichnend, dass der heutige Innenminister Thomas de Maizière, ebenfalls CDU, das Gespräch über die brisanten Themen aufgegeben hat. Heute geht es in der DIK nur noch um Wohlfahrt, Altenpflege, muslimische Bestattungen.

Die muslimischen Verbände haben sich keinen Schritt nach vorne bewegt. Im Gegenteil. Man merkt jetzt, dass sie damals die schweißtreibenden Gespräche mit den wütenden Schwestern im Grunde nur ausgesessen haben, um einem einzigen Ziel näher zu kommen: endlich den Status einer Religionsgemeinschaft zu erhalten. Der würde es ihnen erlauben, überall selbst den Religionsunterricht zu erteilen, in den Genuss staatlicher Förderung zu kommen – und endlich in Ruhe gelassen zu werden.

Aber dazu fehlt es ihnen, heute genau wie damals, an Transparenz und innerer Demokratie. Die vier großen Verbände – die türkisch-staatliche Ditib, der Islamrat, der Moscheeverband VIKZ und der Zentralrat der Muslime in Deutschland – repräsentieren allenfalls 20 Prozent aller Muslime in Deutschland. Sie sind Dachverbände von Dachverbänden, über die Mitglieder gibt es keinen Überblick, auch die Finanzströme sind oft undurchsichtig.

Die Ditib, als größter Verband mit knapp 900 Moscheen wichtigster Gesprächspartner der Bundesregierung, vollzieht die Wandlung der Türkei mit, wird nationalistischer und islamistischer. Nach der Armenien-Resolution des Bundestages sagte ihr Vorstandsmitglied Zekeriya Altuğ in der Tagesschau, die Mitglieder seines Verbandes fühlten sich von den türkischstämmigen Abgeordneten nicht mehr vertreten. Woher er das weiß, kann niemand sagen. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoğuz, wurde in ihrer Hamburger Heimatgemeinde vom gemeinsamen Fastenbrechen ausgeladen, wegen "Sicherheitsbedenken". Als der Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir die Abhängigkeit der Ditib von der Türkei ansprach – deren Imame sämtlich von dort bezahlt werden –, wich der Vorstandssprecher Murat Kayman auf die Position aus, die schon in der Islamkonferenz von den Verbänden bezogen wurde: die des Diskriminierungsopfers. "Das sind Parolen, die versuchen, die AfD rechts zu überholen", behauptete Kayman.

Und so ist, zehn Jahre nach dem bahnbrechenden Round Table im Schloss Charlottenburg, das Gespräch zwischen dem deutschen Staat und dem organisierten Islam völlig verkarstet. Die Verbände haben sich angesichts der Islamfeindschaft der AfD, aber auch aus Sturheit in der Opferrolle verschanzt. Und auf staatlicher Seite gibt es niemanden mehr, dem das Hadern im Familienkreis die Mühe wert ist. Özoğuz sieht ihre Aufgabe eher darin, die deutsche Gesellschaft zu erziehen und gegen deren Rassismus vorzugehen, Thomas de Maizière wiederum hat von Anfang an mit dem Stuhlkreis gefremdelt und wünscht sich Ruhe im Karton. Mit dermaßen Erschöpften hat das Projekt Islamkonferenz keinen Sinn mehr.