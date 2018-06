Hamburg, heißt es in diesen Tagen nach dem Brexit, sei doch ohnehin das bessere London: Auch wir haben Sportsgeist, Pubs, Clubs, einen Turm mit zehn Glocken, und unsere Innenstadt ist zur Rushhour schon fast so verstopft wie die Londons. Doch eins fehlt: die Busse. Die roten, weithin sichtbaren Doppeldecker, auf deren Plattform sich mit elegant wehendem Cape schon Sherlock Holmes schwang. Na ja, der lebte etwas früher.

Dieser Artikel stammt aus dem Hamburg-Teil der ZEIT Nr. 30 vom 14. Juli 2016. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Aber wieso gibt es diese tollen Busse eigentlich nicht bei uns? Dank der zwei Stockwerke haben sie enorme Vorteile: Man bringt auf der gleichen Fläche die doppelte Zahl an Fahrgästen unter – wichtig in einer Stadt, in der es immer enger wird. So ist mehr Platz auf der Straße, man braucht nicht so lange Haltestellen. Und man hat aus dem Oberdeck des Busses einen fantastischen Blick, was Hamburg, das ohnehin schon als "Venedig des Nordens" gilt, glatt im Nu auch den Titel "London des Nordens" einbringen würde.

Unfassbar also, dass die Stadtväter sich diese Vorteile entgehen lassen, wo doch selbst die failed city Berlin auf doppelstöckige Busse setzt. Und auch in Hamburg Unternehmer Touristen im Doppeldecker auf Stadtrundfahrt schicken.

Doch diese Busse dürfen längst nicht überall fahren: Viele Hamburger Brücken haben ein erlaubtes Höchstgewicht pro Achse, das Doppeldecker überschreiten würden. Unterführungen dagegen wären zu niedrig für die doppelten Busse. Außerdem, sagt Hochbahn-Sprecher Christoph Kreienbaum, sei der Doppeldeckerbus zu hoch für die Busanlagen und die Busbetriebshöfe. "Ab 2020 wollen wir nur noch emissionsfreie Busse anschaffen. Der Großteil der Technik dieser Busse ist auf dem Dach angebracht, da würde der Bus noch höher!" Auch die Werkstätten müssten neu gebaut werden.

Der wahre "Zeitfresser" im Busverkehr sei außerdem der Fahrgastwechsel. Was die Schnelligkeit angehe, so Kreienbaum, "ist ein Doppeldeckerbus mit nur drei Türen und Treppen zum Oberdeck einem Gelenkbus mit fünf Türen ohne Treppe einfach deutlich unterlegen".

Aber könnte sich der Fahrgast dafür nicht in letzter Sekunde auf die Plattform des anfahrenden Busses schwingen wie einst Sherlock Holmes? Nein. Heutzutage sind die Treppen der Doppeldecker nicht mehr außen, sondern innen. Und: Es war nicht Sherlock Holmes!