Dieser Artikel stammt aus Christ & Welt, den Extraseiten der ZEIT für Glaube, Geist und Gesellschaft.

Alice Schwarzer ist als Steuerhinterzieherin verurteilt und muss 100.000 Euro Strafe zahlen. Ist in der Welt nichts Wichtigeres passiert? Was vor gar nicht so langer Zeit – waren es Monate, waren es Jahre? – ein Riesenaufreger war, ist jetzt nur noch ein Achselzucken wert. Die eine oder andere Zeitung hat einen kleinen Bericht gemacht. Über dem Text ein Bild der bekannten Feministin, das in einer Talkshow gemacht wurde. Da sitzt die ehemalige Herausgeberin der "Emma" nämlich weiterhin in großer Verlässlichkeit. Früher im Kampf für die Anliegen der Frauen, ob sie wollten oder nicht, und mit großem Groll gegen blasse blonde Männer. Jetzt sitzt sie neben ihnen in Talkshows und grinst von einem Ohr zum anderen über die Zustimmung ihrer Sesselgenossen. Jetzt hat sie die Religion als männliche Weltanschauung entdeckt und kämpft gegen Kopftücher und Gott, den sie als Obermacho ausgemacht hat.

Petra Bahr leitet die Abteilung Politik und Beratung der Konrad-Adenauer-Stiftung. In ihrer neuen Kolumne geht sie der großen Politik im Alltag auf den Grund.

In ihrer Version verschmelzen Männer und Islamisten zur Steigerungsform und zu einem noch kräftigeren Angstgegner. Die Aufmerksamkeit ist ihr nach wie vor sicher. "Alles eine Frage der Glaubwürdigkeit", sagt sie. Sie kümmert sich um die ganz großen Themen. Da kann sie sich nicht auch noch um ihre Steuererklärung kümmern. Das war vor zwei Jahren der Riesenaufreger – diese Mischung aus patziger Entschuldigung und der klammheimlichen Unterscheidung von großer und kleiner Moral. Groß: die Themen, bei denen sie kämpferisch wird. Klein: diese Sache mit dem Geld in der Schweiz. Wochenlang stand Schwarzer in eigener Sache im Rampenlicht. Kann man mit Vorträgen und Artikeln so viel Geld verdienen? Das fragten sich viele auf dem Boulevard und beim Friseur. Eine Parabel auf das ehemals Wesentliche und darauf, dass, wer negative Schlagzeilen produziert, auf die Vergesslichkeit einer Gesellschaft wartet, bei der schon wieder anderes die Erregung bestimmt. Jedenfalls dann, wenn man kein Amt hat, von dem man zurücktreten müsste. Im medialen Anti-Entertainment gibt es keine Ämter, nur Gesichter.