Einen "Raubritter des Kapitalismus", so nannte ihn kürzlich das manager magazin, stellt man sich abgebrühter vor. Beim Treffen in einem Steakhaus in Manhattan wirkt Carson Block, in weißem Hemd und Jeans, eher wie ein preisbewusster Tourist aus dem Mittleren Westen. Das Haar des 40-Jährigen ist kurz geschnitten, sein Gesicht wirkt jungenhaft. Statt Rind wählt er Salat, dazu stilles Wasser. Er entschuldigt sich, weil es so laut ist im Restaurant. "Ich bin zum ersten Mal hier", sagt er.

Dieser fast schüchterne Carson Block gilt in Deutschland als eine Art "Wolf of Wall Street", so hieß der gierige Abzocker, den Leonardo DiCaprio im gleichnamigen Hollywood-Reißer verkörperte. Vor knapp drei Monaten hat der amerikanische Hedgefonds-Manager das deutsche Außenwerbeunternehmen Ströer Media angegriffen. Er stellte einen 62-seitigen Bericht ins Netz, in dem er behauptete, das mittelständische Unternehmen aus Köln beschönige seine Wachstumszahlen. Wenige Minuten später brach die Ströer-Aktie an der Frankfurter Börse um mehr als ein Drittel ein, das Unternehmen verlor zeitweilig fast 800 Millionen Euro an Wert. Das Pikante: Block profitiert von dem Kurseinbruch, den er mit seinem Bericht selbst ausgelöst hat. Genau das ist sein Geschäft.

Obwohl Ströer die Vorwürfe umgehend als "bewusst irreführend" zurückwies, hat sich der Aktienkurs bis heute nicht vollständig erholt. In einer Pressemitteilung des Unternehmens heißt es: Blocks Hedgefonds habe ein "fundamentales Eigeninteresse daran, mit falschen Behauptungen und falschen Schlussfolgerungen die Reputation von Ströer zu schädigen, dadurch den Aktienkurs von Ströer zu manipulieren und bei deutlich sinkenden Kursen signifikante Spekulationsgewinne zulasten unserer Aktionäre zu erzielen." Ströer drohte Block sogar damit, die deutsche Finanzaufsicht BaFin anzurufen und rechtliche Schritte gegen ihn einzuleiten.

"Ich hoffe, du stirbst", schrieb ein empörter Ströer-Aktionär in einer E-Mail an Block

Auf Nachfrage der ZEIT erklärte eine Sprecherin der BaFin, man habe "eine förmliche Untersuchung des Handels in Ströer-Papieren im Hinblick auf möglichen Marktmissbrauch eröffnet". Marktmanipulation und Insiderhandel seien Straftaten und könnten mit Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren geahndet werden. Block zuckt mit den Schultern. Solche Reaktionen gehören zu seinem Job. Eine Klage von Ströer aber liege ihm nicht vor.

Block ist Short-Seller, zu Deutsch Leerverkäufer. So nennen Börsianer jene Spekulanten, die auf fallende Kurse setzen. Leerverkäufer nennt man sie, weil sie Aktien verkaufen, die ihnen gar nicht gehören. Das Prinzip ist nicht neu. Doch Block und andere Hedgefonds-Manager der jüngeren Generation warten nicht länger ab, ob sie mit ihrer Wette gegen das Unternehmen recht behalten. Sie gehen mit ihren Argumenten, warum das Unternehmen zu hoch bewertet wird, lautstark an die Öffentlichkeit. Damit wollen sie möglichst viele andere Investoren überzeugen, die dann die Aktie abstoßen – und so genau den von den Leerverkäufern angepeilten Kurssturz herbeiführen.

Auf der Jagd in Deutschland Der Attackierte: Ströer Media Der Mittelständler galt bis zu Blocks Vorwürfen als vorbildlich. Gegründet vor 26 Jahren von dem inzwischen verstorbenen Heiner Ströer und Udo Müller, wurde er zum Branchenführer. Wer durch deutsche Innenstädte läuft, kommt früher oder später an einer von Ströers Werbeflächen vorbei. Das Unternehmen plakatiert an Bahnhöfen, Litfaßsäulen, Bussen und Wartehäuschen. Zuletzt hat Chef Müller den Wandel zum Online- werbevermarkter vorangetrieben. So hat er 2015 T-Online, den größten deutschen Portalanbieter, von der Deutschen Telekom übernommen. 2010 ging Ströer an die Börse. Die Waffe: Leerverkäufe Auf fallende Kurse wetten geht so: Der Spekulant leiht sich Aktien des Unternehmens, auf dessen Kurseinbruch er wettet. Diese nur geliehenen Aktien verkauft er dann. Bricht der Kurs der Aktie tatsächlich ein, kann er sie zu dem niedrigeren Kurs wieder kaufen und an den Verleiher zurückgeben. Sein potenzieller Gewinn ist die Differenz zwischen dem Aktienpreis vor und nach dem Kursverfall.

Darf man das? Ja, sagt James Angel, Finanzmarktexperte an der Georgetown University in Washington – solange der Leerverkäufer nicht auf unzulässig verschafftes Insiderwissen zurückgreife oder absichtlich unzutreffende Gerüchte streue. Angel berichtet von einem Leerverkäufer, der Erkältungsmedizin eines Pharmaherstellers mit Rattengift versetzte, um den Kurs zum Absturz zu bringen. Er wurde erwischt und verurteilt. Andere ließen schon mal die Mülleimer des Chefs eines von ihnen ins Visier genommenen Unternehmens durchwühlen auf der Suche nach Anrüchigem aus dessen Lebenswandel. Block sagt, die analysierten Daten zu Ströer stammten alle aus öffentlich zugänglichen Quellen. Dazu gehörten von Ströer veröffentlichte Berichte und Meldungen, aber auch Auszüge aus dem Handelsregister. Diese durchstöberte Block gezielt nach Ungereimtheiten. So sei das Wachstum aus der normalen Geschäftstätigkeit im digitalen Bereich deutlich niedriger, als Ströer angibt. Das Unternehmen bestreitet den Vorwurf und wirft Block seinerseits "gravierende, materielle Fehler" bei seiner Berechnung vor.

Block sieht sich in der Rolle des Anlegerschützers. Schließlich würde er mit seinen Analysen Schwachstellen und sogar Betrug aufdecken. "Je länger solche Unternehmen ungehindert weitermachen dürfen, desto höher sind am Ende die Verluste für die Anleger", sagt er. Erst einmal aber ist es für die Aktionäre immer ein Schock, wenn die Kurse stürzen. "Ich hoffe, du stirbst", hat ihm ein empörter Ströer-Anleger in einer E-Mail geschrieben.

"Ich habe lange gebraucht, bis ich verstanden habe, woher die Wut der Leute kommt", sagt Block. Es sei nicht nur das verlorene Geld, sondern das Gefühl, er habe ihnen ihre Chance auf Reichtum und ein besseres Leben kaputt gemacht. Er kennt das selbst. Am Anfang seiner Finanzkarriere arbeitete er für eine Investmentbank. Der Job deprimierte ihn. "Da habe ich Lotterielose gekauft und mir ausgemalt, wie ich meine Kündigung schreibe, wenn ich den Jackpot knacke." Wenn er die Aktien von Schwindelunternehmen auffliegen lasse, sei das für die Aktionäre so, als ob er deren Lotterielose zerreiße.