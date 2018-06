Als Hamburger mag man es manchmal gar nicht glauben, dass die Firma Kühne + Nagel vor 126 Jahren nicht hier, sondern in Bremen als "Speditions- und Commissionsgeschäft" gegründet wurde und dort bis heute ihren Stammsitz hat. Schließlich ist in Hamburg kein Unternehmen oder, sagen wir, kein Unternehmer so präsent wie der letzte Patriarch der Kühne-Dynastie, der 79-jährige Klaus-Michael Kühne, der nach allgemeinem Urteil noch immer "das Sagen" in der Firma hat.

Aufgewachsen in Winterhude, tritt er heute als großzügiger Förderer und Investor in seiner Geburtsstadt Hamburg auf. Er spendet Geld für die Elbphilharmonie, rettet einen mäßig erfolgreichen Bundesligaverein und eine Reederei, baut ein Luxushotel an der Alster, eine Hochschule für Logistik trägt seinen Namen, und in einem pompösen Glasbau in der HafenCity hat die Firma Kühne + Nagel heute ihre Deutschlandzentrale. Der Rest des Firmengeflechts ist weit verzweigt und in mehr als 120 Ländern vertreten. Sitz der übergeordneten Holding ist längst die Schweiz, wo Mitbestimmung keine Pflicht und die Steuerlast niedriger ist.

Gleichwohl wird am Stammsitz Bremen derzeit ein Neubau geplant. Einer, um den nun ein erbitterter Streit entbrannt ist. Und einer, der viele Fragen nach der Vergangenheit der traditionsreichen Firma aufwirft – und ihrem denkwürdigen Umgang damit. Inmitten des Konflikts: der Hamburger Mäzen Klaus-Michael Kühne.

Den Anstoß gab in diesem Frühjahr eine Crowdfunding-Kampagne: Auf Initiative der tageszeitung und ihres Redakteurs Henning Bleyl kamen binnen kurzer Zeit knapp 27.000 Euro für ein "Arisierungs-Mahnmal" zusammen. Es sollte in ebendiesem Neubau installiert sein, um die Verstrickung von Kühne + Nagel in den Holocaust zu dokumentieren. Die taz-Initiative wollte dafür vier Quadratmeter des Grundstücks erwerben, die Stadt allerdings mochte es nicht verkaufen und der Firma diesen Stachel im Fleisch ersparen.

Die Sache bringt die Politik in eine Zwickmühle: Das hoch verschuldete Bundesland möchte einen wichtigen Investor und Arbeitgeber nicht vor den Kopf stoßen, sich aber auch nicht vorhalten lassen, braune Vergangenheit vertuschen zu wollen – klamme Kassen stehen gegen symbolisches Kapital. Der Streit ist noch nicht beendet.

Bislang wurde immerhin ein Ideenwettbewerb für das Mahnmal ausgerufen. Eine Auswahl der Konzeptideen präsentiert derzeit die Ausstellung Spuren der Beraubung im Bremer Rathaus. Der Gewinner-Entwurf der Künstlerin Angie Oettingshausen "Leerstellen und Gedächtnislücken" arbeitet mit der Symbolik einer leer geräumten Wohnung und mit realen Exponaten aus jüdischen Wohnungen. Erben haben die Stücke in die Ausstellung gegeben, die dadurch wie ein Möbellager wirkt. Aber vor allem wird deutlich, dass an der Arisierung nicht nur die Eliten des "Dritten Reiches" beteiligt waren, sondern dass auch das deutsche Volk viele Jahre lang von den Enteignungen profitiert hat. Gut möglich, dass der antike Sessel oder eine Kommode, die man geerbt oder gerade secondhand erstanden hat, aus dieser fatalen Erbmasse stammt.

Die Arisierung war eine gute Gelegenheit für Spediteure, die unter der Wirtschaftskrise litten, und Gerichtsvollzieher, die wenig zu tun hatten, einen florierenden Enteignungsbetrieb aufzuziehen. Anordnen musste das niemand, das Netzwerk machte sich ganz eigenständig ans Werk.

Die historische Forschung belegt, dass auch und gerade die Firma Kühne + Nagel am Abtransport jüdischen Eigentums verdient hat, als viele Juden Deutschland via Bremerhaven verließen und ihr Hab und Gut zurücklassen mussten.

Beteiligt war Kühne + Nagel speziell an der sogenannten M-Aktion ("M" für Möbel), mit der Einrichtungsgegenstände nach 1940 aus den "unbewachten Wohnungen" der in Frankreich, Belgien und den Niederlanden lebenden Juden nach Deutschland geschafft wurden. Kühne + Nagel hatte vor Ort eigene Niederlassungen errichtet und kooperierte mit lokalen Dienstleistern; 500 Frachtschiffe und 735 Züge sollen von 1942 bis 1944 das Inventar aus 70.000 Wohnungen allein aus Frankreich ins Reich geschafft haben. Von den Waren profitierten Ausgebombte, Neuvermählte und Kinderreiche, am Verkauf verdiente das NS-Regime.

Alfred Kühne, der Vater von Klaus-Michael Kühne, war seit 1933 NSDAP-Mitglied. Er konnte sein opulentes Gehalt noch um ein Drittel steigern. "Eine Form von Leichenfledderei" hat der Münchner Historiker Frank Bajohr den Vorgang genannt. Kühne + Nagel war "mehr als bloß Dienstleister", formulierte es der Historiker Johannes Beermann. Eine "relative Nähe zum Massenmord" ist eigentlich unbestreitbar.