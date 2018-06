Kein wirklich gutes Bild, das die Bartlow Gallery in Chicago gerade wie ein Meisterwerk präsentiert. Felsen, Kakteen, verdorrte Bäume – nichts, woran das Auge hängen bliebe. Wahrscheinlich würde das naive Gemälde mit der seltsamen Perspektive heute irgendein plüschiges Wohnzimmer im Mittleren Westen dekorieren und nicht in einer Galerie ausgestellt werden, die ansonsten mit Allerweltsgrafiken von Chagall, Matisse, Picasso und Wesselman handelt. Wenn es da nicht diese Signatur gäbe: Unten rechts hat jemand "Pete Doige 76" auf die Leinwand geschrieben. Und Robert Fletcher, ein ehemaliger Aufseher in der Strafvollzugsanstalt von Thunder Bay in Kanada und Eigentümer des Bildes, glaubt, dass das nur der inzwischen weltberühmte Maler Peter Doig gewesen sein könne, dessen Gemälde auf Auktionen regelmäßig mehr als zehn Millionen Dollar kosten. Doig habe damals wegen des Besitzes von LSD fünf Monate lang in Thunder Bay eingesessen und im Rahmen eines Kunstprogramms das Bild gemalt, das ihm der Aufseher Fletcher später für 100 Dollar abgekauft habe. Fletcher habe Doig später auf einem Video wiedererkannt: Peter Doig sei Pete Doige.

Der Maler allerdings bestreitet, der Urheber des seltsamen Gemäldes zu sein. Zwar habe er LSD-Erfahrungen und habe als Teenager mit seiner Familie in Kanada gelebt – 1975/76 allerdings 15 Autostunden südlich von Thunder Bay, in Toronto. Vor 1979 habe er auch nicht auf Leinwand gemalt, sondern mit Bleistift und Tinte auf Papier gezeichnet. Und auch eine Inhaftierung habe es nie gegeben. Peter Doig sei definitiv nicht Pete Doige.

Fletcher und sein Galerist haben den Maler deshalb vor dem District Court of Illinois auf fünf Millionen Dollar Schadensersatz verklagt. In dem im kommenden Monat beginnenden Prozess muss dort nun wohl zum ersten Mal in der Geschichte des Kunsthandels ein weltberühmter Künstler beweisen, dass ein Bild nicht von ihm stammt. Doigs Anwälte haben inzwischen einen Mann namens Peter Edward Doige identifiziert, der zwar 2012 gestorben ist, dessen Schwester aber bestätigt, dass er in Thunder Bay war. Die Wüstenlandschaft erinnere sie an eine Gegend in Arizona, in der ihre Mutter gelebt und auch ihr Bruder eine Zeit verbracht habe: "Ich glaube, dass das Bild von meinem Bruder stammt." Der damalige Kunstlehrer im Gefängnis hat eidesstattlich versichert, dass Pete Edward Doige dort auch gemalt habe.

DIE ZEIT: Verstehen Sie, wie jemand überhaupt auf die Idee kommen konnte, dieses Bild sei von Ihnen?

Peter Doig: Überhaupt nicht. Abgesehen davon, dass ich niemals Acrylfarbe auf Leinwand verwendet habe und mein erstes Gemälde 1979/80 auf einer Kunstschule in London entstand: Dieses Bild ist auf eine Weise gemalt, die meiner künstlerischen Handschrift in keiner Weise ähnelt. Für jeden Kenner meines Werks ist offensichtlich, dass die Behauptungen der Kläger nur durch Geldgier motiviert sein können.

ZEIT: Werden Sie oft gebeten, die Echtheit eines Ihrer Werke zu bestätigen?

Doig: Das passiert schon regelmäßig. Meist sind es tatsächlich meine Werke, und dann sage ich das natürlich auch und gebe Informationen dazu, wann und wie sie entstanden sind. Aber manchmal sind es eben nicht meine Bilder, oder es sind keine Kunstwerke. Und als Künstler, der noch lebt, muss ich das Recht haben, zu sagen, was von mir stammt, was davon Kunst ist – und umgekehrt: was nicht.

ZEIT: Sie müssen nun aber nicht nur sagen, sondern beweisen, dass dieses Bild nicht von Ihnen stammt. Ist das auch schon einmal vorgekommen?

Doig: Nein, niemals. Und ich bin noch nie so aggressiv verfolgt worden, um ein Werk zu authentifizieren, das nicht von mir stammt. Mir wurde sogar gedroht, es gebe Freunde bei der Homeland Security, die man auf meine "kriminelle Vergangenheit" hinweisen könne, um damit ein Einreiseverbot für die USA zu bewirken. Ich habe keine kriminelle Vergangenheit! Das ist verrückt.

ZEIT: Wie wollen Sie diesen Negativbeweis überhaupt schaffen?

Doig: Das ist ein langer und mühsamer Prozess. Ich habe Berge an Dokumenten zusammengetragen: alte Schulnachweise, Briefe von meiner Familie, in denen die Rede davon ist, wo ich war, als das Bild gemalt wurde, Fotografien, amtliche Dokumente und so weiter. Wir werden meine Mutter, meinen Bruder, Schulfreunde, die Schwester von Peter Edward Doige, seinen Kunstlehrer im Gefängnis, Kunsthistoriker, Handschriftenexperten und andere in den Zeugenstand rufen müssen, um den Richter zu überzeugen, dass die Behauptungen des Klägers falsch sind. Niemand von ihnen wohnt in Chicago, wo der Prozess stattfindet. Sie müssen sich die Zeit für ihre Aussage nehmen, und wir müssen das mit hohem Aufwand ermöglichen.

ZEIT: Ihnen wird vorgeworfen, Sie wollten das Bild einfach nicht anerkennen ...

Doig: Hätte ich das Bild gemalt, hätte ich es auch anerkannt. Ich wäre nicht beschämt und hätte nichts zu verlieren. Aber die Wahrheit ist nun einmal: Dieses Gemälde ist nicht von mir! Es bringt mich völlig aus der Fassung, dass ich gezwungen werde, eine große Menge Zeit und Ressourcen in den Gegenbeweis zu investieren.

ZEIT: Das muss die andere Seite aber auch.

Doig: Als britischer Staatsbürger habe ich große Schwierigkeiten, zu verstehen, wie das amerikanische Rechtssystem zulassen kann, dass dieser Fall nun schon seit Jahren läuft. Das ist solch eine Verschwendung von Zeit und Geld. Nicht nur meines Geldes, sondern auch des Geldes der Steuerzahler in den USA. Das US-Rechtssystem erlaubt den beiden Klägern, von denen einer Kanadier ist, nicht nur, ihre Klage immer weiter zu führen. Es erlaubt ihnen auch Crowdfunding, um den Prozess zu finanzieren. Sie haben Anteile ihres erhofften Gewinns naiven "Investoren" angeboten.

ZEIT: Ihre Gegner behaupten, Sotheby’s habe das Bild auf Grundlage eines Fotos als frühes Werk anerkannt.

Doig: Das hat Sotheby’s nicht. Sie haben gesagt, das sehe wie ein interessantes Beispiel für ein frühes Werk von mir aus, aber sie wollten das Original sehen. Selbstverständlich will sich ein Auktionshaus niemals die Gelegenheit eines potenziell großen Geschäfts entgehen lassen. Später hat Sotheby’s die ursprüngliche Aussage über das Gemälde jedoch zurückgezogen. Die Kläger wissen das sehr genau. Aber sie missbrauchen das erste Statement nach wie vor, um damit angeblich zu belegen, dass das Bild von mir sei.

ZEIT: Was, wenn der Richter trotzdem gegen Sie entscheidet?

Doig: Das wäre dann ein sehr gefährlicher Präzedenzfall: Die letzte Autorität für die Authentifizierung eines Kunstwerks wäre dann nicht mehr der noch lebende Künstler selbst, sondern ein Richter oder Geschworene, die bestenfalls dem Namen nach mit der Einordnung von Kunstwerken oder künstlerischer Praxis vertraut sind. Jeder Künstler wird dann mit der Angst leben müssen, dass er möglicherweise große Mengen an Geld und Zeit investieren muss, um sich selbst gegen opportunistische Haie zu verteidigen, die bereit sind, für einen möglichen Profit das US-Justizsystem zu manipulieren.

ZEIT: Haben Sie Kafka gelesen?

Doig: Ja, habe ich. Und wenn Ihre Frage andeutet, dass diese ganze Angelegenheit eine völlig kafkaeske ist, dann muss ich Ihnen definitiv zustimmen.