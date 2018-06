Der DFB-Präsident trägt schwarze, frisch polierte Schuhe. Die gehören zum guten Stil eines jeden Mannes, sagt Reinhard Grindel. Wirkung ist wichtig, das lernt man in seiner Nähe. Wäre da nicht diese Hitze, bis zu 34 Grad. Mit einem Taschentuch tupft sich Reinhard Grindel, der allein aufgrund seiner Körpergröße und Schulterbreite wuchtig wirkt, die Schweißperlen von der Stirn.

Eigentlich ist dieser Mann ein konventioneller Politiker mit glänzenden Schuhen. Für den DFB ist er jedoch eine Sensation. Am Abend spielt Deutschland im Halbfinale der Europameisterschaft gegen Gastgeber Frankreich. Gemeinsam mit seinen deutschen Funktionärskollegen wohnt der 54-Jährige im Vier-Sterne-Hotel der 800.000-Einwohner-Stadt Marseille. Der Hafen ist bis zum letzten Ankerplatz mit Jachten belegt. Grindel schaut aufs Wasser und saugt den salzig-warmen Geruch auf.

Zu Tausenden werden die deutschen Fans in den nächsten Stunden die Bistros am Wasser bevölkern. Noch hört man nur die Möwen schreien und ein Lied des französischen Sängers Serge Gainsbourg aus einem Café hallen. Grindel lächelt, seine Augen werden dabei ganz schmal. Er habe ein gutes Gefühl fürs Halbfinale, weil Jogi Löw für diese Mannschaft der beste Trainer sei. Leider ist die Leistung von Mannschaft und Trainer an diesem Abend dann doch nicht gut genug, sie scheiden aus. Dieses unberechenbare Spiel auf dem Rasen ist Neuland für Grindel. Der DFB-Präsident ist Mitglied des Rotenburger SV, Landesliga, war drei Jahre lang erster Vizepräsident des Niedersächsischen Fußballverbandes sowie DFB-Schatzmeister, verantwortlich für Steuern, Abgaben und Nachhaltigkeit, Ressorts, die eher von kühler Kalkulation als warmen Gefühlen bestimmt werden.

Er überlässt die Dinge ungern dem Zufall, dazu passt die Planung seiner kommenden Tage: Am Samstag vor dem Endspiel besucht er einen Verbandstag in der Sportschule Edenkoben, das Motto: "Wir leben Vielfalt", und einen in Mannheim mit dem Arbeitstitel "Fußball vereint Menschen".

Er hatte sich das schon ausgemalt, wie er die widersprüchlichen Pole seiner Präsidentschaft zusammenführen würde: Samstags Besuch an der Basis, denn: "Das ist es doch, was meinen Job so attraktiv macht. Die Gespräche mit den unterschiedlichen Leuten aus dem Fußball. Es ist das eine, sich bei den Gauland-Äußerungen vor Jérôme Boateng zu stellen, aber wer denkt an den Schutz von Ali im Verein um die Ecke? Dort müssen wir alle genauso konsequent sein." Sonntags wäre er dann als Delegationschef mit der Nationalelf zum Finale gereist. Die Kanzlerin wäre vielleicht auch gekommen. "Wenn, dann erst zum Endspiel, wegen des Brexits und der damit verbundenen Aufgaben. Alles andere würden die Leute vermutlich auch kaum verstehen."

Die DFB-Elf verpasst das Finale, Angela Merkel kann zu Hause bleiben, Joachim Löw über seine Zukunft nachdenken, und Grindel nutzt die Gunst der Stunde, vertritt Deutschland im Stadion Saint-Denis und tröstet die Franzosen: "Schade, nach den Terroranschlägen und vor dem Hintergrund der vielen innenpolitischen Probleme hätten wir auch dem Gastgeber diesen Titel gegönnt. Der DFB sagt Merci für die wunderbare Gastfreundschaft der Menschen und die Arbeit der Sicherheitsbehörden."

Grindel ist Jurist und Journalist, beide Tätigkeiten bestimmten Phasen seines Lebens. Die längste Zeit, sie begann 1977 im Alter von 17 Jahren, ist der gebürtige Hamburger Politiker. Er trat als Jugendlicher der CDU bei und verließ sie nicht mehr. Von 2002 bis 2016 war er Mitglied des Deutschen Bundestages. Wie sehr er Politik verinnerlicht hat, spürt man an seinen Automatismus: Geht das Kameralicht an, beginnt er, Einfaches bedeutungsschwer zu formulieren – und lächelt, was ihm im Kreis der Nationalelf den Spitznamen "Grinsel" eingebracht hat. Das sind Äußerlichkeiten. Spannender ist: Wie sehr hat ihn die Zeit als Politiker geprägt, und wie will er sie nutzen, um den Verband zu revolutionieren?, nichts anderes plant er, wenn er vom "neuen DFB" spricht.

"Auch ich habe in meiner aktiven Zeit als Politiker Fehler gemacht", sagt er bei der ersten von drei Begegnungen während des Turniers. "Ich habe nicht immer ausreichend kommuniziert, habe zu wenig bedacht, dass man viele Menschen mitnehmen muss, um zu einer Entscheidung zu kommen." Manchmal habe er das mit den "Ecken und Kanten" etwas übertrieben, gedacht: Ist doch schön, wenn man authentisch ist. Deshalb würde er sich heute schon überlegen, was er sagt.

Reinhard Grindel Infobox Reinhard Grindel Nach dem Studium der Rechtswissenschaften arbeitete der 54-Jährige als Redakteur beim Radio. 1992 kam er zum ZDF, leitete die politischen Redaktionen in Berlin und Brüssel. 2002 wechselte Grindel die Seiten, ging in die Politik und zog über die Landesliste Niedersachsen in den Bundestag ein. Nach der Wahl zum DFB-Präsidenten legte er sein Mandat nieder. Grindel ist verheiratet und hat einen sechs- und einen 26-jährigen Sohn.

Das gelte aber nicht für sein Plädoyer in einer Bundestagsdebatte zum Optionsmodell. Junge Deutsche mit doppelter Staatsbürgerschaft müssten sich für eine Nationalität entscheiden, forderte er. Grindel spricht das Thema, für das er heftig kritisiert wurde, selbst an. Es gehört zu seiner Taktik, die Offensive der Verteidigung vorzuziehen. "Wenn Sie über mich lesen, ich hätte mich konservativ geäußert, würde ich für mich in Anspruch nehmen: Ich habe schon früher einige Probleme gesehen, die sich heute stellen. Habe sie zu einem Zeitpunkt klar benannt, als das Bewusstsein dafür noch nicht so ausgeprägt war." Auch das macht er gerne: sich rühmen.