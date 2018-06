"Ich hab Angst um Ruth", sagt mein Freund, "seit 30 Jahren ist sie im Filmgeschäft, und das ist immer erbarmungsloser geworden." – "Muss sie denn noch arbeiten mit 64?" – "Wir sind Freiberufler, du weißt, was wir für Renten kriegen. Sie war so froh, dass sie noch mal gebucht wurde. War wieder jung, euphorisch, wieder ganz der ›Wirbelwind‹, als den wir sie kennen. Am Anfang nahm sie das noch mit Humor: den Riesenberg an organisatorischem Kleinkram, den sie mit ihrem unglaublichen Fleiß und Tempo abarbeitet – um dann zu erfahren, dass das Drehbuch schon wieder geändert ist und der ganze Aufwand umsonst war. Weißt du, wann sie nach dem Drehschluss und Rückbau nach Hause kommt? Nachts um zwei. Aber nicht, um todmüde ins Bett zu fallen, sondern um endlich ihre Mails zu beantworten, um alles so weit zu organisieren, damit es am nächsten Tag weitergehen kann. Und am Wochenende kommt sie dann endlich dazu, den nächsten Haufen von ihrem Bürotisch zu schaufeln. Nach jedem Film ist sie krank, muss zum Arzt, sich auskurieren …"

Dieser Artikel stammt aus Christ & Welt, den Extraseiten der ZEIT für Glaube, Geist und Gesellschaft.

– "Mit dem Geld, das an einem Drehtag verdient wird, steigt eben die Länge so eines Arbeitstages …" – "Und die Brutalität. Auch dort, wo es angeblich ganz zivil zugeht." – "Das war doch immer ihr Leben, sich der Kunst zu opfern." – "Die Ruth war immer ganz Berufsmensch, die Crew war ihre Familie. Aber Kunst ist das schon lang nicht mehr, wofür sie sich opfert. Das sind irgendwelche Krimis mit ausgebrannten Kommissaren und Tätern und Opfern, die auf ähnliche Weise kaputt sind wie diese Filmleute." – "Leben auf Verschleiß – das ist das Leitbild, das über den Bildschirm flimmert, sobald ich den Fernseher einschalte."

Martin Ahrends lebt als Schriftsteller in Berlin.

– "Und weißt du, warum? Eigentlich ist das ein Aufschrei dieser Filmemacher, die so indirekt immer von sich selbst erzählen." – "Aufschrei oder Apologie? Wenn die Fernsehmacher die eigene Selbstausbeutung auf ihre Helden projizieren, bleiben ihre Figuren bei aller sozialen Verwahrlosung zuletzt doch meistens die Sieger, sie bringen Opfer und sie gewinnen." – "Aber wenn ich die Ruth jetzt so anschaue, morgens, wenn sie sich zum nächsten Dreh schleppt und immer noch der Wirbelwind sein will … Das ist ganz und gar nicht filmreif." – "Haben wir das nicht schon mal besser gemacht? Das mit dem Feierabend, wenn zur Ruh die Glocken läuten? Das mit den Sonntagen? Das mit den Leitbildern? Hatten wir in der Gemeinde nicht eine Instanz fürs gelingende Leben? Die uns davor behüten soll, so ohne Not leerzubrennen?"