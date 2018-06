Letzte Woche berichtete ich bereits von Leinier Domínguez aus Kuba, der derzeit in Dortmund beim Sparkassen Chess Meeting mitspielt. Die Schachtradition Kubas geht auf dessen Weltmeister José Raúl Capablanca zurück, der 1921 den deutschen Weltmeister Emanuel Lasker im WM-Kampf besiegte (bis dahin war Deutschland das Nonplusultra im Schach) und fortan aufgrund seiner traumwandlerischen Sicherheit als schier unbezwingbar galt. "Ich denke nicht, ich weiß", war sein von entsprechendem Selbstbewusstsein getragener Ausspruch. Bis das "faule Genie" 1927 dann manchmal doch nicht wusste und gegen den kämpferischen Russen Alexander Aljechin den Titel verlor.

Eine Autostunde von Dortmund entfernt befindet sich am Marktplatz in Siegburg die Brasserie Capablanca, deren Gründer, ein leidenschaftlicher Schachspieler, mit der Namenswahl seiner Verehrung für den kubanischen Weltmeister Ausdruck verlieh. Bei der Eröffnung war alles als Schachbrett gefliest, immer noch wird beispielsweise ein Cuba Libre in Schwarz-Weiß serviert: Auf den schwarzen Hemden der Bedienungen prangt ein weißer Schriftzug mit einem geschwungenen C.

Höchst elegant war auch die Gewinnführung von Domínguez gegen den Tschechen Viktor Láznička beim Capablanca-Memorial in Havanna 2012. Nach welchem weißen Auftaktzug drohte dem schwarzen König in der Mitte (Damen-)Unheil von allen Seiten?

Lösung aus Nr. 29:

Welche fantastische Kombination gewann für Weiß?

Nach 1.Sf5! drohte 2.Tb8+ nebst Matt. Sowohl 1...Dxf5 2.Dd6+ als auch 1...gxf5 2.Tb8+ Kg7 3.Dxg5 matt waren aussichtslos. Schwarz versuchte noch 1...Tc8 , gab aber nach 2.Tb8! wegen 2...Txb8 3.Dd6+ Kg8 4.Dxb8+ oder 3...Ke8 4.Sg7 matt auf