Anita Fetz ist SP-Ständerätin in Basel. © privat

Nein, mich hat das Kneifen von Boris Johnson und Nigel Farage nicht überrascht. Nun möchte doch keiner Premierminister werden und regeln, wie Großbritannien und die Europäische Union künftig zueinander stehen. Erst die Suppe versalzen und sie danach von andern auslöffeln lassen ist kein neues Politikerverhalten und auch hierzulande bestens bekannt. Etwa, als Christoph Blocher zwei Monate nach der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative die Arbeit im Parlament als "Zeitverschwendung" verunglimpfte und aus dem Nationalrat zurücktrat.

Die heutige Nationalratspräsidentin Christa Markwalder spottete damals, es spreche für eine rasche Auffassungsgabe, wenn ihm das nach nur 27 Jahren im Parlament aufgefallen sei. Kein einziger SVPler hat sich seither mit den EU-Diplomaten herumschlagen wollen. Die Partei lästert lieber, wenn die Drittstaaten-Kontingente zum Ärger der Wirtschaftszentren der Schweiz zusammengestrichen werden – weil ihr das zu wenig ist.

Kurz nach seinem Rücktritt aus dem Nationalrat erhöhte Blocher seinen Anteil an der Basler Zeitung von 20 Prozent auf einen Drittel. In dieser Zeitung stand neulich: "Die eigentliche Verschuldung des Bundes beträgt bereits heute 160 Prozent des Bruttoinlandproduktes. Wir haben griechische Verhältnisse." Bundesbern als Vorort von Athen? Unser Bundesrat unter der Fuchtel einer Troika? Mir scheint, das hätten wir alle mitbekommen müssen, wenn es denn wahr wäre.

Die Wirklichkeit sieht anders aus. Der Bund hat seine Schulden innert weniger Jahre deutlich verkleinert: auf hundert Milliarden Franken. Das mag nach viel klingen, beträgt aber nur 16 Prozent des Bruttoinlandproduktes – zehnmal weniger als von der BaZ behauptet. Und im internationalen Vergleich sind die Schulden rekordverdächtig niedrig.

Doch wer nur an weniger Staat und an tiefere Steuern glaubt, für den ist jeder Staatsfranken einer zu viel. Nur schon die Vorstellung, die heutige Schuldenbremse könnte schlauer ausgestaltet werden, treibt den Marktfundis den Angstschweiß auf die Stirn. Sie prophezeien sofort den Untergang, wenn nicht des christlichen Abendlandes, so doch der Schweiz. Ziel der neoliberalen Heuchler: Alle sollen den Eindruck erhalten, es stehe übel um uns und nur knallhartes Sparen sei heilbringend. Dass Desinformation als Mittel den Zweck heiligt, konnte man bei den Brexisten studieren. Die Abgaben Großbritanniens an die EU wurden in die Höhe gelogen, je näher die Abstimmung kam.

Dieser Artikel stammt aus der Schweiz-Ausgabe der ZEIT Nr. 30 vom 14.7.2016. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

In diesem Licht ist die astronomische Verschuldung zu sehen, welche uns die BaZ präsentiert. Sie bezieht sich auf eine Zahl, welche die UBS in Zusammenhang mit Erläuterungen zur AHV in Umlauf gebracht hat. Kurzversion: Die Babyboomer fressen sich auf Kosten aller nachfolgenden Generationen den Ranzen voll. Das ist Wasser auf die Mühlen aller, die Umlageverfahren im Allgemeinen und die AHV im Besonderen zusammenstreichen möchten und nicht ganz uneigennützig am liebsten ganz auf Kapitaldeckelungsverfahren setzen wollen. Zuvorderst Banken und Versicherungen. Sowie Reiche. Darum stichelt CEO Ermotti so gezielt gegen den Bundesrat.

Kleinlaut wird die UBS erst im Kleingedruckten: "Die in dieser Publikation enthaltenen Fakten sind sorgfältig recherchiert. Für ihre Richtigkeit kann aber keine Gewähr geboten werden." Klingt nach Mike Shiva. Und wie immer: Prognosen sind keine Fakten. Sondern abhängig von Annahmen.

Schraubt man nur moderat an einzelnen Faktoren, sackt die dramatische Finanzierungslücke in sich zusammen, wie die UBS selber einräumt. Wirklich beunruhigend sind vor allem die Negativzinsen, die uns unsere Altersversicherung wegfressen. Wer hat uns die eingebrockt? Ein kleiner Tipp: Die Babyboomer waren es nicht; der Bundesrat ebenso wenig.