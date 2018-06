Dieser Artikel liegt in einer aktualisierten Version vor

Das Überraschende an Großbritanniens neuer Premierministerin ist nicht, dass sie eine Frau ist. Sondern dass sie wie eine Linke klingt.

Theresa May hat aus dem Referendum die Lehre gezogen, dass sich ihre Regierung um eine Gruppe ganz besonders kümmern muss: die Verlierer der Globalisierung. Ihre Kandidatenrede war eine einzige Bewerbung um deren Gunst: mehr Geld für Wohnungen, für Infrastruktur, für das Stromnetz. Mitarbeiter sollen im Aufsichtsrat von Firmen sitzen, Aktionäre bindende Entscheidungen treffen. Hart vorgehen will sie gegen Unternehmen wie Amazon, Google oder Starbucks, die von Steuerfluchtmodellen profitieren. May benutzte Begriffe, die im Tory-Vokabular selten geworden sind: "das wahre Leben", "besserer Kapitalismus", "Dienst an der arbeitenden Bevölkerung".

"Das ist ein neuer Konservatismus", sagte sie. "Wir glauben nicht nur an Märkte, sondern auch an Gemeinschaften. Wir glauben nicht nur an Individuen, sondern auch an die Gesellschaft." Womit sie der Frau widersprach, mit der sie oft verglichen wird: Margaret Thatcher. Die hatte mit dem Spruch "Es gibt keine Gesellschaft" den britischen Neoliberalismus geprägt.

Vielleicht hätte man schon früher ahnen können, dass May nicht nur eine Law-and-Order-Frau ist, sondern auch ein Herz für Schwache hat. Vor zwei Jahren entschied sie sich, die Bühne des Tory-Parteitags in Birmingham mit zwei ungewöhnlichen Gästen zu teilen: Der eine war ein Politikstudent und hatte einen glitzernden Stecker im Ohr. Er erzählte davon, was es heißt, als schwarzer junger Mann ständig von der Polizei angehalten und durchsucht zu werden. Die andere war eine Anwältin, die von Menschenschmugglern berichtete, die mitten in Großbritannien Menschen versklavten.

May, damals Innenministerin, sprach davon, dass das Land stärkere Gesetze brauche, um die Bürger vor Ausbeutung und Diskriminierung zu schützen. Für ihre Rede bekam sie Standing Ovations.

Die Brexit-Revolution hat May aus der ungünstigen Position, eine Einzelkämpferin und Proeuropäerin zu sein, nach 10 Downing Street katapultiert. Was für eine Premierministerin sie sein wird, weiß niemand so genau. Die größte Kritik von Kollegen ist, dass sie ein "Kontrollfreak" und "verdammt schwierig" sei. Das größte Kompliment, dass nur May das Land nach seiner politischen Verwüstung wiederaufbauen könne. Der Applaus nach ihrer Ansprache in Westminster am Montagabend war lang und klang nach Erleichterung. Die Pfund- und Aktienkurse stiegen prompt.

Endlich wieder einmal eine gute Nachricht in diesem Land. Endlich, nach der Stunde der Populisten vom Schlage eines Nigel Farage und Boris Johnson, eine Vernunftpolitikerin an seiner Spitze. Dass das große demokratische Referendum in einer Krönung gemündet war, schien den meisten nachrangig.

Bis dahin waren die Globalisierungsverlierer vor allem in den Analysen der rechtspopulistischen UK Independence Party aufgetaucht: Sie spricht besonders Männer über fünfzig an, die in Handwerksberufen arbeiten und von den anderen Parteien enttäuscht sind oder gar nicht wählen. Menschen also, die unter der Sparpolitik der konservativen Regierung am meisten gelitten haben. Und die sich dafür mit demokratischen Mitteln gerächt haben: Seit sie dem Leave-Lager zu einer Mehrheit verhalfen, stehen sie im Zentrum der Aufmerksamkeit.