Unter den Fälschern ist dieser Mann ein echtes Original. Der Schweizer Journalist Tom Kummer riss die Grenze zwischen Wahrheit und literarischer Fiktion so unverfroren ein, dass es die Branche lange nicht wahrhaben wollte, wie sehr sie diesem viel gepriesenen Kollegen auf den Leim gegangen war. Welche Blamage! Seine gefeierten Interviews mit Hollywood-Stars erwiesen sich erst nach Recherchen neidischer oder einfach nur ehrenhafter Kollegen als frei erfunden, beziehungsweise aus Altmaterial neu zusammengestellt. Kummer selbst verkaufte seine faule Ware, auf frischer Tat ertappt, als postmoderne Ästhetiktheorie, die doch auch mit Zitaten und Versatzstücken spiele. Seine Coverversionen von angeblich erfolgten Begegnungen machten die Betrogenen offenbar süchtig. Wie sonst konnte es passieren, dass die Züricher Weltwoche und das Magazin Reportagen dem Skandalautor eine "zweite Chance" boten, wie sie es nannten? Die Neue Zürcher Zeitung hat nun Kummer erneut beim Abkupfern ertappt. Ein Wiederholungstäter, der unter Zwang handelt? Mitnichten! Dass sich Kummer freizügig aus Artikeln des Spiegels, der ZEIT, der Süddeutschen und Wikipedia bedient hat und nicht aus irgendwelchen unbekannteren Quellen, legt nahe: Dieser Mann will erwischt werden. Er legt es offenbar darauf an, den Medien den Zerrspiegel vorzuhalten, die immer noch glauben, die Wahrheit gepachtet zu haben.

Aber Kummers Fälschungen sind keine harmlose Eulenspiegelei. In Zeiten, in denen die Medien pauschal als Lügenpresse verdächtigt werden, kann der Satz des Philosophen Ernst Bloch nicht mehr gelten. Er schrieb: "Die Fälschung unterscheidet sich vom Original dadurch, dass sie echter aussieht."