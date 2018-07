An zwei kleinen Nachrichten zeigen sich die Dauerprobleme der Berliner Unis, fehlende Weitsicht und schlechte Planung.

Die erste Nachricht: Die Humboldt-Universität erteilt für den Master Deutsch als Fremdsprache "bis auf Weiteres" keine neuen Zulassungen. Das Angebot werde "umstrukturiert". Dabei ist durch die Flüchtlinge der Bedarf an Deutschlehrern enorm gestiegen; 10.000 zusätzliche Lehrkräfte, so Experten, werden in der Schul- und Erwachsenenbildung gebraucht; viele Sprachschulen haben Probleme, gutes Personal zu finden. Obwohl rund 40 Hochschulen Deutsch als Fremdsprache anbieten, bleiben jedes Jahr nur wenige Hundert Absolventen in Deutschland, weil viele ins Ausland gehen und dort besser verdienen. Und jetzt keine neuen Studenten an der HU?

Die zweite Nachricht: An der Freien Universität gibt es Sorge um den Studiengang Arts and Media Administration. Das praxisnahe Studium ist angesehen: 500 Bewerber gab es bisweilen auf 25 Plätze, zu den Dozenten zählt Kulturstaatsministerin Monika Grütters (und auch ZEIT-Kollegen lehren dort). Klaus Siebenhaar, der einzige Vollzeitprofessor des Instituts, kündigte im Mai 2014 an, im September 2017 in den Ruhestand gehen zu wollen. Einen neuen Professor zu berufen dauert oft mehr als ein Jahr, und ohne Professur geht der Studiengang ein; Siebenhaar brachte, wie interne Vermerke und Mails zeigen, das immer wieder vor. "Doch nichts passiert", sagt er, "die unterentwickelte Kommunikationsbereitschaft des Dekanats gefährdet den Studiengang." Auf Nachfrage der ZEIT will die Uni nichts sagen, "Datenschutz". Wie es weitergeht, werde "noch geprüft", heißt es. Hoffentlich schnell.