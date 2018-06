Nein, sie hat keine Angst. Sie zieht die Plastiktüte tief ins Gesicht, schnürt sich die Luft ab und schaut doch so ungerührt drein, heiter fast, als sei der Erstickungstod auch nur eine Form des luftlosen Daseins. Und an das hat sie sich lange schon gewöhnt.

Dann aber, auf dem nächsten Foto, überlegt sie es sich anders: Die Tüte ist aufgerissen, die junge Frau späht mit großen Augen durch den Schlitz, und sie lupft das Foliending, als zöge sie den Hut zum Gruße.

Ich halte doch nicht die Luft an hat Cornelia Schleime ihr künstlerisches Selbstporträt betitelt, das klingt sachlich beschreibend und ist zugleich eine Kampfansage. Glaubt bloß nicht, dass ihr mich abwürgen könnt! Glaubt nicht, ich füge ich mich in eure Vakuumgesellschaft!

Noch heute, gut 30 Jahre nach ihrer Entstehung, sind es auf dringliche Weise heitere Bilder. Da geht es um etwas, um die eigene Lufthoheit. Und doch ist es Kunst, ein lakonisches Spiel, in dem sich alle Zwänge lösen, schon deshalb, weil man sie nicht gar so ernst nimmt.

Lange war die Fotoserie verschollen, Cornelia Schleime hatte sie zurücklassen müssen, als sie die Seiten wechselte: von Ost- nach Westdeutschland. Erst kürzlich tauchte sie wieder auf, bei einem Fotografenfreund, und nun sind die Bilder erstmals öffentlich zu sehen, zusammen mit einer Fülle anderer Werke, die fast alle lange verborgen, verdrängt, vergessen waren. Die Ausstellung in Berlin versammelt rund 80 Künstler der späten DDR: eine Exkursion ins Ungewollte, tief hinein in die Kunstwelt eines untergegangenen Landes.

Nicht lange ist es her, da feierte der Gropius-Bau die wichtigsten deutschen Werke der letzten 60 Jahre, und den Künstlern der DDR wurde aus diesem Anlass beschieden, sie hätten allesamt nichts hervorgebracht, was frei im Geiste und also zeigenswert wäre. So wie der Staat würde auch ihre Kunst "als hässlicher Regentropfen der Geschichte verdunsten" (der Kurator Siegfried Gohr). Die Ausstellung damals wurde mit viel Staatsgeld bezuschusst, genützt aber hat dieser Versuch einer endgültigen Aussonderung nichts, wie man jetzt sehen kann. Die Kunst der DDR hält nicht die Luft an. Sie atmet.

Noch immer üben sich die meisten deutschen Museen in eitler Ignoranz, vor allem die im Westen. Auch viele Sammler glauben weiterhin, es seien in der DDR laute stumpfe Malersoldaten am Werk gewesen, denen nichts Besseres einfiel, als die Parteilinie abzupinseln. Dabei war es just der staatliche Kontrollwahn, das zeigt die Ausstellung, der viele Künstler hineintrieb ins Verquere und Verträumte, sie suchten den Kontrollverlust.

Es ist keine Rebellenkunst im engeren Sinne. Nichts, was unerschrocken auf Straßenkampf und Umsturz zielte. Doch mussten die Künstler, um subversiv zu sein, auch nicht zum blutig-barschen Arsenal westlicher Provokationen greifen; die Reizschwellen lagen sehr viel tiefer. Da reichte es manchmal schon, dass ein Fotograf seine Bilder nicht still und sorgsam komponierte, sondern absichtsvoll rau und schräg drauflosknipste wie Jörg Knöfel, der mit seiner Kamera in ein Fleischkombinat aufbrach.