Er hat es wieder getan. Wer dachte, diesmal komme das Internationale Olympische Komitee (IOC) um harte Maßnahmen gegen den russischen Sport definitiv nicht herum, hat dessen Präsidenten Thomas Bach mal wieder unterschätzt. Der Mann war einer der weltbesten Fechter; er weiß, wie man auch die gefährlichsten Hiebe pariert.

Diesmal kam der Angriff in Form eines 97-seitigen Dossiers, das der kanadische Jurist Richard McLaren am Montag vorlegte. Im Auftrag der Welt-Anti-Doping-Agentur hatte er 57 Tage lang unter Hochdruck recherchiert, wie russische Athleten, Sportfunktionäre, Politiker und Geheimdienstmitarbeiter vor, während und nach den Winterspielen von Sotschi ein umfassendes System zur Leistungsmanipulation und Vertuschung betrieben. Allein zwischen 2012 und 2015 wurden 643 positive Proben aus 30 verschiedenen Sportarten einfach beseitigt.

Klarer Fall von Staatsdoping, und darauf kann es nur eine Reaktion geben: Russland raus aus der olympischen Familie! So sprach auch Bach von einem "schockierenden Angriff auf die Integrität des Sports". Man werde die "härtesten verfügbaren Sanktionen" verhängen. Wer nun glaubte, das IOC werde alle russischen Sportler von den Spielen in Rio ausschließen, ist wieder auf eine Finte des Meisterfechters hereingefallen. Vorläufig dürfen nur die von McLaren belasteten Funktionäre nicht nach Brasilien kommen – die hatte aber schon Wladimir Putin aus dem Verkehr gezogen. Darüber hinaus verfährt das IOC nach dem beliebten Motto: Wenn du nicht mehr weiterweißt, gründe einen Arbeitskreis. Eine eigene Disziplinarkommission soll noch einmal die Vorgänge in Sotschi untersuchen. Ach ja, und eine außerordentliche Welt-Doping-Konferenz soll einberufen werden. Allerdings erst 2017. Bachs Kalkül ist klar: alles auf die lange Bank schieben, damit nur ja kein Schatten fällt auf die unmittelbar bevorstehenden Spiele von Rio.

Als Nichtregierungsorganisation habe man keine Möglichkeit, staatliche Stellen in Russland zu belangen, heißt es in Punkt 6 der IOC-Stellungnahme zu McLarens Report. Und über die Verfehlungen einzelner Athleten könnten nur die zuständigen Fachverbände entscheiden. Die werden aber kaum in den zwei Wochen bis zur Eröffnungsfeier alle Sportler aus Russland genauer unter die Lupe nehmen und Sperren aussprechen können. Damit dürfte für viele russische Athleten der Weg nach Rio frei sein. Über den Schmutz wird geredet, wenn die tollen Bilder von der Copacabana versendet sind.

Wie schon so oft macht sich der Herr der Ringe kleiner, als er ist. Sein Verein lädt zur großen Sause ein, sein Hausrecht aber nimmt er erst wahr, wenn das olympische Feuer entzündet ist. An den Pannen bei der Vorbereitung der Spiele ist immer das lokale Organisationskomitee schuld, und wenn die Sportler vor den Spielen betrügen, ist das IOC nicht zuständig. Während die Kämpfe um Medaillen dann laufen, spielt Bach den unnachgiebigen Dopingbekämpfer und lässt Tausende Proben nehmen. Dabei weiß inzwischen jeder: Wer sich beim Wettkampf noch erwischen lässt, ist einfach zu blöd zum Betrügen. Viele Doper werden erst Jahre später mit neuen Analysemethoden überführt. Inzwischen ist es fast eine olympische Sportart geworden, die Ergebnislisten vergangener Spiele neu zu schreiben, Medaillen einzuziehen und neu zu vergeben.

Was also tun? Es stimmt ja, dass eine kollektive Bestrafung der russischen Athleten zur Abschreckung auch keine saubere Lösung ist. Was kann ein ungedopter Schütze dafür, dass sein Kollege im Viererbob anabole Steroide nimmt? Die Unschuldsvermutung ist auch im Sportrecht ein hohes Gut. Zudem haben die Russen recht, wenn sie sagen, dass andere Länder es mit der Dopingkontrolle ebenfalls nicht so genau nehmen und dafür bislang keine weitreichenden Sanktionen haben befürchten müssen.

Für die Spiele von Rio kann es nun keine faire, juristisch saubere Lösung mehr geben. Deshalb kommt es darauf an, das IOC nach Rio weiter unter Druck zu halten, damit es mehr Verantwortung für den Sport und nicht nur für dessen Sternstunden übernimmt. Das können am ehesten die Sponsoren und TV-Anstalten, die gigantische Summen für die Übertragung zahlen. Sie sollten auf einem sauberen Produkt bestehen oder sich zurückziehen. Wie der oberste Olympier dann wohl reagieren würde?