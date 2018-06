Hallo, München, geht’s noch? Schon wieder meckert die CSU an der Bundeskanzlerin herum. Soeben hat Peter Gauweiler, Münchens bekannteste Lederhose, im Spiegel Frau Merkel aufgefordert, sie möge zugeben, dass ihre Unterstützung für den Irakkrieg 2003 ein Fehler war. "Glauben Sie nicht", schreibt er zusammen mit dem alten Haudegen Willy Wimmer, "dass ein Wort der Einsicht oder besser: Reue angezeigt wäre?"

Der Bayernkurier bezeichnet die beiden Herren als Christen, das ist am Alpenrand so üblich. Doch ist es christlich, 13 Jahre nach dem Krieg Salz in offene Wunden zu streuen? Muss ein Christ so was nicht beichten? Nicht einmal kriegsbegeisterte Intellektuelle haben sich entschuldigt, warum sollte eine Kanzlerin dies tun? Anders als der Intellektuelle sitzt der Politiker nämlich nicht im Quellgebiet ewiger Wahrheit; er sitzt auf dem Trockenen und ist einsam wie Moses in der Wüste – vom Volk verlassen, besonders von den Hausfrauen, über die Henryk M. Broder mit einem vollschlanken Satz 2003 alles Nötige gesagt hat: Sobald die USA im Irak einmarschierten, würden deutsche Hausfrauen "ihren Dutt schnüren und nach Bagdad aufbrechen, um mit ihren fülligen Leibern den Diktator zu schützen".

Jeder weiß, dass der Münchner im Herrgottswinkel der Weltgeschichte zu Hause ist. Behaglichkeit ist für ihn wie Händlmaier’s süßer Hausmachersenf auf der Weißwurst: Seine Pelle kann davon nie genug kriegen. Süddeutsche wie Peter Gauweiler wissen nichts vom skandalösen Pazifismus der Restdeutschen, erst der Norddeutsche Wolf Biermann musste sie aufklären. Als Gerhard Schröder nicht mit den USA in den Krieg ziehen wollte, schrieb Biermann diesen Granatensatz: 60 Jahre nach Goebbels "fragt in der Berliner Republik die gewählte Obrigkeit: Wollt ihr den totalen Frieden? Und die geläuterten Deutschen sagen von ganzem Herzen abermals: Jaaaaa!!"

Und noch etwas, liebe Christenmenschen: Nicht einmal der Ex-Leuchtturm der Intellektuellen, der Merkur (kennt ihr noch, oder?), hat beim Publikum Abbitte geleistet. Warum auch? Das Organ erklärte, der Zusammenstoß zwischen Ost und West rühre aus der tief verwurzelten Humorlosigkeit des Arabers, woraus wohl folgt, dass der lustige Westen gegen arabische Spaßbremsen ernsthaft vorgehen darf. "Fest steht, dass noch nie ein Krieg so wenige Opfer gefordert hat wie dieser." Hans Magnus Enzensberger hat das gesagt, und seine Einsicht beweist einmal mehr, dass man schon in einer christlichen Partei sein muss, um von einer deutschen Kanzlerin eine Entschuldigung für einen Krieg zu verlangen, den sich die Intellektuellen längst verziehen haben.