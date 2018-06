"Der Preis ist unverschämt", sagt eine Passagierin auf dem Air-Berlin-Flug von Düsseldorf nach Abu Dhabi. 980 Euro habe sie für ihr Economy-Ticket bezahlt. "Meines hat nur 700 gekostet", sagt ihr Sitznachbar, und von hinten ruft eine Frau: "830." Ich schweige lieber: 613,84 Euro für Hamburg–Düsseldorf–Abu Dhabi – inklusive Weiterflug nach Saigon mit Air Berlins Partnerlinie Etihad und zurück nach Hause.

Die Angebote auf den Internetseiten von Fluggesellschaften sind nicht weniger erratisch: 403 Euro verlangt die Lufthansa an einem Montagmorgen auf ihrer Website für einen Economy-Flug Hamburg–Frankfurt–Hamburg am darauffolgenden Freitag. Derselbe Montag, dieselbe Lufthansa-Website, ein Sonderangebot: Chicago hin und zurück für 439 Euro.

Flugpreise sind ein Mysterium. Eine Mischung aus Willkür und Zufall, könnte man meinen. Würde man unter den Passagieren eines x-beliebigen Linienfluges eine Umfrage zu den Preisen starten, die sie bezahlt haben, käme jedes Mal ein Potpourri aus völlig unterschiedlichen Tarifen heraus. Da zahlt Fluggast A schon mal das Doppelte, Dreifache, Fünffache wie Fluggast B: für gleich aussehende Touristenklassesitze mit demselben Bordprogramm, dem gleichen Pappsandwich, dem gleichen Tomatensaft. Viele Reisende fragen sich: Wie kommt dieser Preiswust bloß zustande? Und: Wie komme ich selbst an die günstigen Tickets?

Marcus Frank lächelt. "Fliegen Sie dann, wenn wir Sie als Passagier brauchen", sagt der Manager. Frank, 48, stahlblaue Augen, weißes Hemd mit offenem Kragen, ist der Herr der Preise bei Lufthansa. 350 Mitarbeiter hat seine Abteilung Revenue Management, was in etwa bedeutet, dass die Mitarbeiter den Umsatz der Firma maximieren sollen, indem sie die Preise entsprechend setzen.

Tipps zum Sparen Tipps 1 - 6 1. Informieren Sie sich: Es lohnt sich, die Newsletter der Fluglinien zu abonnieren. Fast alle Airlines haben regelmäßig Leerstände und starten Promotion-Aktionen, um Maschinen zu füllen. Nutzen Sie Metasuch- portale wie skyscanner.de oder Google Flight Search, um Sonderangebote zu finden. Aber Achtung: Mal ist Gepäck zum Einchecken inklusive, mal muss es extra bezahlt werden.* 2. Buchen Sie frühzeitig, wenn Sie Ihre Reisedaten kennen. Viele Flüge werden teurer, je näher der Termin rückt. Bei Langstrecken bekommen Sie oft bis sechs Wochen vorab gute Preise. Dann schließen viele Airlines die günstigsten Buchungsklassen, wenn die Maschine sich füllt. In der letzten Woche vor Abflug wird es oft richtig teuer. 3. Seien Sie flexibel: Einen Tag früher oder später zu fliegen kann Hunderte Euro sparen. Suchportale wie kayak.com ermöglichen variables Suchen. 4. Fliegen Sie gegen den Strom: auf Touristenstrecken wie nach Mallorca mitten in der Woche, auf vielen Businessrouten am Wochenende. Am teuersten sind Urlaubsflüge oft am Freitagabend und am Sonntag, typische Businessflüge am Montagmorgen sowie Donnerstag- und Freitagnachmittag. Tipps 5 - 8 5. Vermeiden Sie Flüge zu Urlaubszielen in den Schulferien, insbesondere zu deren Anfang und Ende. Falls Sie dann doch reisen müssen: Warum nicht von einem anderen Bundesland aus losfliegen, in dem die Ferien anders liegen? Auch Amsterdam, Wien oder Zürich können gute Alternativen sein. 6. Machen Sie Städtereisen in den Sommerferien: London, Paris, Stockholm sind dann oft günstig, weil weniger Geschäftsleute unterwegs sind. 7. Zwischenstopps können doppelt lohnen: Manchmal sind Umsteige- verbindungen mit langem Aufenthalt extrem preiswert. Schlagen Sie zu – und besuchen Sie unterwegs Metropolen wie Istanbul, Dubai, Singapur oder Madrid. 8. Buchen Sie am Wochenende. Manche Airlines offerieren dann gerne Sonderangebote. Außerdem kann es vorkommen, dass sie auf typischen Businessrouten die Preise am Montag und Dienstag anheben, weil dann viele Geschäftsreisen gebucht werden. Tipps 9 - 11 9. Verbergen Sie bei Internetbuchungen Ihre IP-Adresse. Viele Airlines bieten unterschiedliche Preise in unterschiedlichen Märkten für dieselben Verbindungen an. Es kann sich lohnen, den Flug mit einer deutschen Linie über ein US-Portal zu buchen – solange dieses nicht über Ihre IP erkennt, dass Sie das von Deutschland aus tun. Verschleierungstools gibt es im Netz. 10. Prüfen Sie Hin- und Rückflüge, auch wenn Sie nur den Hinflug brauchen. Manchmal ist die doppelte Strecke günstiger als die einfache. Aber Vorsicht: Sie können den Rückflug problemlos verfallen lassen, den Hinflug dagegen nicht. Den Rückflug, den Sie eigentlich antreten wollen, kann die Fluglinie dann streichen. 11. Buchen Sie Gruppenreisen in kleinen Paketen. Wenn Sie etwa zu acht reisen und es nur sieben Plätze in der günstigsten Buchungsklasse gibt, werden automatisch alle Passagiere in den teureren Tarif gepackt. Reservieren Sie lieber getrennt, teilen Sie die Gesamtkosten auf – und geben Sie das so gesparte Geld gemeinsam im Urlaub aus. * Die Tipps kommen von Ursula Silling. Als Managerin entwickelte sie Preissysteme, unter anderem für die Deutsche BA, die TUI Gruppe, Brussels Airlines und Air Malta. 2010 gründete sie in Genf XXL Solutions, ein Beratungsunternehmen für die Luftfahrtbranche.

Die meisten von Franks Mitarbeitern arbeiten im Lufthansa-Hauptquartier: einem Glaspalast in Tragflächenform am Flughafen Frankfurt, abseits der Terminals, hinter einer Lärmschutzwand. Über die hinweg können sie von den oberen Etagen auf das Vorfeld blicken: auf Jumbojets mit 364 Sitzen, auf dicke A380-Airbusse mit bis zu 509 Passagieren und auf die schmalen Propellerflieger der Konzerntochter Austrian Airlines mit 76 Plätzen.

All diese Maschinen sollen die Preismacher so weit wie möglich füllen. Mit größtmöglichem Profit. Dafür brauchen sie Computer, ihren Verstand, Erfahrung, Gespür für den Markt – und starke Nerven. Denn je schärfer der Wettbewerb in der Luftfahrtbranche um die ohnehin knappen Margen wird, je mehr Marktanteile Billigflieger erobern, umso präziser müssen Franks Leute aus den enormen Datenmengen die passenden Preise ableiten.

Sie sind Teil einer Preismaschine, die dem Konzern gewaltige Profite bescheren – oder ihn in den Ruin treiben kann, falls sie versagt.

Das Tagwerk wirkt unspektakulär. Junge Menschen starren in Großraumbüros auf Bildschirme voller Kürzel und grün leuchtender Ziffern, tippen Buchstaben-Zahlen-Kombinationen in Computer. Deren Programme beobachten den Markt und prognostizieren künftige Entwicklungen. "Wir haben mehr als drei Millionen Preise in unseren Systemen", sagt Frank, "und an manchen Tagen passen wir eine hohe sechsstellige Zahl an." Monate hat es gedauert, bis die Lufthansa sich bereit erklärt hat, Einblick in diese Abteilung zu gewähren. Andere Fluglinien haben Anfragen für einen Besuch bei ihren Preismachern abgeblockt, einmal hat ein Vorstand ihn in letzter Minute verboten. Zu groß ist die Sorge, die Konkurrenz könnte mitkriegen, wie das eigene System funktioniert.