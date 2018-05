KinderZEIT: In der vergangenen Woche gab es in Deutschland eine große Razzia der Polizei gegen Hasskommentare im Netz. Was sollte diese Razzia bewirken?

Birgit Kimmel: Viele Menschen schreiben im Internet anonym Kommentare gegen andere und gehen dabei so weit, ihnen Gewalt anzudrohen. Das ist strafbar, und das wollte die Polizei auch zeigen: Wer Dinge schreibt wie "Wir werden euch alle erschießen", kann sich nicht sicher sein, dass keiner weiß, wer er ist, sondern muss damit rechnen, dass er angeklagt wird.

KinderZEIT: Betreffen Hasskommentare auch Kinder?

Kimmel: Ja, als Teil von Cybermobbing. Das geht von Beleidigungen über Ausgrenzung bis zu Gewaltandrohungen.

KinderZEIT: Was kann ich tun, wenn ich gemobbt werde?

Kimmel: Oft testet der Mobber erst mal aus, ob jemand sich wehrt. Wenn das nicht passiert, macht er meistens weiter. Also reagier sofort und sag deutlich: So nicht, lass das sein!

KinderZEIT: Und wenn das nicht hilft?

Kimmel: Dann solltest du dir Hilfe holen: Erzähl Freunden, was passiert ist, sprich mit deinen Eltern oder einem Lehrer, dem du vertraust.

KinderZEIT: Was passiert dann?

Kimmel: Viele Schulen haben Schulordnungen, die eingehalten werden müssen. Wenn es in einer Klasse Mobbing gibt, dann kann die ganze Klasse zusammenarbeiten, um es zu beenden. Dazu brauchen die Schüler Unterstützung von Erwachsenen. Am Ende muss der Täter dann oft unterschreiben, dass er nicht mehr mobbt, und wenn er es doch tut, erhält er eine Strafe.

KinderZEIT: Und wie sieht die aus?

Kimmel: Je nach Schwere des Mobbings kann das von Aufräumen in der Klasse bis zum Schulverweis reichen. Und wenn jemand mit Gewalt droht, ist das oft auch ein Fall für die Polizei.

Birgit Kimmel arbeitet für die Initiative klicksafe, die sich für mehr Sicherheit im Internet einsetzt