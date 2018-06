Faul, ineffizient, mit Privilegien ausgestattet und in ein großzügiges Pensionssystem sanft gebettet: Klischees über Beamte sind mannigfaltig und selten von Respekt geprägt. Die Konfrontation mit der öffentlichen Verwaltung gilt vielen als frustrierender Spießrutenlauf, erst recht in dem als Beamtenstaat verrufenen Österreich. Der frühere Finanzminister Hannes Androsch meinte gar: "Was in der Schweiz zwei Beamte erledigen, dazu brauchen wir bei uns 15 bis 17 Beamte in einer Kommission."

Dass Spitzenpolitiker, vor allem glücklose, griesgrämig auf ihre Beamtenschaft blicken, hat eine lange Geschichte. Wer als Regierungsmitglied mit seinem Ministerium auf Kriegsfuß steht, zieht ein schweres Los. Die Karrieren nicht weniger Minister wurden von Fallstricken des Verwaltungspersonals beendet. "Ihr kommt und geht, wir bleiben", ist nicht nur ein gern zitiertes Sprichwort. Mit dem Satz wird bis heute so manches Kabinettsmitglied von Ministeriumsmitarbeitern empfangen.

Peter D. Forgacs ist mit seinem Buch Der ausgelieferte Beamte angetreten, das Bild der Staatsdiener ein wenig geradezurücken. Der Wiener Soziologe, der 1980 als Dissident aus Ungarn nach Österreich kam, spannt einen weiten Bogen, von den Beamten der Monarchie, deren "majestätische Funktionstüchtigkeit bis zur letzten Minute des Untergangs" den Anschein erweckte, das Imperium sei durch nichts zu erschüttern, bis hin zu den Bediensteten der Wiener Linien.

Dieser Artikel stammt aus der Österreich-Ausgabe der ZEIT Nr. 31 vom 21.7.2016. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Es mag auf den ersten Blick überraschend wirken, wenn Forgacs, dessen "Misstrauen gegenüber jeder staatlichen Konstruktion von Wirklichkeit" tief sitzt, im Beamtenstand nicht einen gesellschaftlichen Konfliktherd sieht, sondern vielmehr eine "gestaltende wirtschaftliche und gesellschaftliche Kraft". Gleichzeitig sei die öffentliche Verwaltung in einem Dilemma gefangen. Einerseits werde sie als nutzlos, ineffizient und der Privatwirtschaft heillos unterlegen geschmäht, anderseits falle ihr eine "Heils- und Erlöserfunktion" zu.

Die soziologische Einführung in die Begriffe liest sich lähmend wie eine Diplomarbeit. Erst im zweiten Kapitel nimmt der Text an Fahrt auf. Der Autor hangelt sich mit Hilfe von Niklas Luhmann, Pierre Bourdieu, Michel Foucault und, natürlich, Max Weber durch die Geschichte der öffentlichen Verwaltung. Er beschreibt das "Don-Corleone-Prinzip" der inneren Netzwerke, die "risikolose Verantwortung" der Beamten und zerpflückt die Kreativität, mit der Vorgaben zu Kostendämpfung und Personalabbau erfüllt werden – durch Leihkräfte, Auslagerungen oder Zahlentricksereien. So sind etwa nach den Daten der Sozialversicherungen mehr als 500 000 Beschäftigte im öffentlichen Dienst tätig. Eine Zahl, die Forgacs nicht gelten lässt. Er vermutet 900.000 Personen in der Verwaltung. So empörend das sein mag, die Beschönigungen erfüllten eine wichtige Funktion: Würde die Personalreduktion "tatsächlich jenes Ausmaß erreichen, das kolportiert wird, wäre das politische und das wirtschaftliche System zum Scheitern verurteilt".

Peter D. Forgacs hat kein Handbuch für den Umgang mit Beamten geschrieben und keine Anleitung für den nächsten Behördengang. Wer eine Anekdotensammlung sucht, ist hier falsch. Der Autor führt die Bedeutung der öffentlichen Verwaltung vor Augen, beschreibt die inneren Mechanismen und das Selbstbild der Beamten. Vielleicht trägt es auch zu etwas mehr wechselseitigem Respekt bei.

Peter D. Forgacs: "Der ausgelieferte Beamte" Über das Wesen der staatlichen Verwaltung; Böhlau, Wien/Köln/Weimar 2016; 327 Seiten, 30 €