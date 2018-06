Waren das Zeiten, als der Verriss eines Theaterstücks nach seiner Premiere und die Rezension eines Buches nach dem Erscheinen zu lesen war. Seit einiger Zeit gibt es ein neues Genre im Religions-Feuilleton. Im Jahr bevor sich das 500. Reformationsjubiläum jährt, wird diese Reihenfolge umgekehrt. Wir haben zwar erst das Jahr 2016, aber den professionellen Beobachtern der Vorbereitungen für das Jahr 2017 ist jetzt schon klar: Das wird gar nichts. Im klassischen Feuilleton mag es auch mal Spekulationen geben. Intendantenwechsel, Festivalprogramme und VIP-Führungen durch Ausstellungen, in denen noch gar nichts hängt, mögen dann und wann auch den Klatsch der Könner hervorlocken. Das gehört zum Geschäft. Doch eine seriöse Auseinandersetzung mit dem, was zu sehen, zu hören und zu lesen war, ist auch bei großen Jahrestagen eine Angelegenheit des Hinterher.

Für 2017 scheint das nicht zu gelten. Fast schon mit dem Furor eines Hammerschlags des medienschlauen Martin Luther, den es zwar nicht gegeben hat, dessen Echo aber bis heute zu hören ist, schreibt man es an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg. Ganz gleich, was ihr macht, ob Kirche, Staat oder Zivilgesellschaft: "Ihr schafft es nicht."

Die Kritiker und Nörgler haben immer recht. Sind die angekündigten Veranstaltungen zu historisch, dann wird das Reformationsjubiläum zu einer musealen Angelegenheit, die den wichtigen Fragen von heute aus dem Weg geht. Fragt jemand danach, was denn in der Gegenwart an die Stelle der Frage getreten ist, die Luther um den Schlaf gebracht hat – "Wie kriege ich einen gnädigen Gott?" –, dann wird das Erbe populistisch ausgeschlachtet. Gibt es Vortragsreihen, ist das Format zu akademisch. Gibt es Pop, dann wird die protestantische Kirchenmusik mit Füßen getreten. Werden im Vorfeld Debatten zu Luthers spätem Judenhass geführt, ist das eine Form evangelischer Selbstverachtung. Bleibt das Thema links liegen, ist das ein Zeichen von Geschichtsvergessenheit. Bei deutschen Programmen sehen die Vorausrezensenten die nationale Verengung, bei internationalen Ankündigungen die Flucht der Protestanten aus den identitätspolitischen Fragen der Gegenwart. Bei ökumenischen Planungen wird das konfessionell Eigene vermisst, bei Beschränkungen auf evangelische Bündnisse der neue Konfessionalismus an die Wand gemalt.

Besonders die Kirchen können, nimmt man die Rezensenten ernst, das Reformationsjahr nur in den Sand setzen. Zu liberal, zu klerikal, zu theologisch, gar nicht theologisch, zu staatshörig, zu staatskritisch, zu akademisch, zu zeitgeistfixiert, zu selbstbewusst, zu zaghaft. Setzen sich die Reformationshistoriker kritisch mit dem Erbe Martin Luthers auseinander, fehlen die positiven Botschaften. Formulieren Geistliche Bekenntnisse in ihrer eigenen Sprache, fehlt die kritische Einordnung in die frühe Neuzeit.

"Martin Luther Superstar" überschreibt der Deutsche Kulturrat eine Publikation zur kulturellen Bedeutung der Reformation. So müssten die Kirchen mal reden. Man stelle sich vor, der Ratsvorsitzende oder eine Bischöfin würden so texten. Da wäre was los im deutschen Religionsfeuilleton.

Dieser Artikel stammt aus Christ & Welt, den Extraseiten der ZEIT für Glaube, Geist und Gesellschaft.

Abgesehen davon lohnt es sich, hinter die Ankündigungen, Programme und Buchdeckel zu gucken. Der Band des Deutschen Kulturrates bietet eine vielschichtige – wenn es nicht so abgedroschen evangelisch klänge, würde man "bunte" Mischung sagen – Auseinandersetzung mit dem kulturellen Erbe der Reformation. An diesem Band beteiligen sich Geistliche und Künstler, Wissenschaftler und Schriftsteller. Dieser Band ist auch willkürlich herausgegriffener Ausdruck eines Phänomens. Auf der Seite der Organisation von Feierlichkeiten und Festivals, Ausstellungen und Konferenzen kann und muss man zwischen Staat, Kirche und Zivilgesellschaft unterscheiden. Nur sollten die Vorabrezensenten aus dieser Unterscheidungskunst nicht auf die Menschen schließen, die sich an Projekten rund um das Jahr 2017 beteiligen. Das klingt dann verkürzt so: Alles, was die Kirchen machen, ist langweilig. Alles, was Staat, Wissenschaft und Kultur machen, hat Niveau, ist unterhaltend und in jedem Falle vorzugswürdig. (Die umgekehrte Kritik ist theoretisch denkbar, aber noch nicht so verbreitet.)

Wer die Autorennamen liest, stellt schnell fest, dass Theaterleute eine evangelische Perspektive einnehmen, dass Theologen leidenschaftliche Leser sind, dass Kunstwissenschaftler sich für protestantische Bildkonzepte interessieren und Musikproduzenten aus dem Pop-Business ihre Wurzeln in der evangelischen Kirchenmusik haben. Die Trennung von innen und außen, von Kirche und Vorplatz, die immer wieder bemüht wird, ist schlicht unevangelisch. Vielleicht gehört es zu den vornehmsten und überraschendsten Einsichten, dass die Auseinandersetzung um das Erbe und die Botschaft der Reformation innen und außen, in Gemeinderäumen und auf Theaterbühnen, in Wissenschaftszentren und in Wirtschaftsverbänden ein Thema ist.

Und wer ins ost- oder westeuropäische Ausland reist, wird in diesen Monaten auf eine Ernsthaftigkeit der Auseinandersetzung in vielen Ländern der Welt stoßen, die vermuten lässt, dass die Spuren des christlichen Abendlandes viel kräftiger sind als gedacht. Fragen der nationalen Identität und Fragen des Umgangs mit religiöser Pluralität brechen ebenso auf wie die neue Suche nach europäischem Zusammenhalt diesseits und jenseits der Brüsseler Glaspaläste. Hier wäre für das Religionsfeuilleton viel zu entdecken. Im Moment sind die Vorabverrisse so provinziell wie das unterstellte Ergebnis der Feierlichkeiten im nächsten Jahr.

Vielleicht ist die Nörgelei nur Ausdruck eines Willens zur Beteiligung an der Auseinandersetzung um das Erbe der Reformation. Luther hätte sicher seine Freude an manch maliziöser Beobachtung. Glanz und Elend liegen bei Großereignissen so nah beieinander, wie die Einflusssphären, die eine Rolle spielen könnten – von Kunst über Recht bis zur Entwicklung der Nationalsprachen und Bildungskonzeptionen – auseinanderliegen. Diese ins Feuilleton gehobene Ungeduld birgt durchaus intelligente Anregungen. Was wäre noch zu tun, welche dunklen Ecken können noch ausgeleuchtet werden? Wo fehlt noch was? Vielleicht sind diese Vorabverrisse auch eine verquere Form der Vorfreude. Denn so oder so gibt es im Jahr 2017 viel zu feiern, zu betrauern, zu betrachten, zu erinnern und zu entdecken. Auch für Journalisten.

Petra Bahr ist Leiterin der Abteilung Politik und Beratung der Konrad-Adenauer-Stiftung.

Was 2017 bringt, ob aus der Erinnerung ein Funke des Geistes der Reformation überspringt und da und dort Feuer der Veränderung entfacht, weiß heute niemand. Ob aus den Feierlichkeiten, aus Konficamp und Nationalmuseum, Lutherromanen und Kirchentag, aus Gottesdiensten, Uraufführungen, Schulprojekten, internationalen Konferenzen und Reisen auf den Spuren der Reformation auch ein geistlicher Aufbruch innerhalb und außerhalb der evangelischen Kirchen wird, wissen wir nicht. Allzu schnell werden dem Jahr 2017 Fragen aufgebürdet, die auch 2018 noch unter den Nägeln brennen werden. Die Zukunft des Protestantismus kann angesichts des Jubiläumsjahrs zum Thema, auch zum kritischen Thema werden. Diese Zukunft hängt aber nicht an Festakt und Gedenken und schon gar nicht an den spitzen Federn ihrer Berufsbeobachter mit Prophetenbart.