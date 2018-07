Gastwirte stellen Rechnungen aus, die sie nach Feierabend spurlos aus der Kasse löschen. Friseure frisieren mit einer Stornofunktion die Einnahmen in ihrer Kasse. Apotheker tricksen mit einer eigens für ihre Branche entwickelten Betrugssoftware. All das sorgt selten für Schlagzeilen, geschieht aber täglich irgendwo in Deutschland. Die ZEIT berichtete bereits vor zwei Jahren über verbreitete Schummeleien mit manipulierten Kassen (ZEIT Nr. 9/14). Nun will Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) mit einem Gesetz dagegen vorgehen. Sein Plan ist gut – er kommt nur reichlich spät.

Prominente Steuerhinterzieher wie Uli Hoeneß oder globale Geldverstecke, wie sie in den Panama Papers enthüllt wurden, sorgen medial für großes Aufsehen. Doch viele Schwindeleien, die den Fiskus Milliarden kosten, beginnen schon bei der Pizzeria an der Ecke. Hier neun Euro für eine Margherita, die am Finanzamt vorbeigemogelt werden, da 40 Euro fürs Strähnenfärben – was nach Kleckerbeträgen klingt, läppert sich. Der Bundesrechnungshof widmete den Betrügereien an der Ladenkasse im vergangenen Jahr einen eigenen Bericht. Darin führten die Prüfexperten den Fall eines Eiscafés in Rheinland-Pfalz an, dessen Inhaber erwischt wurde, nachdem er seine Kasse manipuliert hatte. Innerhalb von sieben Jahren hinterzog er 1,9 Millionen Euro Steuern. Der Kassenhersteller hatte ihm als Zubehör einen USB-Stick mit Schummelsoftware mitgeliefert (und wurde dafür später wegen Beihilfe verurteilt).

Um die zehn Milliarden Euro Steuereinnahmen gehen dem deutschen Fiskus durch solche Betrügereien jedes Jahr verloren, schätzen die Finanzministerien der Länder Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Das ist etwa so viel, wie das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend für alle seine Ausgaben zur Verfügung hat – vom Elterngeld bis zum Bundesfreiwilligendienst. Eine enorme Summe.

Moderne Technik erleichtert das Tricksen. Schon im Jahr 2003 – also vor fast eineinhalb Jahrzehnten – stellte der Bundesrechnungshof fest, Betriebsprüfer und Steuerfahnder würden "immer wieder unzulässige Eingriffe in Registrierkassen" entdecken. Zugleich warnte der Rechnungshof damals: Die Geräte neuester Bauart ließen den Kontrolleuren immer seltener eine Chance, Tricksereien nachzuweisen. Es drohten "nicht abschätzbare Steuerausfälle". Abhilfe sei "dringend geboten".

Vor drei Jahren ergab dann auch eine Untersuchung der Industrieländerorganisation OECD, dass moderne Kassensysteme immer "komplexere Betrugsmanöver" ermöglichten. Aufgrund von Stichproben schätzte die OECD die Steuerverluste auf Milliardenbeträge. Denn Buchungen, die mithilfe von Software nur elektronisch gespeichert werden, lassen sich mit Software auch wieder ändern – ohne dass das Spuren hinterlässt. Der perfekte Steuerbetrug ist heute leichter möglich.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Die meisten Gastwirte, Friseure und Apotheker sind keine notorischen Betrüger. Es wäre daher falsch, ganze Branchen zu kriminalisieren. Aber wo immer mit Bargeld bezahlt wird, besteht die Versuchung, es einzustreichen, ohne das Finanzamt daran zu beteiligen. Das kennt man auch von manchen Handwerkern, Automechanikern oder Putzhilfen, die ihre Dienste ungeniert ohne Rechnung anbieten. Wer sie gewähren lässt, schadet den ehrlichen Geschäftsleuten und ihren Angestellten, die mit den Betrügern konkurrieren müssen. Und er entzieht dem Staat das Geld, das er braucht, um Schulen zu bauen, Straßen auszubessern oder Bedürftigen zu helfen. Deshalb ist es richtig, gegen Steuerhinterziehung konsequent vorzugehen – im Kleinen wie im Großen.