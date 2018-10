Die Fans von Ajax Amsterdam, die sich an diesem Morgen einer Stadiontour angeschlossen haben, sind ein wenig verwundert über das deutsche Paar in ihrer Mitte. Schon kurz hinterm Eingang, wo berühmte Fußballer auf superheldengroßen Fotos abgebildet sind, war die Frau aufgefallen, als sie fragte, ob der Verein denn eher gut oder eher schlecht spiele. Jetzt ist die Gruppe zwischen den bunten Sitzreihen der Arena angelangt. Unten wird gerade eine Bühne errichtet, auf der am Abend eine Band auftreten soll; weiter oben ist ein Bereich mit roten Sesseln und Bar abgetrennt – die königliche Loge, erklärt der Guide, wobei die Royals das Stadion nur drei Mal besucht hätten: zur Eröffnung 1996, bei einem Konzert am Vorabend der königlichen Hochzeit und im Jahr 2000, "when we had the Euro". – "Den Eurovision Song Contest?", meldet sich nun erstaunt der deutsche Mann zu Wort, sodass die Gruppe scharf die Luft einzieht. "Oh Jesus!", platzt es aus einem heraus. "The Uefa European Football Championship!"

Man muss sich nicht für Fußball interessieren, um ein Stadion zu besichtigen. Es hilft aber enorm. Mein Freund und ich stehen leider, was diesen Sport angeht, im Abseits (was immer das heißt). Dass wir trotzdem durch die Amsterdam Arena trapsen, liegt an dem Buch, das wir gerade testen, dem Reiseführer des Zufalls: einem hosentaschenkleinen Band, der über 50 Reise-Experimente enthält – von "Finde das hässlichste Souvenir der Stadt" bis "Verschenke etwas aus deinem Gepäck". Zufällig daran ist, dass man die Experimente nicht gezielt auswählt, sondern nach dem Daumenkino-Prinzip BLITZ schnell durch die Seiten blättert und irgendwann stoppt. So gerieten wir auch an den Versuch: "Tue etwas, das du zu Hause nicht tun würdest." Und damit in eine Stadiontour.

Auf das Buch sind wir im Internet gestoßen. Reisende aus aller Welt hätten Ideen beigesteuert, stand da, und dass es eine Alternative zu normalen Reiseführern sei. Das kam uns gerade recht. Mit den Tipps konventioneller Guides gerät man ja oft nur da hin, wo alle sind, um dann im Pulk zu erleben, was man ohnehin erwartet hat. Der Zufall bleibt zu Hause und mit ihm seine Freundin, die Überraschung. Diese Experimente hingegen würden, so hofften wir, Raum schaffen für sehr viel Un: das Ungeplante, das Unerwartete und bestimmt auch eine Portion Unsinn, der Zufall denkt ja nicht. Wir packten also für Amsterdam, das wir schon kannten, gespannt darauf, was der Zufall daraus macht. Fünf Tage lang wollten wir uns diesem PHANTOM haften Reiseleiter überlassen. "Und das Beste ist", sagte mein Freund vor der Abreise: "Wir müssen jetzt nichts mehr organisieren, nichts entscheiden. Und wenn was schiefgeht, sind wir nicht schuld."

Was ist jetzt noch Mal Abseits? Die Autorin im Stadion von Ajax Amsterdam. © Matthias Weber

Am ersten Morgen in Amsterdam werfe ich im Hotel das Daumenkino an. Wir landen auf einer Seite mit sehr viel Text: ein sogenanntes Stadtexperiment, bestehend aus mehreren Aufgaben, die in der Summe eine Art Spaziergang ergeben sollen. "Starte an einem Markt", lautet die erste. Unser Hotel liegt nicht weit entfernt vom Flohmarkt am Waterlooplatz, also schlendern wir dorthin, entlang der Amstel. Auf dem Wasser: Kähne, Ausflugsschiffe, Hausboote mit dschungelartigen Bordgärten. Überm Wasser: ein Brückenallerlei, vom verschnörkelten Steinkoloss bis zur filigranen Holzklappbrücke. Und ums Wasser herum: immer wieder Backsteinhäuser, hoch und schmal, mit puppenstubigen Giebeln.

Auf dem Waterlooplatz kauern Buden und Tische voller Tand, insgesamt sind es wohl mehr als 300 Stände. Dazwischen wabern Jack-Johnson-Songs und Marihuana-Schwaden, die Secondhand-Klamotten riechen nach Schweiß und Oma. Unser Buch will, dass wir hier Jagd machen auf "völlig sinnlose Produkte, schlafende Händler und den originellsten Verkaufsstand", und praktischerweise sind viele Händler geradezu spezialisiert auf sinnlose Produkte: Traumfänger in Herzform. Delfter Porzellantierchen. Holztulpen. Werbetafeln für Dinge, die es nicht mehr gibt – und jede Menge saitenlose Saiteninstrumente, von UKULELE bis Kontrabass. Es ist, als habe jemand auf dem ganzen Markt kleine Scherze versteckt, und manche sind so gut, dass man sie weiterspinnen möchte: Wird das Jahrbuch 1997 über europäische Straßenbahnen jemals einen Käufer finden? Wie sieht es wohl bei diesem Nahverkehrs-Nerd zu Hause aus?

Der originellste Verkaufsstand hat ausschließlich Graffiti-Sprühdosen im Angebot, ein Fachbedarf für den ambitionierten Sprayer. Schlafende Händler sehen wir keine, die sind vielmehr allesamt so gründlich ausgeschlafen, dass sie "Stop it!" fauchen, sobald man was anfasst. Also wenden wir uns lieber der nächsten Aufgabe des Stadtexperiments zu; verlassen den Markt, indem wir jemanden verfolgen.

Wir hängen uns an zwei junge Typen in Malerkluft, Einheimische. Das Großartige an locals ist ja, dass sie Orte kennen, die noch total echt sind und die man als Tourist allein nie finden würde. Die beiden gehen auch gleich in die Vollen: spazieren 50 Meter weg vom Markt zu einem Hotdogstand. Kaufen eine Flasche Wasser und eine Dose Red Bull. Setzen sich, wieder 50 Meter weiter, auf die Treppe vor einer Einkaufspassage und halten Mittagspause. Das gestaltet die Verfolgung extrem einfach, aber auch etwas meditativ: Passanten passieren. Radler radeln. Irgendwo läuten Kirchenglocken. Und dann! Wird ein öffentlicher Briefkasten geleert.