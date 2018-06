Das große Angebot an Studiengängen spaltet die Hochschulen und entfacht eine Debatte um die Tiefe der akademischen Ausbildung. Sechs Stimmen zum Streit.

Viele Fächer sind kein Problem!

Frank Ziegele ist Geschäftsführer des CHE (Centrum für Hochschulentwicklung) in Gütersloh.

Zu stark ausgeweitet, zu kleinteilig, undurchschaubar! Fast reflexartig kommen die Vorwürfe von Bildungsexperten, wenn es um das Studienangebot in Deutschland geht. Braucht es wirklich 18.000 Studienangebote und einen Bachelor in Coffeemanagement? Es lohnt sich, die Suggestivfragen beiseitezuschieben.

Zu stark ausgeweitet? Die Analyse des Centrums für Hochschulentwicklung zeigt: Die Zahl der grundständigen Studiengänge, also der Angebote, die zu einem ersten Hochschulabschluss führen, ist kaum gestiegen. Vor zehn Jahren konnte ein Studienanfänger unter 9257 Studiengängen auswählen, heute sind es nur 418 mehr. Dass sich die Anzahl an Studiengängen durch die Umstellung auf das Bachelor-und-Master-System ganz automatisch verdoppelte und auf diesem Wege auch neue Studienfächer entstanden, wird in der Debatte oft unterschlagen.

Zu kleinteilig? Wo zu Zeiten von Goethes Faust noch Philosophie, Juristerei, Medizin und Theologie genügten, ist der Fächerkanon heute breiter. Die Ausdifferenzierung ist mit rationalen Erwägungen erklärbar: An der Schnittstelle klassischer Disziplinen entstehen Hybridfächer wie Mechatronik oder Wirtschaftspsychologie. Zukunftsthemen wie Umweltschutz erfordern interdisziplinäre Studiengänge. Auch für die Akademisierung von Berufsfeldern, etwa bei Gesundheit, Pflege und frühkindlicher Erziehung, gibt es gute Argumente. Das alles führt zu Studiengängen mit vielen unterschiedlichen Namen. Aber ist es wirklich ein Problem, wenn in einem Studiengang drin ist, was draufsteht?

Der Knackpunkt ist nicht die Vielfalt, sondern die fehlende Transparenz der Angebote. Gab es etwa früher an der Hochschule Pforzheim zwei BWL-Studiengänge, können die dortigen Erstsemester heute unter zwölf verschiedenen BWL-Abschlüssen wählen. Um sich bei Entscheidungen wie diesen nicht zu verheddern, sollten Studierende gut beraten werden. Das sollte die Pflicht jeder Hochschule sein, die aus gutem Grund auf Vielfalt und Flexibilisierung setzt.

Frank Ziegele



Richtig ist, was nachgefragt ist

Ob es viele Studiengänge gibt oder wenige, ist vollkommen irrelevant. Richtig ist, was nachgefragt ist. Es gibt kaum arbeitslose Akademiker, auch nicht unter den Absolventen vermeintlich unsinniger Studiengänge. Die spezialisierten Studiengänge sind bei den Studierenden beliebt; Arbeitgeber sehen einen hohen Bedarf an Nischenwissen. In einer Umfrage von Stifterverband und McKinsey gab über die Hälfte der Unternehmen an, dass spezialisiertes Fachwissen in Zukunft wichtiger wird. Nur knapp jedes dritte Unternehmen sagt, dass Grundlagenfachwissen bedeutender wird. Die Studiengänge an den Rändern der Disziplinen bieten die Chance, neue Inhalte zu platzieren oder interessante Schwerpunkte zu setzen. Das Wirtschaftsingenieurwesen begeistert Menschen, die vielleicht nicht Maschinenbau studiert hätten. Mit Medieninformatik lassen sich mehr Frauen für das Programmieren interessieren.

Volker Meyer-Guckel ist stellvertretender Generalsekretär des Stifterverbandes.

Das ist eine positive Entwicklung, sie geht mir jedoch noch nicht weit genug. Denn warum sollten Studiengänge überhaupt noch vorgefertigt angeboten und nicht lieber von den Studierenden mitkonstruiert werden? Die Zukunft sieht dann so aus: Die Hochschule beschränkt sich auf Leitplanken, die Studierenden setzen Schwerpunkte und wählen aus. An einer Uni studieren nicht mehr alle denselben Studiengang Molekulare Biomedizin, sondern zum Beispiel Molekulare Biomedizin mit Ethik, Religion und Recht oder Molekulare Biomedizin mit Psychologie und Philosophie – all das hat man sich dann selbst zusammengestellt. Statt 18.000 Studiengängen könnte es künftig bis zu drei Millionen individualisierte Studienabschlüsse geben: so viele, wie es Studenten in Deutschland gibt. Das ermöglicht dem Einzelnen, fachliche und methodische Grundlagen zu erwerben und Teile des Studiums nach eigenen Zielsetzungen zusammenzustellen. Utopisch? Beim "Studium individuale" in Wien oder Lüneburg klappt das schon. Vielfalt wird mit Vielfalt begegnet.

Volker Meyer-Guckel



Wir haben die falschen Studiengänge

Sandra Richter ist Germanistikprofessorin an der Universität Stuttgart und Mitglied des Wissenschaftsrats.

Sind 18.000 Studiengänge zu viel? Zu viel für 224.000 Bachelor- und 97.000 Masterabsolventen oder die 43.000, die im Jahr 2014 ein Lehramtsexamen bestanden? Die Frage lässt sich seriös nicht beantworten. Nur die Hochschulen wissen, wie viele Studierende pro Studiengang eingeschrieben sind, ob er gut oder schlecht nachgefragt ist – ob es also mehr Studiengänge brauchte oder weniger.

Doch klangvolle Namen wie "Gesundheitsbezogene Soziale Arbeit" oder "Luxury, Fashion & Sales Management" zeigen: Viele der Studiengänge sind zu eng an einem Berufspfad orientiert. Denken, Lernen, Umdenken – das können wir den Studenten nur beibringen, wenn wir die Vielzahl der Studiengänge viel besser nutzen als bisher – und zwar anders. Bislang reden Politiker, Wissenschaftler und Hochschulverwalter über "das Studium" oft so, als ginge es um ein und dasselbe. Sie verkennen dabei seine ganz unterschiedlichen Ziele: Ein Bachelor soll wissenschaftlich informierte Akademiker hervorbringen, ein Masterabschluss wissenschaftlich eigenständige; wer Lehramt studiert, soll wissenschaftlich und pädagogisch geschult sein.



Doch viele der 18.000 Studiengänge sind vollkommen falsch konstruiert. So bereiten die Lehramtsstudiengänge mit ihrem großen Anteil an Pädagogik nur auf einen einzigen Beruf vor: Lehrer. Dabei landen viele Absolventen später in Wissenschaft, Museen oder Stiftungen. Viele Masterstudiengänge sind zu stark an einen bestimmten Bachelor gekoppelt. Wer einen Master in Economics machen möchte, braucht meist auch einen Bachelor in diesem Fach. Das ist unakademisch, international unüblich und viel zu eng auf einen bestimmten Beruf hin gedacht. In den USA und England können Studenten einen Economics-Master machen, auch wenn sie vorher Latein studiert haben. Diese Interdisziplinarität sorgt für eine Vielfalt des Denkens. Der Fachkräftemangel darf nicht dazu führen, dass wir den Praxisbezug des Studiums verabsolutieren, um flott neues Personal auszubilden. 18.000 verschiedene Studiengänge führen zu einer Kleinteiligkeit, die mit Vielfalt nichts gemein hat.

Sandra Richter