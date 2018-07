Angela Rinn ist habilitierte evangelische Theologin, Mitglied der EKD-Synode und Pfarrerin in Mainz-Gonsenheim. Unter dem Namen Vera Bleibtreu schreibt sie Krimis. © Harald Oppitz/KNA

Bei unserem Gemeindefest gibt es jedes Jahr eine Tombola. Örtliche Firmen geben Sachspenden, und Privatleute entrümpeln ihren Keller. Die Palette der Gewinne reicht von der kaum gebrauchten Damenhandtasche über Toast-Tattoos (ich wusste bislang gar nicht, dass es so etwas gibt!), ein ökologisches Kopfkissen und USB-Sticks bis zum Hauptgewinn, einem Fahrrad, das eine Bank stiftet. Ich kaufe natürlich auch ein paar Lose, das gehört sich so für die Pfarrerin, obwohl ich kein Glück im Spiel habe (dafür aber in der Liebe!) und meistens Nieten ziehe. Mein Einsatz wäre aber eigentlich gar nicht notwendig, denn die Lose sind ruck, zuck ausverkauft, obwohl ein Los immerhin 50 Cent kostet.

Ich verstehe im Grunde nicht, warum die Leute so wild auf die Tombola sind. Die Preise sind ja nicht sensationell! Manche sind sogar regelrecht gruselig! Es muss ein spezielles Gen in den Menschen geben, das sie völlig den Verstand verlieren lässt, wenn sie etwas gewinnen können. Dieses Jahr haben die Kunden der Tombola das Team tatsächlich überfordert. Denn der Ansturm war so groß, dass die Tombola-Frauen nicht mitbekommen haben, dass einige der Preise klammheimlich eingesackt worden sind. So kam es, dass Menschen mit ihrer Gewinnnummer kamen und der Preis war nicht mehr da. Das wiederum hat die enttäuschten Gewinner so gefuchst, dass sie die Tombola-Damen beschimpft haben. Es gab richtig Stress! Dabei war aufgrund der Nummern klar, dass die verschwundenen Preise keine Hauptgewinne waren. Es konnte sich nur um Kleingewinne handeln, und wir haben den frustrierten Gewinnern natürlich einen Ersatz angeboten.

So richtig versöhnt waren die dann trotzdem nicht. Ich habe Leute gesehen, von denen ich genau weiß, dass sie locker alle Preise der Tombola aus der Portokasse bezahlen könnten, und die beleidigt waren, dass man ihnen nicht ihren Gewinn aushändigen konnte. Dabei handelte es sich wahrscheinlich um eine Packung Trockenmangos aus dem Eine-Welt-Shop der Gemeinde. Am Ende des Tages wollten die Damen dann den Einsatz beim nächsten Gemeindefest verweigern. Sie waren außerdem sehr empört, dass bei einem Gemeindefest geklaut wird. Unter Christens verschwinden Preise! Wer fasst denn so etwas?

Dieser Artikel stammt aus Christ & Welt, den Extraseiten der ZEIT für Glaube, Geist und Gesellschaft.

Jetzt werden wir nächstes Jahr die Preise hinter einer Scheibe sicher verschließen, sodass man sie zwar sehen, aber nicht klauen kann, und jeder Preis wird erst nach Vorlage der Losnummer ausgegeben. Dieses Konzept hat die Damen der Tombola überzeugt, sie machen glücklicherweise weiter. Damit sind – fast – alle Probleme gelöst. Fast, denn am Ende des Tages forderte mich der Gewinner des Hauptpreises auf, den Fahrradsattel auf seine Größe einzustellen. Als er merkte, dass ich seinem Anliegen nicht sofort Folge leistete, ergänzte er: "Wenn Sie es nicht schaffen, dann besorgen Sie wenigstens einen Werkzeugkasten und jemanden, der es kann." Eigentlich mag ich Gemeindefeste und eigentlich mag ich meine Gemeinde. Aber manchmal überlasse ich es dem HERRn, seine Menschen zu lieben.