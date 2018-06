Gelegentlich veranlasst einen die Werbung, über existenzielle Fragen nachzudenken. Zum Beispiel über Charakter: Wer hat einen? Wer nicht? Was macht einen Charakter aus? Und was ist das überhaupt? Anlass zu diesen Fragen war ein schwarzes Werbeplakat in einer Hamburger U-Bahn-Station. "Für ein Abendbrot mit Charakter", stand dort zu lesen, abgebildet war ein Käse der Marke Old Amsterdam. Aber was bedeutet das? Fügt man diesen Käse einem Abendbrot hinzu, das auch ohne ihn schon Charakter besitzt? Oder wird das Abendbrot durch den Käse überhaupt erst charaktervoll – und dürfte man unbekäste oder gar bewurstete Abendbrote dann im Umkehrschluss als charakterlos bezeichnen?

Bislang hatte ich angenommen, dass Charakter eine dem Menschen vorbehaltene Eigenschaft sei; halb angeboren, halb geformt im Lauf des Lebens, geprägt von Freud und Leid. Doch beim Old Amsterdam verhält es sich offenbar ganz ähnlich: So wie der Mensch reift auch der Käse über die Zeit. Das kann kein Zufall sein.

Und nicht nur Käse wird von der Werbung zum Charakterdarsteller aufgewertet, sondern auch Kaffee, Wein, Mineralwasser, Tischdeko, Geschirr oder eine umwerfend teure "charaktervolle Mako-Perkal-Bettwäsche im französischen Landhausstil". Das ist was Kostbares zum Zudecken – falls Sie sich vor dem ganzen Unsinn dieser Welt abends nur noch in Ihr Bett verkriechen wollen, nachdem Sie Ihr charaktervolles Abendbrot genossen haben. Kurz vor dem Einschlafen, wenn Ihr Gehirn aufräumt und den Gedankenmüll des zurückliegenden Tages rausbringt, schält sich vielleicht die Erkenntnis heraus, dass Charakter allein nicht viel bedeutet. Es gibt edle und miese Charaktere, zumindest beim Menschen. Müsste das dann beim Käse nicht auch so sein? Und darf man einen Schinken eigentlich als Charakterschwein bezeichnen?