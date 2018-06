Angela Rinn ist habilitierte evangelische Theologin, Mitglied der EKD-Synode und Pfarrerin in Mainz-Gonsenheim. Unter dem Namen Vera Bleibtreu schreibt sie Krimis. © Harald Oppitz/KNA

Meinem Alter sehe ich skeptisch entgegen. Für den Fall, dass ich achtzig werde, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich meinen Geburtstag in dementem Zustand feiere. Das bedeutet, dass ich entweder im Altersheim oder in Dauerbegleitung einer polnischen Pflegekraft leben muss. Mein Studentenwohnheim in Bonn habe ich nach einem Semester fluchtartig verlassen. Die Leute waren nett, wirklich, aber ich bekam alles von ihnen mit und konnte nicht mal auf die Toilette gehen, ohne dass ich einem Mitbewohner begegnet wäre. Die einzigen Menschen, die ich im Dauerzustand um mich ertrage, sind mein Mann und mein Sohn. Außerdem bin ich schon im Alter von sechs Jahren eigenständig mit dem Bus in die Stadt gefahren, weil mich die Begleitung meiner Eltern genervt hat.

Seit diesem frühen Alter habe ich es mir angewöhnt, frei dahin zu gehen, wo ich hinwill, und mein privater Albtraum wäre bis zum Fall der Mauer ein Leben in der Deutschen Demokratischen Republik gewesen. Ich wäre zum Republikflüchtling geworden. Deshalb wird eine Existenz unter Dauerüberwachung in ständiger Gemeinschaft mit anderen Menschen schwierig werden. Auf die Betreuung durch meinen Mann kann ich mich auch nicht hundertprozentig verlassen, denn womöglich wird er ja zeitgleich mit mir dement. Meine Hoffnung richtet sich daher auf den medizinischen Fortschritt oder alternativ auf die demenzfreundliche Stadt. Das sind Orte, in dem Menschen demenziell Erkrankten helfen, wenn sie Probleme haben, eine Busfahrkarte zu kaufen, oder sie zum Taxi bringen, wenn sie sich verlaufen haben. In Bad Schwalbach sind sie da schon auf einem guten Weg. Zur Landesgartenschau 2018 soll es sogar einen Demenzgarten geben, also einen kleinen Park, in dem demente Menschen ohne Begleitung unterwegs sein können und der so gestaltet ist, dass sie weder in den Teich fallen noch sich verlaufen können und sich trotzdem nicht eingeschlossen fühlen. Im Garten gibt es viel zu schnuppern und zu ertasten, und das soll so attraktiv sein, dass es auch nicht dementen Menschen Freude macht, den Park zu besuchen.

Dieser Artikel stammt aus Christ & Welt, den Extraseiten der ZEIT für Glaube, Geist und Gesellschaft.

Möglicherweise lassen sie sich dort von Demenzkranken die Namen der Pflanzen erklären, denn lange ist solch ein Wissen bei den Kranken noch präsent und abrufbar – im Gegensatz zur Erinnerung an den gestrigen Tag. Bad Schwalbach hätte mit diesem Projekt übrigens den ersten öffentlich zugänglichen Demenzgarten Deutschlands. Ich hoffe, dass das Beispiel Schule macht. Denn der Ort ist nicht das Sehnsuchtsziel meines Lebens. Einen alten Mainzer Baum verpflanzt man nicht, auch nicht in den Taunus in einen Demenzgarten. Ich wünsche mir deshalb so einen Park auch in Mainz. Meine polnische Pflegekraft könnte mich dort abgeben, oder aber ich nehme den Bus vom Altersheim, und wenn das mit der demenzfreundlichen Stadt Mainz klappt, sagt mir der Busfahrer rechtzeitig, wo ich aussteigen muss. Ich weiß, das sind ganz schön viele Wünsche auf einmal. Aber man wird doch mal träumen dürfen.