Kalten Blicks ließe sich einiges sagen. Da ließe sich einiges nölen, auf dem Weg durch die Räume und Flure. Allein schon dieses Durcheinander! Worum geht es in diesem Haus eigentlich? Um Kunst? Geschichte? Technik? Mode? Dann wieder leere Vitrinen. Verschlossene Räume. Details ohne Zusammenhang. Exponate ohne Erklärung. An der Kasse ein Faltblatt: Wo ist was im Altonaer Museum? Gute Frage.

Aber wer wollte das Mängelbuch zücken! Wer wollte dieses Haus mit Sperberaugen mustern, Hamburgs Museum der Herzen, das herrliche Altonaer Museum. Wer wollte als Rumpelkammer schmähen, was doch eine Wunderkammer ist, ein Tresor der Zeiten und Gezeiten!

Wer das verwinkelte Haus einmal durchforscht hat, der weiß, warum es 2010 einen Volksaufstand gab, als Hamburgs schwarz-grüner Senat es schließen wollte. Das Altonaer Museum, halb wilhelminisch, halb nachkriegsmodern, ist ein Ort, an dem jeder etwas findet. Nur suchen sollte er nicht.

Er muss sich treiben lassen können. Von den Holsteiner Fayencen geht es zu allerlei Kinderbüchern, von liebevoll arrangierten Bauernstuben zu einer alten Apotheke und der Werkstatt einer kleinen Werft. Oder zur fantastischen Wolkenbühne Eidophusikon. Das ist der Nachbau eines Papiertheaters von 1781, eine Art Protokino mit 3-D-Effekten; die Vorführung, meist an den Wochenenden, ist unbedingt zu empfehlen.

Und was lernt man nicht alles im Saal für Bootsbau und Tauwerk: welches Holz taugt, wie der Stamm gewachsen sein muss. Wie der Hanf gehechelt wurde. Welches Werkzeug. Welche Zangen, welche Nägel, welche Haken und Ösen. Welche Winkel und Kurven zu berechnen sind. Es ist wie ein Gang durch die Tafelbände der Diderotschen Enzyklopädie. Diese unscheinbaren Griffe und Kniffe, diese in Jahrhunderten entwickelten Handwerke, Fertigkeiten, auf denen aller Bau, alle Seefahrt beruht und mehr: das ganze Gebäude der technischen Zivilisation bis hin zu den Navis und Smartphones von heute – da kuckst du!

Der schönste aller Säle aber, der Lieblingsort im Lieblingsort ... Gleich rechts von der alten Säulenhalle mit den antiken Fischerei-Dioramen biegt der Weg ab. Über eine luftige Treppe geht es hinunter. Dann steht man mitten in dem hohen, fensterlos dunklen, geheimnisvoll beleuchteten, holzgetäfelten Saal, umgeben nur von bunten Galionsfiguren, dicht an dicht.

Ein magischer Anblick. Es ist, als wandelte man auf dem Grund des Meeres. Gedämpft nur ist der Lauf der Welt zu vernehmen. Die Figuren scheinen nichts zu bemerken, auch den Besucher nicht. Starr geht der Blick in eine verlorene Ferne, zu längst versunkenen Horizonten.

Ein etwas tumber Offizier und eine holde Seejungfrau, ein Indianer, Merkur mit dem Fernrohr in der Hand, ein römischer Ritter, Triton mit dem Muschelhorn. Welchen Bug haben sie geziert, welche Länder gesehen?

Es sind Galionsfiguren zumeist von Handelsschiffen des 19. Jahrhunderts, Engländer, Deutsche, Amerikaner. Den einen oder anderen Schiffsnamen kennt man noch, viele Figuren indes haben ihre Geschichte verloren. Das bemalte Holz lässt sie überplastisch erscheinen, Wachsfiguren ähnlich.