Eines Julimorgens um 6.45 Uhr nimmt der Abgeordnete Christopher Lauer im RBB-Inforadio zum großen Berlinaufreger dieser Tage Stellung – es ist sein letztes Interview vor der Sommerpause und der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 8. September. Es geht: um ein besetztes Haus in der Berliner Rigaer Straße, um brennende Autos vor den "Yuppieneubauten" in der Rummelsburger Bucht und um einen Berliner Innensenator, dem linksradikale Krawalle für seinen Wahlkampf gelegen kommen. Die Politik, so Lauer, müsse sich mit den Hausbesetzern an einen Tisch setzen. Dann spricht der Abgeordnete einen dieser in seiner Klarheit, Flapsigkeit und leicht arroganten Genervtheit typischen Christopher-Lauer-Sätze: "Dann muss man sich eben mit den Leuten einigen: So, Kinder, jetzt habt ihr hier euer alternatives Hausprojekt, dann hören jetzt aber auch diese scheiß Autobrände und der ganze Kack auf." Und der Berliner Innensenator Frank Henkel tut dem Abgeordneten Lauer den Gefallen, so empört wie vorhersehbar zu antworten: "Ich bin fassungslos, dass jemand allen Ernstes fordert, über die Einstellung von Brandanschlägen zu verhandeln. Der Rechtsstaat ist nicht verhandelbar."

Du liebes bisschen: die Politik. Und, o ja, vor allem: du liebes bisschen, du besonders liebe, arme und traurige Berliner Politik. Die Stadt Berlin steht seit Jahren, besonders seitdem dort im nun fünften Jahr die rot-schwarze Koalition von Bürgermeister Michael Müller (SPD) die Geschäfte führt, im Ruf, eine besonders schlecht, uninspiriert und ineffizient regierte Stadt zu sein, wovon zahlreiche Probleme zeugen (Verwaltungskrise, Flüchtlingskrise, Wohnungsbaukrise, Sicherheitslage der Stadt). Seit ebendiesen nun fünf Jahren sitzt auch der Abgeordnete Christopher Lauer, 32, als Oppositions- und Innenpolitiker im Berliner Parlament, er wurde 2011 als Mitglied der Piraten mit den berühmten 8,9 Prozent (dem historisch höchsten Ergebnis, das die Piraten bei einer Landtagswahl je erzielt haben) ins Abgeordnetenhaus gewählt. Im September 2014 trat Lauer bei den Piraten aus, es war der Anfang der Selbstauflösung der Partei (8 von 13 Berliner Piraten haben bis heute die Partei verlassen), blieb aber Mitglied der Fraktion. Im Januar 2015 unterschrieb der Ex-Pirat und Abgeordnete beim Axel-Springer-Verlag einen Vertrag als "Leiter strategischer Innovation" (sein Gehalt von monatlich bis zu 7.000 Euro machte er öffentlich), ein Job, der ihm nicht nur bei der ehemaligen Wählerklientel der Piraten, sondern in der gesamten Berliner Öffentlichkeit viel Irritation und Unverständnis einbrachte, und kündigte den Vertrag im beidseitigen Einvernehmen zum Ende des Jahres.

Wenn die Berliner und Berlinerinnen im September ein neues Parlament wählen, dann steht Christopher Lauer, einer der prominentesten Politiker im Berliner Abgeordnetenhaus – vielleicht der lauteste, anstrengendste, nervigste und öffentlichkeitswirksamste Berliner Politiker überhaupt –, nicht mehr zur Wahl. Er wird sich einen neuen Job suchen müssen. Vielleicht liegt der außerhalb, vielleicht innerhalb der Politik. Das ist, wenige Wochen vor der Wahl, noch nicht klar.

Es geht also nicht nur ein bekannter Politiker (als Fraktionsvorsitzenden kannten Christopher Lauer 40 Prozent der Berlinerinnen und Berliner), es geht, trotz seines beinahe noch jugendlich frischen Alters, ein politisches Naturtalent und Alphatier, ein Homo politicus, ein trotz seiner vorerst auf fünf Jahre begrenzten Wirkungszeit mit allen Wassern gewaschener politischer Profi. Er war einmal "Berlins berühmtester Pirat" (BZ), der "Joschka Fischer der Piraten" (Tagesspiegel), vor allem im vergangenen Jahr lief Lauer als zäher, rhetorisch brillanter, enorm unterhaltsamer, bisweilen gut bösartiger Redner und Gegner des Senats zur Bestform auf (unvergessen seine Rede im Berliner Abgeordnetenhaus, bei der er den Innensenator Henkel fragte, was dieser eigentlich beruflich mache). Konkrete Erfolge, die der Ex-Pirat sich nach fünf Jahren im Abgeordnetenhaus anrechnen lassen kann: Lauer hat die umstrittene Ermittlungsmethode "Funkzellenabfrage" der Polizei und den Einsatz von Staatstrojanern ohne die passende Rechtsgrundlage öffentlich gemacht, er setzte die einheitliche Kennzeichnung von Polizisten im Dienst durch, auf seine Initiative geht auch die Einrichtung einer Gewaltschutzambulanz in der Berliner Charité (Opfer sexualisierter Gewalt können sich zur Spurensicherung bei einem Rechtsmediziner begeben, ohne Anzeige zu erstatten).

In Berlin hat es dieser Christopher Lauer zu einer wirklich besonderen und eigenwilligen Prominenz gebracht: Er war der Politiker für all diejenigen, die sich nicht für Politik interessieren, genauer: der Politiker all derjenigen klugen, jungen, hübschen, enorm beweglichen und erfolgreichen Menschen – und von denen gibt es in Berlin viele –, für die die Politik ihrer Hauptstadt schlichtweg kein Ort ist, der in ihrem Alltag, ihrem Bewusstsein und ihren Entscheidungen irgendeine Rolle spielt. Gerade hat der scheidende Politiker Christopher Lauer in einem Interview mit dem Feuilleton der FAS das mangelnde Interesse seiner Altersgenossen an Demokratie und Parlamentarismus, das viel tiefer gehe als die allseits beklagte Politikverdrossenheit, kritisiert und mehr politisches Engagement gefordert ("Hört auf, die Politik zu verachten! Geht in die Sitzung eines Ortsvereins und bringt eure Freunde mit!"). Als beinahe einziger Berliner Politiker, vergleichbar nur mit dem ehemaligen Partybürgermeister Klaus Wowereit, nimmt Lauer am jungen Bohemeleben der Stadt teil, für das Berlin im Ausland berühmt ist, man sieht ihn in Bars, bei Theaterpremieren und auf Kunsteröffnungen. (Man sagt: "Da sitzt der Lauer." Und: "Der Lauer war auch da.") Erfolgreicher als anderen Berliner Politikern ist es Lauer dabei in den vergangenen Jahren gelungen, der schweigenden, desillusionierten und der Politik abgewandten Mehrheit der Stadt eine Stimme zu geben. Zur Verwunderung und zum Frust seiner Parlamentskollegen, die von viel exponierterer Stelle, von Senatorenposten und als Staatssekretäre agieren, schafften es seine Attacken im Berliner Abgeordnetenhaus mit schöner Regelmäßigkeit in die BZ, die Berliner Morgenpost und die RBB-Abendschau. Ganz in der Tradition der Piraten agitiert er die Öffentlichkeit mit einem Stakkato von Wortmeldungen auf Twitter und auf Facebook, oft sind es mehr als zwanzig Posts am Tag. Für den Öffentlichkeitsprofi Lauer spricht – man fragt sich ein wenig, warum das nicht mehr Politiker in seinem Alter tun –, dass er sich in seinen politischen Auslassungen einer bewusst alltäglichen, gesprochenen, salopp-untechnokratischen Sprache bedient (Lauers Twitterkommentar zum EU-Austritt Großbritanniens: "Der Brexit ist insofern ganz geil, als er noch mal schön zeigt, wie scheiße diese lügenden Rechtspopulisten sind.").

Ein Glücksfall also, ein zeitgemäßer, durch und durch moderner Volksvertreter, von dem es in Deutschland mehr geben müsste, ein Einzelkämpfer, dem eine glänzende politische Zukunft offenstehen müsste. Wie hat es der Ex-Pirat Christopher Lauer nach fünf Jahren Parlamentsarbeit in Berlin geschafft, dass seine politische Karriere jetzt erst einmal an einem Endpunkt steht? Wie schaut er auf das politische Erbe der Piraten? Ist die Politik, so naiv muss man doch fragen, als unter vierzigjähriger, intelligenter, von den Werten von Parlamentarismus und der Parteiendemokratie überzeugter Mensch zu empfehlen? Was sind seine Pläne ab Oktober dieses Jahres, wenn sich das neue Abgeordnetenhaus konstituiert?

Das erste von etwa zehn Treffen, es findet im Sommer vor gut einem Jahr statt: Café Einstein auf der Friedrichstraße. Lauer ist ein mittelgroßer Mann, er pflegt eine gekonnte, halb hippe, halb nach biederen sechziger Jahren aussehende Garderobe (schwarze Hornbrille, Seersuckerjackett, Strickkrawatte). Wo anfangen? Sein Blick auf die Piraten fällt geteilt, halb desillusioniert, halb nostalgisch, aus. Wer heute in Berlin noch mal die Piraten wähle, der verschenke seine Stimme: Die Guten seien ausgetreten, die Deppen, denen es nicht mal um ihre Karriere, sondern nur um ihre Abgeordnetendiäten gehe, seien noch drin. Klare Worte: "Mir wäre es wichtig, dass die Piraten nicht noch einmal ins Abgeordnetenhaus einziehen." Wenn Lauer von 2011, den Zeiten des Aufbruchs der neuen Partei, spricht, dann sagt er: "Ich fand das geil, dass bei den Piraten niemand fragte, wo du herkommst und was für eine Ausbildung du hast." Und: "Man hatte das Gefühl, sich aus einer Ohnmacht herauszubegeben."