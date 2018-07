Gerade bin ich aus Island zurückgekommen. Dort kann man in Registern nachschlagen, welche Vorfahren der Nachbar, die Chefin oder der Typ an der Wursttheke hat. Maximal sechs Generationen müssen zwei Isländer zurückgehen, um einen gemeinsamen Ahn zu finden. Bis jetzt dachte ich, dass ich mit Isländern nichts zu tun habe.

Und dann kamst Du. Du bist mein Vorfahr, und gleichzeitig bist Du der Vorfahr aller Isländer. Doch damit wird man Deiner Bedeutung noch nicht mal im Ansatz gerecht. Denn Du bist auch der Vorfahr jener Lachmöwe, die hier am Fenster vorbeifliegt, der Ahn der Platane unten vor dem Haus und der des Hundes, der gerade an die Platane pinkelt. Von Dir stammen Wale und Salmonellen ab, Moose und simple Zellwesen namens Archaea, der Humboldt-Pinguin und der Fußpilz im Freibad.

Soll ich mal pathetisch werden? Alles, was wir als Leben kennen, würde ohne Dich nicht existieren.

Natürlich wussten wir schon lange, dass es Dich gegeben haben muss: den winzigen, bakterienähnlichen Blob, mit dem alles begann. Getauft haben wir Dich auch schon, auf den Namen Luca: last universal common ancestor, also letzter universaler gemeinsamer Vorfahr. Aber wie genau Du gelebt hast – darüber konnten wir nur spekulieren. Jetzt haben Wissenschaftler von der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf eine Menge über Dich herausgefunden, Dein Steckbrief steht im Fachmagazin Nature Microbiology.

Die Forscher hatten sich über 11.000 Genfamilien von heutigen Lebewesen angeschaut und nachgerechnet, wie viele davon auch in Dir vorgekommen sein müssen. Sie haben 355 identifiziert – und die erzählen eine Menge über Dich: Du mochtest es heiß, und zwar so richtig. Das war Dein Vorteil gegenüber allen anderen Lebensformen, die es damals gab. Als vor vier Milliarden Jahren Asteroiden und Kometen auf die Erde prasselten, erhitzte sich unser Planet so stark, dass alles starb. Nur Du nicht, Luca, denn Du lebtest sowieso schon ziemlich extrem: Dein Zuhause waren Schlote am Meeresgrund, aus denen heiße Gase und Wasser austraten.

Die Wissenschaftler fanden auch ein Enzym, das uns verrät, dass Du aus Eisenionen Energie gewinnen konntest. Du hast Dich von Metall und Wasserstoff ernährt. Wenn Du wüsstest, dass wir heute Pommes und Tofuwürstchen essen. Aber Kartoffeln und Sojabohnen stammen ja auch von Dir ab!

Also, Luca, schon toll, dass mit Dir alles angefangen hat! Schade nur, dass wir uns nicht mehr kennenlernen können. Obwohl – enge Verwandte von Dir leben heute noch an unterseeischen Schloten. Und alles andere, was lebt, trägt Teile Deines Erbguts. Eigentlich ist das eine schöne Botschaft: dass wir alle ursprünglich aus derselben Suppe kommen.



Dein Fritz Habekuss