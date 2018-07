Jedes Mal, wenn mehrere Menschen durch einen einzelnen Täter getötet werden, folgt ein Akt der Abgrenzung: Entweder der Attentäter ist ein Terrorist oder nicht normal. "Psychisch durchgeknallt" nannte Peter Schall, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei in Bayern, den Amokläufer aus München im Deutschlandfunk.

Noch bevor alle Fakten bekannt waren, suggerierten viele Schlagzeilen eine Verbindung zwischen Gewalttat und psychischer Erkrankung wie einer Depression. Und sofort treten Patientenvertretungen auf, die vor einer Stigmatisierung depressiv Erkrankter warnen. "Der Anteil der Patienten, von denen tatsächlich eine Gefahr für Außenstehende ausgeht, ist im Vergleich zur Gesamtpopulation äußerst gering", erklärt die Deutsche Depressionsliga. "Es gibt keine Hinweise, dass diese Menschen häufiger Gewalttaten begehen als andere", meint Ulrich Hegerl, Psychiater und Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe.

In Deutschland leben rund vier Millionen Menschen mit einer Depression. Wenn etwas diese Erkrankung kennzeichnet, dann ist es der Verlust an Lebensfreude, Interesse und Leistungsfähigkeit. Die Betroffenen werden in schweren Fällen energielos und passiv. Eigenschaften, die man nicht mit einem entschlossenen, geplanten Amoklauf verbindet. Die Einschätzung, dass Depression und Massenmord nicht zusammenpassen, stammt aus den siebziger Jahren.

Inzwischen aber gibt es Indizien dafür, dass doch eine Verbindung zwischen Depression und Gewalt besteht. Auch weil sich die Krankheit bei Männern und Frauen ganz unterschiedlich bemerkbar macht: Während Frauen oft über Antriebslosigkeit und Müdigkeit klagen, brausen Männer häufig auf oder verhalten sich antisozial. Männer leiden zwar seltener als Frauen unter Depressionen, die Suizidrate unter ihnen ist aber dreimal so hoch. Suizid wird dann zur extremsten Form der Aggression gegen sich selbst.

Dass zumindest einige Depressive eben nicht zu passiv für Gewalt sind, belegt eine schwedisch-britische Studie aus dem vergangenen Jahr. Psychiater der University of Oxford überprüften, wie viele Gewaltakte es innerhalb von drei Jahren bei 47.000 Patienten mit der Diagnose Depression gegeben hatte, und verglichen die Zahl mit der von Gewaltakten unter 900.000 Menschen ohne psychische Erkrankung. Die Forscher stellten fest, dass Menschen mit Depression häufiger Gewaltverbrechen verübten, auch wenn die Anzahl der gewalttätigen Patienten insgesamt gering war. Drei Prozent der Menschen mit Depression hatten Gewalt ausgeübt – bei den Nichtdepressiven war es rund ein Prozent.

Den Leipziger Psychiater Ulrich Hegerl überzeugt diese Studie aus methodischen Gründen nicht. Er hat andere Erfahrungen gemacht: "Ich habe Tausende von Patienten gesehen. Sie sind antriebslos, haben große Schuldgefühle und würden niemals jemand anderen angreifen." Natürlich komme es vor, dass ein Attentäter zufällig auch an einer Depression leide, weil diese Erkrankung weit in der Bevölkerung verbreitet sei, aber deshalb sei sie nicht zwingend die Ursache für die Tat.

Depressionen und kriminelle Gewalt als etwas zu betrachten, das sich gegenseitig ausschließt, hält der forensische Psychiater Henning Saß für problematisch. Er meint: "Es wäre schön, wenn wir sagen könnten, dass Depressionen und Gewalt gar nichts miteinander zu tun haben." Doch gerade zu Beginn und am Ende einer Depression habe der Patient genug Energie, um eine Gewalttat auszuführen. Allerdings, sagt Saß, litten diese Patienten oft zusätzlich an anderen psychischen Erkrankungen wie Persönlichkeitsstörungen.

Dass eine Depression allein nicht in einen Amoklauf führt, glaubt auch Karoline Roshdi, Mitautorin des Buches Amok und andere Formen schwerer Gewalt. Ein Amoklauf sei häufig das Resultat einer schlecht bewältigten Krise, sagt Roshdi. Jeder Mensch müsse in seinem Leben Krisen bewältigen und schaffe das auch. Problematisch werde es, wenn zum Beispiel eine Persönlichkeitsstörung genau das verhindere. Wenn sich dann noch zusätzlich eine Depression einstelle, breche die Widerstandskraft zusammen. Danach könne Schlimmeres passieren.

In seltenen Fällen kann wohl sogar eine medikamentöse Therapie zum Ausbruch der Aggression beitragen. Patienten, die Antidepressiva nahmen, so berichteten es schwedische Wissenschaftler im vergangenen Jahr, verübten viel öfter Gewalttaten. Gefährdet waren hauptsächlich Jugendliche zwischen 15 und 24 Jahren. Die Autoren räumten allerdings ein, dass es schwer festzustellen sei, ob das Medikament selbst oder die zugrunde liegende Erkrankung der Auslöser war. Ob einer der Attentäter der vergangenen Tage solch ein Medikament schluckte, war bis zum Redaktionsschluss dieser ZEIT-Ausgabe nicht bekannt.