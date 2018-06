Inhalt Seite 1 — Wir stehen zusammen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Samstag vor dem Pauli-Point in der Wohlwillstraße. Das Holsten ist kalt, die Luft warm. Gegenüber pinkelt einer in den Vorgarten.

Ein Hamburg-Wimmelbild der Unternehmungslust: vierzehnjährige Kids, die längst hätten zu Hause sein müssen, aber noch auf ihren Rädern herumkurven. Die Kunststudenten-Gang der HfbK lagert drüben vor der Tabak-Börse. Typen in Jogginghosen, mit Lacoste-Krokodil auf ihren Bauchtäschchen, spazieren vorbei. Dazwischen Großstädter aller Couleur, junge und solche, die gerne für immer jung wären. Trendbewusste und solche, die noch einmal ihre Jutetaschen und Turnbeutel ausführen. Aus einem Auto guckt ein Stiernackentyp dem Geschehen zu, das Gesicht eines Boxers, der oft gekämpft, aber meistens verloren hat.

So viel Hamburg. An nur einer Ecke.

Draußen herumstehen und trinken – das Phänomen hat jetzt einen offiziellen Namen: Cornern. Von corner, der Ecke, an der man sich und sein Bier abstellt. Der Begriff wurde sogar in die Amtssprache aufgenommen. "Beim Verhalten der sogenannten Corner-Gemeinde", gab ein Sprecher des Bezirksamts Hamburg-Mitte dem Abendblatt zu Protokoll, handele es sich um "eine gesellschaftliche Entwicklung".

In Hamburg hat Cornern gleich eine zweifache Bedeutung. Nicht nur eine Kulturtechnik ist gemeint, die sich eigentlich überall ausüben lässt – vor der Astra-Stube ebenso wie am Hauptbahnhof (siehe Typologie). Hier gibt es darüber hinaus die Super-Corner, die Corner als Laufsteg für alle Klassen und Geschlechter und Milieus und Moden, die Corner als Ort einer feucht-fröhlich zelebrierten sozialen Utopie – jene Ecke, an der die Wohlwillstraße auf die Straße Beim Grünen Jäger trifft, zwischen Pauli-Point und dem Kiosk Tabak-Börse.

Denn während sich im Alltag die meisten zurückziehen in ihre jeweiligen Milieureservate – in die Traditionsbars der Popintellektuellen oder die Männercafés mit den Novoline-Spielautomaten, in Uschis Eckkneipe oder den Studentenclub –, so finden sie beim Grünen Jäger wieder zusammen. Alle haben hier ein paar Quadratmeter für sich und ihren Lebensstil:

– die Studenten, die das Cornern in der heutigen Form miterfunden haben, weil ihre finanziellen Rücklagen nicht für die Cocktailbar reichen;

– die Hipster aus dem Schanzenviertel mit ihrem Faible für die Ästhetik der Underdogs;

– die Jogginghosen-Checker, die ihre Männlichkeit in Szene setzen;

– ältere grundskeptische Männer, deren Haar mindestens so wirr ist wie ihre Erinnerung an "die alte Bundesrepublik".

So viel Unterschiedlichkeit nervt erst einmal, man reibt sich aneinander. Die Blicke der Macker da drüben sind einem zu aggressiv, die Gespräche der Hipster dort vorne zu doof. Aber trotzdem raufen sich hier alle zusammen. Das passiert sonst höchstens im Stadion oder im Wartezimmer beim Arzt.

Cornern: Der Begriff ist eigentlich unsympathisch. Es klingt nach einer Lifestyle-Marotte. Wieder haben Mittelschichtsgroßstädter eine Idee gekapert, die früher mal ins Getto gehörte, genauer: in die Bronx, wo die Straßenecke der Rückzugsort für die Marginalisierten war. Man konnte sich keinen anderen Ort für Austausch und Geselligkeit leisten.

Für viele war die Corner außerdem die einzige Chance, einen wenigstens halb legalen Job abzugreifen. Um zu wissen, was das bedeutet, muss man nicht mal ins New York der siebziger Jahre reisen, es reicht eine Fahrt nach Wilhelmsburg. Eckensteher bedeutet dort noch ganz unironisch: Tagelöhner, die darauf warten, von einem Bauunternehmer mitgenommen zu werden, der sie ausbeutet.

Wer an der Ecke steht, steht traditionell auch in der Ecke, mit dem Rücken zur Wand.