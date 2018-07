Alfred Dorfer © Peter Rigaud

Die Differenz zwischen 960 und 961 Millionen liegt für den Normalverbraucher im abstrakten Bereich. Eine Million ist zwar für die allermeisten Menschen eine ziemlich große Größe, kann aber, aus anderer Perspektive betrachtet, auch relativ mickerig sein. Beispielsweise wenn zwei Immobilienriesen darum rittern, 60.000 Wohnungen aus Staatsbesitz zu übernehmen. Wenn nun letztlich eine Bagatelle entschieden hat, tippt man logischerweise auf einen Tipp von einem ökonomischen Tippler. Das Wort Tippler bezeichnet im Wienerischen einen professionellen Kartenspieler. Diese Berufsgattung lebt vom Bluff. Legalität ist in ihrem Milieu ein sehr schwammig gefasster Begriff. Aber nicht einmal am Spieltisch gelingt es so leicht, alle Regeln komplett außer Kraft zu setzen. Selbst hier herrschen gewisse Agreements, die manchmal sogar mit Ehre in Zusammenhang gebracht werden dürfen. All das scheint bei den staatlich konzessionierten Tipplern nur in einem geringen Maß zugetroffen haben. Der Ehrbegriff ist ein fließender, seine Bedeutung wandelt sich so lange, bis es passt. Und bei besagtem Geschäft hat es gepasst. Sogar so gut, dass eine langjährige Amnesie selbst die Gerichte lähmte. "Da werden wir kan’ Richter brauchen", schrammelte der leutselige Refrain. Diese Vergesslichkeit machte die Sache zu einem somnambulen Diener des Mythos Nulldefizit. Null hieß damals 0,8, und die Relativitätstheorie des Autoverkäufers wurde zum Gesetz. Manche munkelten, das Nulldefizit sei sogar bei eins plus gelegen. Eins ist in der Zahlenmystik das Symbol des Göttlichen; in irdischer Sphäre hingegen ein Tipplertrick. So erklärt sich die Dauer dieser göttlichen Komödie, die nun in ihrem finalen Cantus bis ins Inferno der korrupten Politik führen könnte. Das ist aber nur ein Tipp.