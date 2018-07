In unserer Stadt haben wir viele Plätze, an denen es spukt", erzählt der 14-jährige Karmanya. Wo denn zum Beispiel, frage ich. "Hier, wo wir sitzen", sagt Karmanya, "da spukt es auch." Ich sehe mich um in dem Restaurant, in dem wir uns getroffen haben. An den Tischen essen gut gelaunte Familien, die Kellner eilen geschäftig umher. Karmanya selbst sieht vollkommen entspannt aus in seiner Schuluniform mit dunkelblauem Pullunder, grauer Hose, weißem Hemd und grün-blau gestreifter Krawatte. Es ist weit und breit nichts Unheimliches zu bemerken. Gleich neben dem Speisesaal allerdings, der an einen Berghang gebaut ist, blickt man in die Tiefe hinab und erkennt eine Art Schlucht, in der einmal ein Bach geflossen ist. Das ist die Stelle, die Karmanya meint. Quellen und Wasserläufe aller Art gelten in Indien als bevorzugte Aufenthaltsorte von Geistern und Gespenstern.

Karmanya ist kein Träumer und kein Spinner. Der Junge aus der Stadt Shimla im Norden Indiens, am Fuß des gewaltigen Himalaya-Gebirges, hat in der Schule Physik als Lieblingsfach. Später einmal möchte er als Luft- und Raumfahrtingenieur Flugzeuge oder Raketen bauen. Alles ganz modern und wissenschaftlich. Aber dass es Spuk und Gespenster gibt, findet Karmanya selbstverständlich. Er hat, sagt er, sogar schon einmal selbst einen Geist gesehen: Da stand spätabends auf dem größten Platz von Shimla plötzlich eine Frauengestalt mit einem Korb voller Äpfel neben ihm. Der Junge fragte sie, was sie da in der Dunkelheit mache. "Sie antwortete nicht", berichtet Karmanya, "und einen Augenblick später war es, als würde sie sich in Luft auflösen."

Indien ist ein Land voller Spukgeschichten. Die meisten hier glauben nicht, wie in Deutschland, nur an einen Gott (oder an gar keinen), sondern an viele Götter. An Ganesha mit dem Elefantenkopf zum Beispiel oder an Vishnu mit den vier Armen. Und es ist völlig normal, dass auch Erwachsene an Geister glauben. Als vor einiger Zeit das Gerücht aufkam, dass es in einem Gerichtsgebäude in der Hauptstadt Neu-Delhi spuke, zeigten Fernsehsender Bilder von Überwachungskameras, auf denen rätselhafte Blasen durch die nächtlichen Räume schwebten und Lichter scheinbar ohne Grund an- und ausgingen. Im TV-Studio wurde ernsthaft über die seltsamen Phänomene diskutiert, und man beschloss eine gründliche Untersuchung. Von den Ergebnissen habe ich allerdings nie etwas gehört.

Es gibt typisch indische Gespenster, wie die churails, weibliche Geister, die man daran erkennen soll, dass ihre Füße nach hinten zeigen statt nach vorn. Das sind, heißt es, die ruhelosen Seelen von Frauen, die nach der Geburt ihres Kindes starben oder bei ihrem Tod noch unverheiratet waren. Churails sind auf Männerjagd, sie erscheinen in der Gestalt von hübschen Mädchen – und wer sich mit ihnen einlässt, dem saugen sie wie Vampire das Blut aus dem Körper.

Aber nicht alle Spukgeschichten sind so haarsträubend schrecklich. Für den 16-jährigen Mohammad und seine Mitschüler an der Bishop Cotton School in Shimla gehören die Gespenstererzählungen zur liebevoll gepflegten Tradition ihres Internats; ob sie nun ganz genau stimmen, ist nicht so wichtig. Die Schule steht auf einem Riesengelände mit Kiefernwald und alten Gemäuern; manche der Gebäude sind 150 Jahre alt. Ein bisschen unheimlich kann einem da schon werden, besonders abends, in der Dunkelheit.

Das Internat hat eine würdevolle Kapelle und einen prächtigen Speisesaal, in dem getafelt werden kann wie bei Harry Potter. Dass hier alles so englisch aussieht, ist kein Zufall: Die Schule wurde von den Briten gebaut, die Indien bis 1947 regiert haben, als Kolonie, wie man damals ein von Europäern beherrschtes Land in Asien oder Afrika nannte. Kein Wunder jedenfalls, dass es in einer solch malerischen, filmreifen Kulisse auch ordentlich spuken muss – so wie ein anständiges Schloss eben ein Schlossgespenst hat. Und weil Geister für die Inder eine so vertraute Angelegenheit sind, fällt es ihnen nicht schwer, die englischen Gespenster gewissermaßen mit zu übernehmen. Beim Spuk herrscht ausgezeichnete internationale Zusammenarbeit.

Mohammad und die anderen Jungen führen mich in das alte Chemielabor, in dem sich vor mehr als 100 Jahren ein Schüler bei seinen Experimenten aus Versehen mit gefährlichen Gasen vergiftet hat. Sie gehen mit mir auch in den großen, tagsüber verlassenen Schlafsaal, in dem der Tote wenige Tage später angeblich einem Kameraden erschienen ist. Als der verblüffte Schüler damals in dem dunklen Raum sein Öllämpchen heller stellen wollte, verschwand das Gespenst. "An jedem Geburtstag des Schulgründers zeigt sich der Geist wieder", sagt Mohammad. Aber nur dem Schulsprecher.

Bei den Geschichten, die ich in der Bishop Cotton School höre, kommt es mir vor, als wären in dem Internat fast so viele Gespenster wie Schüler zu Hause. Auf dem Sportplatz will man öfter einen kopflosen Reiter gesehen haben. Und jedes Jahr in der Nacht des 28. April sind dort angeblich geheimnisvolle Geräusche zu vernehmen, wie wenn ein Kricketball auf einen Schläger trifft. Denn an einem 28. April in den 1980er Jahren ist die Kricketmannschaft der Schule auf der Heimfahrt von einem Turnier mit dem Bus in eine Schlucht gestürzt und umgekommen.

Bevor ich mich verabschiede, führen mich Mohammad und seine Freunde auf einen Hügel am Rand des Schulgeländes. Rings umher stehen hohe Bäume. Hier, erzählen sie mir, hatte vor vielen Jahren ein Schüler eine Begegnung mit einem Gespenst. In panischer Angst rannte der Junge den Hügel hinab und war heilfroh, als er weiter unten einen der Wachmänner sah, die für den Schutz des Internats zuständig sind. Noch aus der Ferne schrie er ihm zu, dass er da oben einem Geist begegnet sei. "Wie sah er aus?", fragte der Wärter, der sich abgewandt hatte, weil er mit irgendeiner Arbeit beschäftigt war. "Er hatte kein Gesicht!", rief der immer noch vor Angst schlotternde Schüler. "Du meinst, etwa so?", sagte der Wachmann und drehte sich um – und hatte auch kein Gesicht.