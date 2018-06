Es soll in der HafenCity auch "jenseits der Elbphilharmonie" Kultur geben, wie es in einer Ausschreibung heißt, die bei einem renommierten Personaldienstleister gerade auf Veröffentlichung wartet. Wie die ZEIT exklusiv erfuhr, wird ein "Kurator (m/w) in der HafenCity Hamburg" gesucht. Er soll den neuen Stadtteil in den kommenden Jahren "auch als kulturellen Ort" maßgeblich weiterentwickeln.

Eine Wiedergeburt, könnte man sagen, denn in den mittleren bis späten nuller Jahren gehörte die kulturelle Bespielung der Dauerbaustelle noch zum Konzept. Künstler waren – zumindest zeitweilig – gern gesehen auf den von Baugruben unterbrochenen Brachen. Sie sollten mit temporären Architekturprojekten (Baltic Raw), Ausstellungen in Containern (Subvision) oder einem Zelttheater (Vor uns die Sintflut von Schorsch Kamerun) ein wenig Aufmerksamkeit für das Stadtentwicklungsvorhaben erzeugen. Und heute? Das Elbjazz-Festival pausiert, es gibt Tango auf den Magellan-Terrassen, einen "Latino-Sommer" am Buenos-Aires-Kai und die Comedy-Show Der Überseeboulevard lacht!.

Einem Retortenstadtteil Leben einzuhauchen ist kompliziert. Im Wesentlichen durchqueren bislang nur Touristen und Angestellte das Quartier. Wer dort wohnt, verbringt seinen Feierabend lieber auf der geräumigen Terrasse mit Elbblick als in den umliegenden Systemgastronomie-Gaststätten.

Kann ein HafenCity-Kurator daran etwas ändern? "Wenn’s ein ausreichend großes Budget gibt, wär’s ein interessanter Job", sagt Amelie Deuflhard, Chefin von Kampnagel, die die HafenCity GmbH bei der Bewerberauswahl berät. Wie viel Geld der Kurator verwalten wird, ist allerdings ein noch größeres Geheimnis als die Stellenausschreibung selbst.