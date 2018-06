DIE ZEIT: Frau Gates, Sie waren eine erfolgreiche Managerin. Warum haben Sie die Philanthropie zu Ihrem Beruf gemacht?

Melinda Gates: Ich habe eine katholische Highschool besucht. Ich half in der lokalen öffentlichen Grundschule aus, auch im Krankenhaus. In meiner Highschool herrschte der Glaube, dass ein einzelner Mensch das Leben anderer verändern kann. Das hatte ich in mir, auch als ich aufs College ging und Computerwissenschaften studierte. Ich hatte eine tolle Karriere bei Microsoft, aber Bill und ich wussten: Das ist nicht alles.

ZEIT: Wie ist heute Ihr Verhältnis zur katholischen Kirche?

Gates: Wir sind unterschiedlicher Auffassung bei der Geburtenkontrolle. Wir haben aber auch eine gemeinsame Mission bei der sozialen Gerechtigkeit. Deshalb arbeitet die Stiftung etwa bei Hungersnöten eng mit der Kirche zusammen.

ZEIT: Sind Sie noch gläubig?

Gates: Glauben und Religion sind unterschiedliche Dinge. Als ich um die Welt reiste und in den Dörfern und Slums all diese Männer und Frauen traf, merkte ich, wie das die eigenen Werte infrage stellt. Weil ich sah, was sie brauchten, und hörte, worum sie uns baten, verstand ich auch meine eigenen seelischen Bedürfnisse besser.

ZEIT: Nicht alle glauben daran, dass Sie eine Kraft des Guten sind. Kritiker werfen Ihnen Allmachtsgelüste vor und stören sich daran, wenn Sie vor den UN oder dem Kongress der USA auftreten. Fühlen Sie sich wichtig wie ein Staatsoberhaupt?

Gates: So sehe ich mich nicht, wir sind Teil eines großen Systems. Die UN sind eine Organisation mit 193 Mitgliedsländern, die erst die ursprünglichen Millenniumsziele festgelegt und nun ein Update vorgenommen hat. Bei einigen wie Mütter- oder Kindersterblichkeit versuchen wir, Anstöße zu geben. Aber sind die Ziele erst festgelegt, fragen wir mit unserem Unternehmergeist, welche sind realistisch und wo investieren wir?

ZEIT: Sie sagen, Sie geben Anstöße. Aber bei der Formulierung der neuen Ziele haben Sie doch mit am Tisch gesessen, oder?

Gates: Wir sind nicht dabei, wenn über die Ziele abgestimmt wird. Auch sonst können wir nur in einem Land arbeiten, wenn die Regierung zugestimmt hat. Vor fünfzehn Jahren fragte ich den ehemaligen Präsidenten Jimmy Carter, was ich unbedingt wissen müsse für meine Arbeit. Er antwortete: "Melinda, was immer die Stiftung macht, muss vom jeweiligen Land angenommen werden. Wenn es das nicht als sein Werk ansieht, wird es nicht von Dauer sein."

ZEIT: Der britische Gesundheitsaktivist David McCoy kritisiert, die Gates-Stiftung definiere selbst, was Fortschritt ist. Dabei sei das Sache der Demokratie.

Gates: Naja, wir haben die Sterblichkeitsziele nicht gesetzt, aber wir messen den Fortschritt und helfen in Ländern wie Ruanda, sie zu erreichen. Selbst auf dem Feld der Familienplanung, das wir mit aufgebaut haben, sind wir also nur Teil eines Systems. Ich habe das Ziel nicht gesetzt, dass bis 2020 120 Millionen Frauen mehr über Verhütungsmittel verfügen sollen. Das haben mehrere Regierungen mit uns geplant. Und glauben Sie mir, es gab viele Kämpfe.