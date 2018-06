Polizei

Freitag, 22. Juli, 18.20 Uhr. Eines der beiden Handys von Dieter Reiter klingelt. Der Münchner Oberbürgermeister besucht gerade ein Sommerfest am Stadtrand, als die Polizei ihn über die Schüsse am Olympia-Einkaufszentrum informiert. Noch im Auto, auf dem Weg in die Innenstadt, trommelt Reiter seine engsten Mitarbeiter zusammen. Im Polizeipräsidium versammeln sich die führenden Ermittler zum Großen Stab, der Schaltzentrale in Krisenfällen.

Gegen halb acht läuft Reiter die knarrenden Stufen der Holztreppe im Polizeipräsidium hoch. Am weißen Konferenztisch im ersten Stock sitzen bereits Polizeipräsident Hubertus Andrä, LKA-Chef Robert Heimberger und der bayerische Innenminister Joachim Herrmann. Auf dem Tisch steht ein Walkie-Talkie. Im Sekundentakt treffen Polizei-Funksprüche ein. Alle am Tisch gehen von einem islamistischen Anschlag aus, hoffen darauf, dass der Spuk bald vorüber ist. Ministerpräsident Horst Seehofer stößt dazu und sagt, die Herren sollten sich nicht irritieren lassen: Er sei nur Gast.

Reiter und sein Stab stoppen den Betrieb des städtischen Nahverkehrs und lassen das Musikfestival Tollwood räumen, zu dem 30.000 Besucher gekommen sind. Alle ermittlungstaktischen Maßnahmen trifft die Polizei München gemeinsam mit dem LKA, die Politik hält sich raus. Die Runde beschließt, jegliche Kommunikation nach außen der Polizei zu überlassen, kein Politiker drängt vor eine Kamera. 2.300 Polizisten sind im Einsatz.

Wenige Meter entfernt, auf derselben Etage, sitzt Marcus da Gloria Martins. Er leitet die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei. Er hatte frei an diesem Tag, von der Tat erfuhr er aus dem Autoradio. Nun ruft er sein Twitter-Team zusammen, von fünf Leuten sind zwei im Urlaub. Erste Order: Bilder einordnen, die unkommentiert im Fernsehen laufen. Martins sieht mit Sorge, wie sich immer mehr Gerüchte über weitere Schießereien, weitere Täter, weitere Opfer über Twitter ergießen. In wenigen Stunden gehen 4.000 Notrufe ein. So ähnlich muss es bei einem Angriff der Marsianer sein, denkt Martins.

Der Chefkommunikator der Polizei trifft die Entscheidung, sich der Geschwindigkeit der sozialen Medien zu verweigern. Nur so glaubt er in der überhitzten, überdrehten Flut von halben Wahrheiten und ganzen Lügen Glaubwürdigkeit zu gewinnen. Martins trägt ausschließlich gesicherte Erkenntnisse in die Öffentlichkeit – und Ratschläge, wie sich die Leute verhalten sollen. Dass er dies souverän, unaufgeregt macht, beeindruckt München.

Martins spürt die Angst, "dieses langsam wirkende Gift", das infolge der Terroranschläge der vergangenen Monate längst in die Gesellschaft eingesickert ist. Für die aktuelle Ermittlungsarbeit spielt das aber keine Rolle. Wie kriegen wir den oder die Täter? Wie schützen wir die Bevölkerung vor weiterer Gewalt? Das sind die Leitfragen. Die Ablaufpläne hierfür sind bei Terror und Amok gleich: Polizeipräsenz schaffen, die Menschen von den Straßen holen, die Täter isolieren.

Um 20.30 Uhr wird die Leiche des Täters gefunden. Als ein Roboter sie auf Sprengstoff untersucht, hören Reiter, Seehofer und Co. über das Walkie-Talkie die Kommentare der Polizisten. Ein terroristischer Anschlag kann erst spät in der Nacht ausgeschlossen werden, doch niemand verspürt Erleichterung. Alle wissen bereits, dass es vor allem Jugendliche waren, die Opfer des Amokläufers wurden.