In wenigen Tagen fliegen die besten Segler der Welt am Fuße des Zuckerhuts über die Wellen und kämpfen um olympisches Gold. Kaum jemand vermutet, dass sich viele Favoriten auf diese Regatta im Atlantik auf einem Steppensee im Burgenland vorbereitet haben. Doch hier am Neusiedler See trainiert und wettkämpft die Elite des Segelsports. Im Seebad Neusiedl bespritzen sich an einem heißen Juliwochenende Kinder im kniehohen Wasser, und der böige Wind treibt den Geruch von Sonnencreme über die Wiese. Gleich nebenan herrscht professionelle Aufmerksamkeit. Roland Reglemer, ein drahtiger Vierziger, blickt über den Neusiedler See und sucht ihn nach seinen Athleten ab. "Da hinten erkennt man am Oberflächenkräuseln, dass der Wind um anderthalb Knoten stärker weht als weiter rechts", sagt er und zeigt in die Weite des Sees, auf dem sich Dutzende kleine Boote mit dem kräftigen Wind messen.

Roland Reglemer leitet das Bundesleistungszentrum des Österreichischen Segel-Verbandes in Neusiedl. Er ist selbst mehrmaliger Staatsmeister. Von seinem Büro im ersten Stock aus kann er den halben See überblicken. Dort werfen sich seine Schützlinge gerade rücklings über die Bordkante, um ihre Boote in optimale Lage zu bringen. Nur eine schmale, am Mast befestigte Stahlschnur sichert sie dabei ab.

Österreich ist eine Weltmacht im Segelsport, 43 Medaillen haben die Athleten seit 1960 bei Olympischen Sommerspielen gewonnen, zehn davon im Segelsport. In keiner Disziplin war das Land erfolgreicher. Den Sport dominieren einerseits Länder mit Meereszugang: Frankreich, Großbritannien und die USA – und dann noch Österreich. Wenn am 8. August die erste Olympiawettfahrt in Rio de Janeiro startet, zählen die Teilnehmer aus dem Binnenland wieder zu den Favoriten. Wie kommt das?

Eine "nasse Wiese" nennen Spötter gerne das trübe Meer der Wiener im Burgenland, das an seinen tiefsten Stellen 180 Zentimeter seicht ist. Schon oft hat sich der Mast eines gekenterten Bootes in den Schlammboden gebohrt. Trotzdem ist der See bei Spitzenseglern aus aller Welt beliebt. Hier fanden schon Welt- und Europameisterschaften statt. Und von April bis September vergeht kein Wochenende ohne Regatta.

In Österreich gibt es wenig Segelnachwuchs, doch der wird gezielt gefördert

"Der Neusiedler See hat Kabbelwellen, die es sonst nirgendwo gibt", sagt Nico Delle-Karth, "90 Prozent der Seen in Österreich bieten unübersichtliche und chaotische Verhältnisse mit rasch wechselnden Winden. Dadurch haben wir Vorteile, wir sind das gewohnt. In Miami zum Beispiel gibt es an manchen Tagen auch solche Verhältnisse, das nützt uns dann." Der athletische 32-jährige Tiroler startet in Rio gemeinsam mit seinem Vorschoter Niko Resch, dem Vordermann, der das Boot im Gleichgewicht halten und die Segel bedienen muss. Wie alle Segler ist auch er ständig auf Achse. Bis zu 250 Tage im Jahr verbringt Delle-Karth in allen Weltteilen, um sich neuen Wind-, Wellen- und Strömungsverhältnissen zu stellen.

Dieser Artikel stammt aus der Österreich-Ausgabe der ZEIT Nr. 32 vom 28.7.2016. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Roland Reglemer zeigt derweil stolz die Garage des Segelzentrums. In dem fast domhohen Raum werden die Boote samt Mast hineingerollt und überholt. Gerade machen sich zwei Segler an die Überprüfung ihres schwimmenden Boliden. "In meiner aktiven Zeit hat noch ein einziges Boot gereicht, höchstens aber zwei", erinnert sich Reglemer an die neunziger Jahre. Inzwischen sei alles viel professioneller geworden. Auch in der Athletik. "Tatsächlich sind die schwergewichtigen Vorschoter der Vergangenheit heute durchtrainierten Artisten gewichen", sagt er. Bei den Siegerehrungen der Starboot-Klasse bangte man früher immer wieder um die Strapazierfähigkeit des Siegertreppchens, wenn die schweren Burschen hinaufkeuchten. Vor allem bei Starkwind bot ein Brocken am Bug wertvolle Tempovorteile. Diese Klasse ist in Rio nicht mehr olympisch. Heute müssen die Athleten ständig um das Gleichgewicht kämpfen, sonst kippt das Boot. Schwere Schränke sind dafür nicht mehr geeignet, es ist ein ständiges filigranes Austarieren.

"Ausrasten geht da gar nicht, dabei bist du oft fünf Stunden am Wasser", erzählt Thomas Zajac. Der 30-jährige Steuermann der Katamaran-Klasse Nacra 17 und seine Vorschoterin Tanja Frank sind ein heißer Medaillentipp. Die beiden segeln schneller als der Wind. Ihr Geheimnis dahinter ist ein spezielles Steckschwert unter den Rümpfen, das den Bootsrumpf aus dem Wasser hebt und den Widerstand im Wasser minimiert. Bei 15 Knoten Wind zieht das Boot dann mit 18 Knoten übers Meer. Zuweilen hängen die Crews bei 45 Stundenkilometern knapp über dem Wasser im Trapez. Bei der Nacra-17-Klasse sind eine Frau und ein Mann als Team vorgesehen, in zwei Drittel der Teams steuert der Mann, "doch die Arbeit am Vorschot ist vielleicht sogar schwerer als am Ruder", sagt Zajac.