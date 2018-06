DIE ZEIT: Der moderne Patient sucht im Internet die passende Krankheit zu seinen Beschwerden, geht dann zum Arzt und weiß dort alles besser. Stimmt das?

Stefan Thomsen: Ja, tatsächlich – da hat sich was verändert. Ich habe relativ viele junge Patienten, die gleich mit einer Verdachtsdiagnose kommen.

ZEIT: Wie finden Sie das?

Thomsen: Kommt drauf an. Der Patient, der eine lange Leidensgeschichte hat und sämtliche Symptome aufzählt, die in Selbsthilfeforen so genannt werden – mit dem ist es schwierig. Aber bei einem Großteil der Patienten finde ich so ein bisschen Vorwissen gut. Auch wenn ich jetzt die Leute nicht direkt lobe und sage: Gut, dass Sie sich schlau gemacht haben!

ZEIT: Und wann wird es problematisch?

Dr. Stefan Thomsen 65, praktiziert seit 2002 als Hausärztlicher Internist und Endokrinologe in einer Praxisgemeinschaft in Hamburg-Winterhude.

Thomsen: Na ja, besonders die Selbsthilfegruppen pflegen einen etwas hysterischen Ansatz. Das fördert eher die sogenannte Cyberchondrie – die Leute bilden sich mithilfe von Google eine bestimmte Krankheit ein und kommen dann verwirrt und ängstlich zu mir. Da braucht es manchmal Zeit, die Dinge in Ruhe auseinanderzunehmen und zurechtzurücken. Gerade auf dem Gebiet der Schilddrüsenerkrankungen, mit denen ich als Endokrinologe ja viel zu tun habe, ist nicht jedes Problem durch eine einzige Ursache zu erklären. Es spielen immer auch die psychosozialen Umstände des Patienten eine Rolle.

ZEIT: Ist es schwierig, Leute von einem Irrglauben wieder abzubringen?

Thomsen: Manchmal ist es mühsam. Und in seltenen Fällen gibt es Patienten, die auf ihrer Meinung beharren, die auch kaum zuhören, sondern sich nur bestätigt sehen wollen. Aber der Großteil ist schon froh, wenn man ihr Wissen nicht abwertet, denn sie haben da oft schlechte Erfahrungen gemacht.

ZEIT: Einerseits müssen Sie den Patienten von seiner eingebildeten Krankheit abbringen, andererseits müssen Sie ihn ernst nehmen. Klingt schwierig.

Thomsen: Ich versuche, den Patienten zu seinem eigenen Fachmann zu machen. Man darf nicht sklavisch nur auf irgendwelche Blutwerte gucken und sagen: Es muss Ihnen jetzt aber gut gehen! Mein Ziel ist, dass es dem Patienten wirklich gut geht. Und das kann nicht das Labor alleine anhand einiger Werte entscheiden. Aber es gibt in der Medizin inzwischen große Lerneffekte: Man ist heute viel eher darauf bedacht, individuelle Bedürfnisse zu sehen. Nehmen Sie zum Beispiel einen Schilddrüsenhormonwert, der gut wäre für eine 32-jährige Frau mit unerfülltem Kinderwunsch – der gleiche Wert verkürzt vielleicht das Leben von jemandem, der 68 Jahre alt ist, Bluthochdruck hat und Herzprobleme.

ZEIT: Einst wurden Ärzte als "Halbgötter in Weiß" bezeichnet und waren unumstritten. Sind Sie manchmal neidisch auf frühere Generationen?